https://ria.ru/20231220/palestina-1917023002.html
Палестина обратилась в МУС из-за действий Израиля в Газе
Палестина обратилась в МУС из-за действий Израиля в Газе - РИА Новости, 20.12.2023
Палестина обратилась в МУС из-за действий Израиля в Газе
Палестина обратилась в Международный уголовный суд (МУС) из-за операции израильских сил в секторе Газа, заявил РИА Новости посол страны в Вене Салах Абдель... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T17:14
2023-12-20T17:14
2023-12-20T17:42
в мире
израиль
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
международный уголовный суд
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ВЕНА, 20 дек — РИА Новости. Палестина обратилась в Международный уголовный суд (МУС) из-за операции израильских сил в секторе Газа, заявил РИА Новости посол страны в Вене Салах Абдель Шафи. "Мы считаем, что все эти преступления не должны оставаться безнаказанными. Поэтому Израиль должен быть призван к ответу. В этой связи мы подали заявления в Международный уголовный суд", — сказал он. Дипломат уточнил, что обращения отправили около трех недель назад. По его словам, главный прокурор МУС Карим Ахмад Хан уже побывал в регионе и отметил, что палестинское движение ХАМАС "конечно, могло совершить военные преступления 7 октября, но и Израиль тоже"."Мы говорим, что все должно быть расследовано и все, кто совершили военные преступления, будь то палестинцы или израильтяне, должны быть привлечены к ответственности, независимо от национальности", — пояснил собеседник агентства. Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения она взяла под контроль все населенные пункты у границы и стала наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска фактически разделили анклав на южную и северную части.Число погибших в секторе Газа с начала ударов ЦАХАЛ превысило 19,4 тысячи, пострадали свыше 52 тысяч человек.
https://ria.ru/20231214/izrail-1915637221.html
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, международный уголовный суд
В мире, Израиль, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа, Международный уголовный суд
Палестина обратилась в МУС из-за действий Израиля в Газе
Посол в Вене: Палестина обратилась в МУС из-за действий Израиля в Газе
ВЕНА, 20 дек — РИА Новости. Палестина обратилась в Международный уголовный суд (МУС) из-за операции израильских сил в секторе Газа, заявил РИА Новости посол страны в Вене Салах Абдель Шафи.
«
"Мы считаем, что все эти преступления не должны оставаться безнаказанными. Поэтому Израиль должен быть призван к ответу. В этой связи мы подали заявления в Международный уголовный суд", — сказал он.
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Дипломат уточнил, что обращения отправили около трех недель назад. По его словам, главный прокурор МУС Карим Ахмад Хан уже побывал в регионе и отметил, что палестинское движение ХАМАС "конечно, могло совершить военные преступления 7 октября, но и Израиль тоже".
"Мы говорим, что все должно быть расследовано и все, кто совершили военные преступления, будь то палестинцы или израильтяне, должны быть привлечены к ответственности, независимо от национальности", — пояснил собеседник агентства.
Конфликт между Израилем и ХАМАС
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН
при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
Неважно, как закончится война в Газе: Израиль уже проиграл
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС
из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения она взяла под контроль все населенные пункты у границы и стала наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив
объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска фактически разделили анклав на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газа с начала ударов ЦАХАЛ превысило 19,4 тысячи, пострадали свыше 52 тысяч человек.
Туннели сектора Газа приведут Израиль в ад