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Путин отметил рост уровня работы федерального и региональных парламентов - РИА Новости, 20.12.2023
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14:46 20.12.2023 (обновлено: 16:42 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/parlament-1916963217.html
Путин отметил рост уровня работы федерального и региональных парламентов
Путин отметил рост уровня работы федерального и региональных парламентов - РИА Новости, 20.12.2023
Путин отметил рост уровня работы федерального и региональных парламентов
Работа федерального и региональных парламентов стала более зрелой и профессиональной, заявил президент Владимир Путин, выступая на заседании Совета... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T14:46
2023-12-20T16:42
владимир путин
политика
россия
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Работа федерального и региональных парламентов стала более зрелой и профессиональной, заявил президент Владимир Путин, выступая на заседании Совета законодателей.&quot;Работа и федерального, и региональных парламентов, местных представительных органов власти за прошедшие годы стала более зрелой и профессиональной. И это отражается на качестве вашей работы&quot;, — указал он.Путин напомнил, что внесенные в 2020 году поправки в Конституцию в том числе расширили полномочия обеих палат Федерального собрания, существенно укрепили их влияние и статус в единой системе публичной власти.Президент также поблагодарил парламентариев за плодотворную работу."Уважаемые коллеги, хочу поблагодарить вас и всех ваших коллег — законодателей России за солидарную позицию по важнейшим шагам, направленным на поддержку российских семей, нашего образования, здравоохранения, на сбережение нашей культуры и традиционных ценностей, укрепление безопасности, экономического суверенитета России", — сказал глава государства.Как добавил Путин, он понимает, что это непростые задачи."Вы люди публичные. Вам нужно с людьми встречаться, объяснять нужно, почему принимаются те или иные решения. Но вы профессионально работаете над этими вопросами", — добавил он.Кроме того, президент отметил, что представители Совета Федерации, Государственной думы и их коллеги из регионов внесли большой вклад в укрепление авторитета и влияния России на международных площадках, прилагая усилия в рамках парламентской дипломатии.
https://ria.ru/20231220/preemstvennost-1916988770.html
https://ria.ru/20230731/putin-1887359891.html
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владимир путин, политика, россия
Владимир Путин, Политика, Россия
Путин отметил рост уровня работы федерального и региональных парламентов

Путин: работа федерального и региональных парламентов стала более зрелой

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Работа федерального и региональных парламентов стала более зрелой и профессиональной, заявил президент Владимир Путин, выступая на заседании Совета законодателей.
«

"Работа и федерального, и региональных парламентов, местных представительных органов власти за прошедшие годы стала более зрелой и профессиональной. И это отражается на качестве вашей работы", — указал он.

Путин напомнил, что внесенные в 2020 году поправки в Конституцию в том числе расширили полномочия обеих палат Федерального собрания, существенно укрепили их влияние и статус в единой системе публичной власти.
Президент также поблагодарил парламентариев за плодотворную работу.
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"Уважаемые коллеги, хочу поблагодарить вас и всех ваших коллег — законодателей России за солидарную позицию по важнейшим шагам, направленным на поддержку российских семей, нашего образования, здравоохранения, на сбережение нашей культуры и традиционных ценностей, укрепление безопасности, экономического суверенитета России", — сказал глава государства.
Как добавил Путин, он понимает, что это непростые задачи.
"Вы люди публичные. Вам нужно с людьми встречаться, объяснять нужно, почему принимаются те или иные решения. Но вы профессионально работаете над этими вопросами", — добавил он.
Кроме того, президент отметил, что представители Совета Федерации, Государственной думы и их коллеги из регионов внесли большой вклад в укрепление авторитета и влияния России на международных площадках, прилагая усилия в рамках парламентской дипломатии.
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