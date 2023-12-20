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Правозащитные организации призвали Пентагон прекратить помощь Израилю - РИА Новости, 20.12.2023
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21:49 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/pentagon-1917092365.html
Правозащитные организации призвали Пентагон прекратить помощь Израилю
Правозащитные организации призвали Пентагон прекратить помощь Израилю - РИА Новости, 20.12.2023
Правозащитные организации призвали Пентагон прекратить помощь Израилю
Несколько правозащитных организаций, в том числе Human Rights Watch и Amnesty International, обратились с письмом к главе Пентагона Ллойду Остину и призвали... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T21:49
2023-12-20T21:49
в мире
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министерство обороны сша
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Несколько правозащитных организаций, в том числе Human Rights Watch и Amnesty International, обратились с письмом к главе Пентагона Ллойду Остину и призвали остановить помощь США Израилю, сообщает издание Politico со ссылкой на полученное в распоряжение письмо. В письме правозащитные организации призывают Пентагон выступить категорически против атак на гражданских и лишения гуманитарной помощи людей в секторе Газа, отозвать американскую помощь Израилю, которая в противном случае "может способствовать нарушению международного гуманитарного права". Правозащитники также призывают США выступить против перемещения населения в секторе Газа и использования так называемых "зон безопасности". "Исполнение закона США касаемо помощи Израилю должно также привести к отказу от оказания некоторой помощи. Несмотря на хорошо задокументированные и заслуживающие доверия обвинения в жестоком нарушении прав человека подразделениями израильских сил безопасности, получение помощи США не было ограничено ни для какого подразделения", - говорится в письме. Среди тех, кто подписал письмо, также указаны американские подразделения Save the Children и Норвежского совета по делам беженцев, Центр для пострадавших в конфликтах и другие организации. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 20 тысяч человек. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231220/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, сша, россия, владимир путин, ллойд остин, хамас, министерство обороны сша, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Россия, Владимир Путин, Ллойд Остин, ХАМАС, Министерство обороны США, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Правозащитные организации призвали Пентагон прекратить помощь Израилю

Politico: правозащитные организации призвали Пентагон прекратить помощь Израилю

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Несколько правозащитных организаций, в том числе Human Rights Watch и Amnesty International, обратились с письмом к главе Пентагона Ллойду Остину и призвали остановить помощь США Израилю, сообщает издание Politico со ссылкой на полученное в распоряжение письмо.
В письме правозащитные организации призывают Пентагон выступить категорически против атак на гражданских и лишения гуманитарной помощи людей в секторе Газа, отозвать американскую помощь Израилю, которая в противном случае "может способствовать нарушению международного гуманитарного права". Правозащитники также призывают США выступить против перемещения населения в секторе Газа и использования так называемых "зон безопасности".
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"Исполнение закона США касаемо помощи Израилю должно также привести к отказу от оказания некоторой помощи. Несмотря на хорошо задокументированные и заслуживающие доверия обвинения в жестоком нарушении прав человека подразделениями израильских сил безопасности, получение помощи США не было ограничено ни для какого подразделения", - говорится в письме.
Среди тех, кто подписал письмо, также указаны американские подразделения Save the Children и Норвежского совета по делам беженцев, Центр для пострадавших в конфликтах и другие организации.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 20 тысяч человек.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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