https://ria.ru/20231220/peskov-1916918054.html

Песков назвал абсурдом "формулу мира", продвигаемую Киевом

Песков назвал абсурдом "формулу мира", продвигаемую Киевом - РИА Новости, 20.12.2023

Песков назвал абсурдом "формулу мира", продвигаемую Киевом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдом "формулу мира", продвигаемую Киевом, так как ее пытаются искать без участия России, а это не имеет... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T12:43

2023-12-20T12:43

2023-12-20T15:52

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдом "формулу мира", продвигаемую Киевом, так как ее пытаются искать без участия России, а это не имеет потенциала на результат."Вот эта "формула мира", которая упоминалась, здесь нужно сначала просто раскрыть глаза и посмотреть на факты. "Формулу мира" пытаются искать без участия России. По меньшей мере это является абсурдным процессом, ну а если серьезно, то, конечно, это является процессом, который не имеет потенциала на какие-то результаты", - сказал Песков журналистам.Также пресс-секретарь отметил, что в Кремле действительно считают сейчас тему переговоров неактуальной, так как для этих приговоров нет никакого базиса, никакого фундамента.

https://ria.ru/20231211/zelenskiy-1914995246.html

россия

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россия, дмитрий песков