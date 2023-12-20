https://ria.ru/20231220/oon-1916844331.html

В ООН понимают важность борьбы с нацизмом, сообщили в постпредстве России

В ООН понимают важность борьбы с нацизмом, сообщили в постпредстве России - РИА Новости, 20.12.2023

В ООН понимают важность борьбы с нацизмом, сообщили в постпредстве России

Подавляющее большинство стран Генассамблеи ООН понимают, что с нацизмом и неонацизмом надо бороться – против резолюции о борьбе с героизацией нацизма голосуют... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T02:21

2023-12-20T02:21

2023-12-20T02:21

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ООН, 20 дек – РИА Новости. Подавляющее большинство стран Генассамблеи ООН понимают, что с нацизмом и неонацизмом надо бороться – против резолюции о борьбе с героизацией нацизма голосуют лишь Евросоюз, США и их сателлиты, заявила журналистам зампостпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая. Во вторник ГА ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма. За резолюцию проголосовали 118 стран, против были 49. Воздержались 14 стран. Среди тех, кто выступил против оказались США, Великобритания, Германия, Италия, Япония, Украина, Франция, Канада, Австралия, Австрия, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Польша и другие. "Результаты говорят только о том, что убедительное большинство поддерживают резолюцию. Все понимают, что с нацизмом и неонацизмом надо бороться. Всем близки эти идеи, все понимают важность этой резолюции и ее поддерживают. Получается, что у нас всего лишь практически один регион, а именно Евросоюз, США и их сателлиты, голосуют против", - сказала Заболоцкая. По ее словам, представители западных стран придумывают разные способы объяснить свой голос. "На самом деле их позиция всегда была негативной по отношению к этой резолюции. Это не началось вчера, не началось с ситуации на Украине. США, всегда голосовали против. Евросоюз всегда вел долгие вязкие переговоры – они давали множество поправок, которые затрудняли принятие текста. Но они (страны ЕС – ред.) стеснялись (раньше - ред.) проголосовать против и воздерживались. Потому что они прекрасно понимали, что в их числе теперь есть государства, где проходят марши известных неонацистов", - указала зампостпреда. По ее словам, страны ЕС "ничего с этим не делали, они никак на это не реагировали". "Они видели, что все эти моменты отражаются в резолюции – осуждение сноса памятников, осуждение маршей. Они понимали, что это проблема и нужно как-то с ней иметь дело. Они пытались всячески эту резолюцию утопить и противодействовать ей. Теперь они стали делать это открыто – маски сброшены", - указала Заболоцкая, имея в виду, что представители Запада проголосовали против. При этом, по ее словам, динамика по числу стран, ежегодно голосующих за данную резолюцию, положительная. "Мы идем вперед, действительно. Будем набирать, динамика положительная", - заключила она. Как указала Заболоцкая во вторник РФ передала помощнику генсека ООН по правам человека Илзе Брандс Керис доклад Уполномоченного МИД по правам человека и демократии по проявлениям неонцизма в мире. Доклад "О ситуации с героизацией нацизма, распространении неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости" был опубликован на сайте МИД РФ 30 ноября.

https://ria.ru/20231219/rezolyutsiya-1916810451.html

https://ria.ru/20231204/natsizm-1913683314.html

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