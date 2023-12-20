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Песков назвал абсурдом "формулу мира", продвигаемую Киевом - РИА Новости, 20.12.2023
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12:43 20.12.2023 (обновлено: 15:52 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/peskov-1916918054.html
Песков назвал абсурдом "формулу мира", продвигаемую Киевом
Песков назвал абсурдом "формулу мира", продвигаемую Киевом - РИА Новости, 20.12.2023
Песков назвал абсурдом "формулу мира", продвигаемую Киевом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдом "формулу мира", продвигаемую Киевом, так как ее пытаются искать без участия России, а это не имеет... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T12:43
2023-12-20T15:52
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдом "формулу мира", продвигаемую Киевом, так как ее пытаются искать без участия России, а это не имеет потенциала на результат."Вот эта "формула мира", которая упоминалась, здесь нужно сначала просто раскрыть глаза и посмотреть на факты. "Формулу мира" пытаются искать без участия России. По меньшей мере это является абсурдным процессом, ну а если серьезно, то, конечно, это является процессом, который не имеет потенциала на какие-то результаты", - сказал Песков журналистам.Также пресс-секретарь отметил, что в Кремле действительно считают сейчас тему переговоров неактуальной, так как для этих приговоров нет никакого базиса, никакого фундамента.
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россия, дмитрий песков
Россия, Дмитрий Песков
Песков назвал абсурдом "формулу мира", продвигаемую Киевом

Песков: "формулу мира" пытаются искать без участия РФ, а это не имеет потенциала

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдом "формулу мира", продвигаемую Киевом, так как ее пытаются искать без участия России, а это не имеет потенциала на результат.
"Вот эта "формула мира", которая упоминалась, здесь нужно сначала просто раскрыть глаза и посмотреть на факты. "Формулу мира" пытаются искать без участия России. По меньшей мере это является абсурдным процессом, ну а если серьезно, то, конечно, это является процессом, который не имеет потенциала на какие-то результаты", - сказал Песков журналистам.
Также пресс-секретарь отметил, что в Кремле действительно считают сейчас тему переговоров неактуальной, так как для этих приговоров нет никакого базиса, никакого фундамента.
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