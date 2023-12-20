Захарова рассказала о сочиненной ею рождественской песне
Представитель МИД Захарова сообщила, что сочинила рождественскую песню
© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МИНСК, 20 дек – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о сочиненной ею рождественской песне и о том, как проекту помогли госсекретарь Союзного государства и белорусский МИД.
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"Я не поэт-песенник, я не пишу стихи. Но у меня иногда рождаются какие-то строчки, иногда получается делать какие-то песни, музыкальные проекты. Была мечта сделать рождественскую песню с новогодним настроением. Этот текст появился, может,… два с половиной года назад. И я все не знала, как бы мне найти правильное соавторство в плане музыки", - сказала Захарова в интервью телеканалу "Беларусь 1".
Она отметила, что позже, год назад, случился разговор с госсекретарем Союзного государства Белоруссии и России Дмитрием Мезенцевым, во время беседы была упомянута идея о возможности творческого проекта двух стран. "Ничего формального, ничего официального, но будучи воодушевленными Союзным государством. Тут же Дмитрий Федорович эту мысль озвучил в Минске. Я связалась с Анатолием Глазом (пресс-секретарь МИД Белоруссии – ред.), своим коллегой и, мне кажется, уже другом. Он не стал соавтором, но стал сотворцом", - продолжила Захарова.
Она рассказала, что белорусская сторона посоветовала поработать с местным музыкальным продюсерским центром. "Дальше уже появился и композитор, и прекрасная молодая исполнительница. В воскресенье, 24 декабря, ждем всех на презентацию этой песни в Москве. Музыка белорусская, слова написаны на русском языке с эмоциональной окраской", - добавила Захарова.