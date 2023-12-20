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Украинские военные обстреляли Ясиноватую из РСЗО

Украинские военные обстреляли Ясиноватую из РСЗО - РИА Новости, 20.12.2023

Украинские военные обстреляли Ясиноватую из РСЗО

Украинские войска в 20.10 выпустили шесть ракет из РСЗО по Ясиноватой, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T20:28

2023-12-20T20:28

2023-12-20T20:28

специальная военная операция на украине

ясиноватая

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

сцкк

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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Украинские войска в 20.10 выпустили шесть ракет из РСЗО по Ясиноватой, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 20.10 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Тип РСЗО не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается. Кроме того, ВСУ в 19.30 открыли огонь по Горловке, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

ясиноватая

донецкая народная республика

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ясиноватая, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк