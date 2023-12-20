https://ria.ru/20231220/palestina-1917023002.html

Палестина обратилась в МУС из-за действий Израиля в Газе

Палестина обратилась в МУС из-за действий Израиля в Газе - РИА Новости, 20.12.2023

Палестина обратилась в МУС из-за действий Израиля в Газе

Палестина обратилась в Международный уголовный суд (МУС) из-за операции израильских сил в секторе Газа, заявил РИА Новости посол страны в Вене Салах Абдель... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T17:14

2023-12-20T17:14

2023-12-20T17:42

в мире

израиль

палестина

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

международный уголовный суд

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ВЕНА, 20 дек — РИА Новости. Палестина обратилась в Международный уголовный суд (МУС) из-за операции израильских сил в секторе Газа, заявил РИА Новости посол страны в Вене Салах Абдель Шафи. "Мы считаем, что все эти преступления не должны оставаться безнаказанными. Поэтому Израиль должен быть призван к ответу. В этой связи мы подали заявления в Международный уголовный суд", — сказал он. Дипломат уточнил, что обращения отправили около трех недель назад. По его словам, главный прокурор МУС Карим Ахмад Хан уже побывал в регионе и отметил, что палестинское движение ХАМАС "конечно, могло совершить военные преступления 7 октября, но и Израиль тоже"."Мы говорим, что все должно быть расследовано и все, кто совершили военные преступления, будь то палестинцы или израильтяне, должны быть привлечены к ответственности, независимо от национальности", — пояснил собеседник агентства. Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения она взяла под контроль все населенные пункты у границы и стала наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска фактически разделили анклав на южную и северную части.Число погибших в секторе Газа с начала ударов ЦАХАЛ превысило 19,4 тысячи, пострадали свыше 52 тысяч человек.

https://ria.ru/20231214/izrail-1915637221.html

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, израиль, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, международный уголовный суд