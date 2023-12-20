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Захарова выразила надежду на приезд Пашиняна на встречи СНГ и ЕАЭС - РИА Новости, 20.12.2023
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16:23 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/pashinyan-1917005169.html
Захарова выразила надежду на приезд Пашиняна на встречи СНГ и ЕАЭС
Захарова выразила надежду на приезд Пашиняна на встречи СНГ и ЕАЭС - РИА Новости, 20.12.2023
Захарова выразила надежду на приезд Пашиняна на встречи СНГ и ЕАЭС
Российская сторона рассчитывает на посещение премьер-министром Армении Николом Пашиняном заседания Высшего Евразийского экономического совета и неформальной... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T16:23
2023-12-20T16:23
санкт-петербург
армения
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
никол пашинян
мария захарова
россия
снг
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Российская сторона рассчитывает на посещение премьер-министром Армении Николом Пашиняном заседания Высшего Евразийского экономического совета и неформальной встречи руководителей стран-членов Содружества независимых государств в Санкт-Петербурге, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает в конце декабря в Санкт-Петербурге увидеться с руководителями стран СНГ на традиционной неформальной встрече лидеров государств содружества и на заседании Высшего Евразийского экономического совета. "Мы исходим из того, что премьер-министр Армении Никол Воваевич Пашинян воспользуется приглашением президента Российской Федерации и приедет 25-26 декабря в Санкт-Петербург, где примет участие в заседании высшего Евразийского экономического совета и традиционной предновогодней встрече глав государств-участников СНГ", - сказала на брифинге Мария Захарова. Она подчеркнула, что такой визит армянского премьер-министра дал бы возможность "поднять все интересующие вопросы".
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санкт-петербург, армения, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), никол пашинян, мария захарова, россия, снг
Санкт-Петербург, Армения, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Никол Пашинян, Мария Захарова, Россия, СНГ
Захарова выразила надежду на приезд Пашиняна на встречи СНГ и ЕАЭС

Захарова надеется, что Пашинян приедет на неформальный саммит СНГ в Петербург

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Российская сторона рассчитывает на посещение премьер-министром Армении Николом Пашиняном заседания Высшего Евразийского экономического совета и неформальной встречи руководителей стран-членов Содружества независимых государств в Санкт-Петербурге, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает в конце декабря в Санкт-Петербурге увидеться с руководителями стран СНГ на традиционной неформальной встрече лидеров государств содружества и на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
"Мы исходим из того, что премьер-министр Армении Никол Воваевич Пашинян воспользуется приглашением президента Российской Федерации и приедет 25-26 декабря в Санкт-Петербург, где примет участие в заседании высшего Евразийского экономического совета и традиционной предновогодней встрече глав государств-участников СНГ", - сказала на брифинге Мария Захарова. Она подчеркнула, что такой визит армянского премьер-министра дал бы возможность "поднять все интересующие вопросы".
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Санкт-ПетербургАрменияПолитикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Никол ПашинянМария ЗахароваРоссияСНГ
 
 
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