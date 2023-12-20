https://ria.ru/20231220/parlament-1916963217.html

Путин отметил рост уровня работы федерального и региональных парламентов

Путин отметил рост уровня работы федерального и региональных парламентов - РИА Новости, 20.12.2023

Путин отметил рост уровня работы федерального и региональных парламентов

Работа федерального и региональных парламентов стала более зрелой и профессиональной, заявил президент Владимир Путин, выступая на заседании Совета... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T14:46

2023-12-20T14:46

2023-12-20T16:42

владимир путин

политика

россия

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Работа федерального и региональных парламентов стала более зрелой и профессиональной, заявил президент Владимир Путин, выступая на заседании Совета законодателей."Работа и федерального, и региональных парламентов, местных представительных органов власти за прошедшие годы стала более зрелой и профессиональной. И это отражается на качестве вашей работы", — указал он.Путин напомнил, что внесенные в 2020 году поправки в Конституцию в том числе расширили полномочия обеих палат Федерального собрания, существенно укрепили их влияние и статус в единой системе публичной власти.Президент также поблагодарил парламентариев за плодотворную работу."Уважаемые коллеги, хочу поблагодарить вас и всех ваших коллег — законодателей России за солидарную позицию по важнейшим шагам, направленным на поддержку российских семей, нашего образования, здравоохранения, на сбережение нашей культуры и традиционных ценностей, укрепление безопасности, экономического суверенитета России", — сказал глава государства.Как добавил Путин, он понимает, что это непростые задачи."Вы люди публичные. Вам нужно с людьми встречаться, объяснять нужно, почему принимаются те или иные решения. Но вы профессионально работаете над этими вопросами", — добавил он.Кроме того, президент отметил, что представители Совета Федерации, Государственной думы и их коллеги из регионов внесли большой вклад в укрепление авторитета и влияния России на международных площадках, прилагая усилия в рамках парламентской дипломатии.

https://ria.ru/20231220/preemstvennost-1916988770.html

https://ria.ru/20230731/putin-1887359891.html

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Кирилл Волков

владимир путин, политика, россия