https://ria.ru/20231220/pashinyan-1917005169.html

Захарова выразила надежду на приезд Пашиняна на встречи СНГ и ЕАЭС

Захарова выразила надежду на приезд Пашиняна на встречи СНГ и ЕАЭС - РИА Новости, 20.12.2023

Захарова выразила надежду на приезд Пашиняна на встречи СНГ и ЕАЭС

Российская сторона рассчитывает на посещение премьер-министром Армении Николом Пашиняном заседания Высшего Евразийского экономического совета и неформальной... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T16:23

2023-12-20T16:23

2023-12-20T16:23

санкт-петербург

армения

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

никол пашинян

мария захарова

россия

снг

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Российская сторона рассчитывает на посещение премьер-министром Армении Николом Пашиняном заседания Высшего Евразийского экономического совета и неформальной встречи руководителей стран-членов Содружества независимых государств в Санкт-Петербурге, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает в конце декабря в Санкт-Петербурге увидеться с руководителями стран СНГ на традиционной неформальной встрече лидеров государств содружества и на заседании Высшего Евразийского экономического совета. "Мы исходим из того, что премьер-министр Армении Никол Воваевич Пашинян воспользуется приглашением президента Российской Федерации и приедет 25-26 декабря в Санкт-Петербург, где примет участие в заседании высшего Евразийского экономического совета и традиционной предновогодней встрече глав государств-участников СНГ", - сказала на брифинге Мария Захарова. Она подчеркнула, что такой визит армянского премьер-министра дал бы возможность "поднять все интересующие вопросы".

https://ria.ru/20231214/armeniya-1915812738.html

санкт-петербург

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкт-петербург, армения, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), никол пашинян, мария захарова, россия, снг