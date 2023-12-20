https://ria.ru/20231220/okhlobystin-1916965167.html
Актер Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе
Актер Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе - РИА Новости, 20.12.2023
Актер Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе
Актер Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе, куда он привез гуманитарную помощь, сообщила его дочь Евдокия Батариели-Охлобыстина в сторис Instagram*. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T15:00
2023-12-20T15:00
2023-12-20T16:47
новости шоу-бизнеса
иван охлобыстин
донбасс
новости культуры
ростов
россия
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150496/20/1504962062_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_ff6f0a44f6e3b7ce574bc04f5dc16d17.jpg
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Актер Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе, куда он привез гуманитарную помощь, сообщила его дочь Евдокия Батариели-Охлобыстина в сторис Instagram*. "Мама с папой в очередной раз ездили в Донбасс, отвозили гуманитарную помощь. Мама уехала в Ростов за добавкой помощи, пока папа попал под обстрел и словил пулю. Слава богу, в броник! Горжусь невероятно", — написала Евдокия.К тексту девушка приложила фото с родителями, которое сделала супруга Охлобыстина, актриса Оксана Арбузова. На нем актер находится за рулем, а жена на пассажирском кресле. Артист на связь с поклонниками пока не выходил. После начала спецоперации Иван Охлобыстин публично поддержал ее. По его мнению, в тяжелые времена нужно оставаться со своей родиной. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231211/internat-1915183540.html
донбасс
ростов
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150496/20/1504962062_68:0:1367:974_1920x0_80_0_0_8e20c068cdf615bcdb8c7d8e15c4a31f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, иван охлобыстин, донбасс, новости культуры, ростов, россия
Новости шоу-бизнеса, Иван Охлобыстин, Донбасс, Новости культуры, Ростов, Россия, Специальная военная операция на Украине
Актер Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе
Дочь Охлобыстина сообщила, что ее отец попал под обстрел в Донбассе
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Актер Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе, куда он привез гуманитарную помощь, сообщила его дочь Евдокия Батариели-Охлобыстина в сторис Instagram*.
«
"Мама с папой в очередной раз ездили в Донбасс, отвозили гуманитарную помощь. Мама уехала в Ростов за добавкой помощи, пока папа попал под обстрел и словил пулю. Слава богу, в броник! Горжусь невероятно", — написала Евдокия.
К тексту девушка приложила фото с родителями, которое сделала супруга Охлобыстина, актриса Оксана Арбузова. На нем актер находится за рулем, а жена на пассажирском кресле.
Артист на связь с поклонниками пока не выходил.
После начала спецоперации Иван Охлобыстин публично поддержал ее. По его мнению, в тяжелые времена нужно оставаться со своей родиной.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Актер Иван Охлобыстин привез в детский интернат в ДНР новогодние подарки