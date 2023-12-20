https://ria.ru/20231220/okhlobystin-1916965167.html

Актер Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе

Актер Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе - РИА Новости, 20.12.2023

Актер Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе

Актер Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе, куда он привез гуманитарную помощь, сообщила его дочь Евдокия Батариели-Охлобыстина в сторис Instagram*. РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T15:00

2023-12-20T15:00

2023-12-20T16:47

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Актер Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе, куда он привез гуманитарную помощь, сообщила его дочь Евдокия Батариели-Охлобыстина в сторис Instagram*. "Мама с папой в очередной раз ездили в Донбасс, отвозили гуманитарную помощь. Мама уехала в Ростов за добавкой помощи, пока папа попал под обстрел и словил пулю. Слава богу, в броник! Горжусь невероятно", — написала Евдокия.К тексту девушка приложила фото с родителями, которое сделала супруга Охлобыстина, актриса Оксана Арбузова. На нем актер находится за рулем, а жена на пассажирском кресле. Артист на связь с поклонниками пока не выходил. После начала спецоперации Иван Охлобыстин публично поддержал ее. По его мнению, в тяжелые времена нужно оставаться со своей родиной. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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новости шоу-бизнеса, иван охлобыстин, донбасс, новости культуры, ростов, россия