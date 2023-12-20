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Захарова рассказала о сочиненной ею рождественской песне - РИА Новости, 20.12.2023
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01:36 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/pesnya-1916841908.html
Захарова рассказала о сочиненной ею рождественской песне
Захарова рассказала о сочиненной ею рождественской песне - РИА Новости, 20.12.2023
Захарова рассказала о сочиненной ею рождественской песне
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о сочиненной ею рождественской песне и о том, как проекту помогли госсекретарь Союзного государства и РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T01:36
2023-12-20T01:36
мария захарова
россия
белоруссия
минск
дмитрий мезенцев
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МИНСК, 20 дек – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о сочиненной ею рождественской песне и о том, как проекту помогли госсекретарь Союзного государства и белорусский МИД. "Я не поэт-песенник, я не пишу стихи. Но у меня иногда рождаются какие-то строчки, иногда получается делать какие-то песни, музыкальные проекты. Была мечта сделать рождественскую песню с новогодним настроением. Этот текст появился, может,… два с половиной года назад. И я все не знала, как бы мне найти правильное соавторство в плане музыки", - сказала Захарова в интервью телеканалу "Беларусь 1". Она отметила, что позже, год назад, случился разговор с госсекретарем Союзного государства Белоруссии и России Дмитрием Мезенцевым, во время беседы была упомянута идея о возможности творческого проекта двух стран. "Ничего формального, ничего официального, но будучи воодушевленными Союзным государством. Тут же Дмитрий Федорович эту мысль озвучил в Минске. Я связалась с Анатолием Глазом (пресс-секретарь МИД Белоруссии – ред.), своим коллегой и, мне кажется, уже другом. Он не стал соавтором, но стал сотворцом", - продолжила Захарова. Она рассказала, что белорусская сторона посоветовала поработать с местным музыкальным продюсерским центром. "Дальше уже появился и композитор, и прекрасная молодая исполнительница. В воскресенье, 24 декабря, ждем всех на презентацию этой песни в Москве. Музыка белорусская, слова написаны на русском языке с эмоциональной окраской", - добавила Захарова.
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мария захарова, россия, белоруссия, минск, дмитрий мезенцев
Мария Захарова, Россия, Белоруссия, Минск, Дмитрий Мезенцев
Захарова рассказала о сочиненной ею рождественской песне

Представитель МИД Захарова сообщила, что сочинила рождественскую песню

© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МИНСК, 20 дек – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о сочиненной ею рождественской песне и о том, как проекту помогли госсекретарь Союзного государства и белорусский МИД.
«
"Я не поэт-песенник, я не пишу стихи. Но у меня иногда рождаются какие-то строчки, иногда получается делать какие-то песни, музыкальные проекты. Была мечта сделать рождественскую песню с новогодним настроением. Этот текст появился, может,… два с половиной года назад. И я все не знала, как бы мне найти правильное соавторство в плане музыки", - сказала Захарова в интервью телеканалу "Беларусь 1".
Она отметила, что позже, год назад, случился разговор с госсекретарем Союзного государства Белоруссии и России Дмитрием Мезенцевым, во время беседы была упомянута идея о возможности творческого проекта двух стран. "Ничего формального, ничего официального, но будучи воодушевленными Союзным государством. Тут же Дмитрий Федорович эту мысль озвучил в Минске. Я связалась с Анатолием Глазом (пресс-секретарь МИД Белоруссии – ред.), своим коллегой и, мне кажется, уже другом. Он не стал соавтором, но стал сотворцом", - продолжила Захарова.
Она рассказала, что белорусская сторона посоветовала поработать с местным музыкальным продюсерским центром. "Дальше уже появился и композитор, и прекрасная молодая исполнительница. В воскресенье, 24 декабря, ждем всех на презентацию этой песни в Москве. Музыка белорусская, слова написаны на русском языке с эмоциональной окраской", - добавила Захарова.
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Мария ЗахароваРоссияБелоруссияМинскДмитрий Мезенцев
 
 
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