https://ria.ru/20231220/perevozki-1916952484.html

"Деловые Линии" нарастили долю негабарита в сборных перевозках почти до 50%

"Деловые Линии" нарастили долю негабарита в сборных перевозках почти до 50% - РИА Новости, 20.12.2023

"Деловые Линии" нарастили долю негабарита в сборных перевозках почти до 50%

За 9 месяцев 2023 года объем негабаритных грузов, перевозимых транспортной компанией, увеличился. Большая доля таких отправок приходится на Екатеринбург и... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T14:07

2023-12-20T14:07

2023-12-20T14:07

пресс-релизы

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МОСКВА, 20 дек - Пресс-служба ГК "Деловые Линии". За 9 месяцев 2023 года объем негабаритных грузов, перевозимых транспортной компанией, увеличился. Большая доля таких отправок приходится на Екатеринбург и Челябинск, так как в Уральском федеральном округе сосредоточенно значительное число крупных предприятий тяжелой промышленности. Также часто перевозки осуществляются по маршрутам из Москвы в Санкт-Петербург и в обратном направлении. Из обеих столиц - в Краснодар, Новосибирск, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород. "Транспортировка негабаритных объектов — нетривиальная задача для бизнеса. Таким грузам требуется особая обработка, погрузка и специальная упаковка. Благодаря большому опыту и многофункциональному автопарку, мы регулярно наращиваем число заказов не только по России, но и в зарубежные страны. Например, сейчас высокий спрос на авиадоставку негабаритных грузов из Китая", — рассказали в пресс-службе "Деловых Линий".Как правило, доставляются запчасти, оборудование, металлопродукция и строительные товары. Средний вес таких отправлений около 424 килограммов. В "Деловых Линиях" негабаритным считается груз, у которого вес одного места равен или превышает 100 килограммов или одна из сторон длиннее 3 метров. При авиадоставке в Китай негабаритным считается груз весом более 500 килограммов. Реклама, ООО "Деловые Линии", ИНН 7826156685, erid: 4CQwVszH9pWupRgWvcYЗаявка на размещение пресс-релиза.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

пресс-релизы