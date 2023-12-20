https://ria.ru/20231220/orientiry-1916962497.html
В 90-е годы были созданы ориентиры государственности, заявил Путин
В 90-е годы были созданы ориентиры государственности, заявил Путин - РИА Новости, 20.12.2023
В 90-е годы были созданы ориентиры государственности, заявил Путин
Многие законы в 1990-е годы не выполнялись, но тогда были созданы основы и ориентиры государственности, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T14:43
2023-12-20T14:43
2023-12-20T14:55
владимир путин
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политика
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Многие законы в 1990-е годы не выполнялись, но тогда были созданы основы и ориентиры государственности, заявил президент России Владимир Путин."Многое не выполнялось, это правда… Но вы знаете, в чем смысл и в чем ценность принятых решений? Были созданы юридически правовые основы новой государственности, вот это хотя бы важно, основы были созданы, ориентиры", - сказал Путин на заседании совета законодателей РФ.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия, политика
Владимир Путин, Россия, Политика
В 90-е годы были созданы ориентиры государственности, заявил Путин
Путин: в 90-е годы были созданы основы и ориентиры государственности
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Многие законы в 1990-е годы не выполнялись, но тогда были созданы основы и ориентиры государственности, заявил президент России Владимир Путин.
"Многое не выполнялось, это правда… Но вы знаете, в чем смысл и в чем ценность принятых решений? Были созданы юридически правовые основы новой государственности, вот это хотя бы важно, основы были созданы, ориентиры", - сказал Путин на заседании совета законодателей РФ.
Россия в 90-е годы утратила часть суверенитета, заявил Путин