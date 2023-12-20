https://ria.ru/20231220/orientiry-1916962497.html

В 90-е годы были созданы ориентиры государственности, заявил Путин

В 90-е годы были созданы ориентиры государственности, заявил Путин - РИА Новости, 20.12.2023

В 90-е годы были созданы ориентиры государственности, заявил Путин

Многие законы в 1990-е годы не выполнялись, но тогда были созданы основы и ориентиры государственности, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T14:43

2023-12-20T14:43

2023-12-20T14:55

владимир путин

россия

политика

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Многие законы в 1990-е годы не выполнялись, но тогда были созданы основы и ориентиры государственности, заявил президент России Владимир Путин."Многое не выполнялось, это правда… Но вы знаете, в чем смысл и в чем ценность принятых решений? Были созданы юридически правовые основы новой государственности, вот это хотя бы важно, основы были созданы, ориентиры", - сказал Путин на заседании совета законодателей РФ.

https://ria.ru/20211212/rossiya-1763349361.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

владимир путин, россия, политика