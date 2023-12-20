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"Деловые Линии" нарастили долю негабарита в сборных перевозках почти до 50%
"Деловые Линии" нарастили долю негабарита в сборных перевозках почти до 50% - РИА Новости, 20.12.2023
"Деловые Линии" нарастили долю негабарита в сборных перевозках почти до 50%
За 9 месяцев 2023 года объем негабаритных грузов, перевозимых транспортной компанией, увеличился. Большая доля таких отправок приходится на Екатеринбург и... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T14:07
2023-12-20T14:07
2023-12-20T14:07
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МОСКВА, 20 дек - Пресс-служба ГК "Деловые Линии". За 9 месяцев 2023 года объем негабаритных грузов, перевозимых транспортной компанией, увеличился. Большая доля таких отправок приходится на Екатеринбург и Челябинск, так как в Уральском федеральном округе сосредоточенно значительное число крупных предприятий тяжелой промышленности. Также часто перевозки осуществляются по маршрутам из Москвы в Санкт-Петербург и в обратном направлении. Из обеих столиц - в Краснодар, Новосибирск, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород. "Транспортировка негабаритных объектов — нетривиальная задача для бизнеса. Таким грузам требуется особая обработка, погрузка и специальная упаковка. Благодаря большому опыту и многофункциональному автопарку, мы регулярно наращиваем число заказов не только по России, но и в зарубежные страны. Например, сейчас высокий спрос на авиадоставку негабаритных грузов из Китая", — рассказали в пресс-службе "Деловых Линий".Как правило, доставляются запчасти, оборудование, металлопродукция и строительные товары. Средний вес таких отправлений около 424 килограммов. В "Деловых Линиях" негабаритным считается груз, у которого вес одного места равен или превышает 100 килограммов или одна из сторон длиннее 3 метров. При авиадоставке в Китай негабаритным считается груз весом более 500 килограммов. Реклама, ООО "Деловые Линии", ИНН 7826156685, erid: 4CQwVszH9pWupRgWvcYЗаявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 20 дек - Пресс-служба ГК "Деловые Линии". За 9 месяцев 2023 года объем негабаритных грузов, перевозимых транспортной компанией, увеличился. Большая доля таких отправок приходится на Екатеринбург и Челябинск, так как в Уральском федеральном округе сосредоточенно значительное число крупных предприятий тяжелой промышленности.
Также часто перевозки осуществляются по маршрутам из Москвы в Санкт-Петербург и в обратном направлении. Из обеих столиц - в Краснодар, Новосибирск, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород.
«
"Транспортировка негабаритных объектов — нетривиальная задача для бизнеса. Таким грузам требуется особая обработка, погрузка и специальная упаковка. Благодаря большому опыту и многофункциональному автопарку, мы регулярно наращиваем число заказов не только по России, но и в зарубежные страны. Например, сейчас высокий спрос на авиадоставку негабаритных грузов из Китая", — рассказали в пресс-службе "Деловых Линий".
Как правило, доставляются запчасти, оборудование, металлопродукция и строительные товары. Средний вес таких отправлений около 424 килограммов.
В "Деловых Линиях" негабаритным считается груз, у которого вес одного места равен или превышает 100 килограммов или одна из сторон длиннее 3 метров. При авиадоставке в Китай негабаритным считается груз весом более 500 килограммов.
Реклама, ООО "Деловые Линии", ИНН 7826156685, erid: 4CQwVszH9pWupRgWvcY