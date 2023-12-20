https://ria.ru/20231220/oppozitsiya-1917086845.html

Сторонники сербской оппозиции перекрыли движение перед избиркомом

Сторонники сербской оппозиции перекрыли движение перед избиркомом - РИА Новости, 20.12.2023

Сторонники сербской оппозиции перекрыли движение перед избиркомом

Сторонники прозападного блока "Сербия против насилия" перекрыли улицу перед Республиканской избирательной комиссией (РИК) на третьем протесте против итогов... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T20:58

2023-12-20T20:58

2023-12-20T20:58

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БЕЛГРАД, 20 дек - РИА Новости. Сторонники прозападного блока "Сербия против насилия" перекрыли улицу перед Республиканской избирательной комиссией (РИК) на третьем протесте против итогов муниципальных выборов в Белграде, передает корреспондент РИА Новости. Оппозиционный блок "Сербия против насилия" не признал результаты муниципальных выборов в городское собрание Белграда и с 18 декабря проводит протесты перед зданием РИК. Лидеры движения Мариника Тепич и Мирослав Алексич принесли в РИК "доказательства" голосования сербов из Боснии и Герцеговины с двойным гражданством, без столичной прописки, потребовали отмены итогов волеизъявления и объявили голодовку. Алексич затем прервал голодовку "по религиозным соображениям". Демонстранты со свистками и дудками около 18.00 (20.00 мск) в среду собрались у здания РИК на центральной улице Краля Милана, а затем перекрыли движение автомобилей. Толпа свистит и выкрикивает неодобрительные лозунги. Собравшихся при этом меньше, чем в понедельник. Президент Сербии Александр Вучич на фоне протестов пообещал защитить волю народа, выраженную на прошедших 17 декабря парламентских и муниципальных выборах, о чем сообщил в соцсетях. По его словам, многие извне, которые бы хотели навязать свои решения, "чтобы сделать банановое (квази - ред.) государство из Сербии, не смогут осуществить свои намерения". Премьер Сербии Ана Брнабич заявила во вторник, что сторонники оппозиции в ходе избирательной кампании в Сербии готовились провести "майдан" в Белграде, "но этого не произойдет". Полиция Сербии во вторник задержала двух участников оппозиционного протеста перед Республиканской избирательной комиссией в ночь на вторник за нападение на директора Республиканского управления статистики Миладина Ковачевича, а также на полицейского и за другие нарушения. Внеочередные выборы в Скупщину Сербии, муниципальные выборы в 65 городах и районах, включая Белград, а также в автономном крае Воеводина прошли в воскресенье. Всего работали около 8,3 тысячи мест для голосования, в том числе 81 за границей, одно из которых в посольстве Сербии в Москве. Правом голоса обладали более 6,5 миллиона граждан, явка составила 58,65%. Согласно опубликованному городским избиркомом решению о предварительных итогах муниципальных выборов по результатам обработки материалов с 92,46% участков, лидирует коалиция вокруг СПП "Александр Вучич - Белград не смеет останавливаться" с 44,55%. На втором месте - прозападный блок "Сербия против насилия" с 38,18%, на третьем - правопатриотическое движение "Доктор Милош Йованович - надежда для Сербии". По последним данным Республиканской избирательной комиссии по результатам обработки материалов с 8245 из 8273 участков на выборах в парламент лидирует коалиция "Александр Вучич - Сербия не смеет останавливаться" с 46,7% поддержки. На втором месте их главные конкуренты, прозападный оппозиционный блок "Сербия против насилия" с 23,69%. На третьем месте входящая в правительственную коалицию Социалистическая партия Сербии первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича с партнерами, она получает 6,55%. В состав Скупщины также могут пройти правопатриотическая коалиция "Доктор Милош Йованович – надежда для Сербии" с 5,02% голосов и блок пульмонолога-евроскептика "Мы, голос народа – профессор, доктор Бранимир Несторович", который по этим данным получает 4,68% поддержки. Проходной ценз для движений национальных меньшинств рассчитывается по другой формуле, гарантированно в Скупщину проходит с 1,69% "Союз венгров Воеводины". По закону избирком Сербии должен сообщить окончательные результаты выборов в течение 96 часов от закрытия участков, после чего начинается срок в 30 дней для формирования нового созыва парламента с четырехлетним мандатом. После вручения мандатов депутатам открывается период в 90 дней для формирования нового правительства. РИК ранее зарегистрировала 18 блоков и партий. На 250 мест в однопалатном парламенте претендуют свыше 2,8 тысячи кандидатов. Для вхождения в состав Скупщины политическому движению необходимо преодолеть барьер в 3% голосов.

https://ria.ru/20231219/serbiya-1916748525.html

https://ria.ru/20231218/serbiya-1916383413.html

https://ria.ru/20231218/vybory-1916465577.html

https://ria.ru/20231217/serbiya-1916272443.html

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в мире, сербия, белград (город), александр вучич