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Украинские военные обстреляли Ясиноватую из РСЗО - РИА Новости, 20.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:28 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/obstrel-1917082216.html
Украинские военные обстреляли Ясиноватую из РСЗО
Украинские военные обстреляли Ясиноватую из РСЗО - РИА Новости, 20.12.2023
Украинские военные обстреляли Ясиноватую из РСЗО
Украинские войска в 20.10 выпустили шесть ракет из РСЗО по Ясиноватой, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T20:28
2023-12-20T20:28
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Украинские войска в 20.10 выпустили шесть ракет из РСЗО по Ясиноватой, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 20.10 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Тип РСЗО не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается. Кроме того, ВСУ в 19.30 открыли огонь по Горловке, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
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ясиноватая, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК
Украинские военные обстреляли Ясиноватую из РСЗО

СЦКК: ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО по Ясиноватой

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Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Украинские войска в 20.10 выпустили шесть ракет из РСЗО по Ясиноватой, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 20.10 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Тип РСЗО не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается.
Кроме того, ВСУ в 19.30 открыли огонь по Горловке, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСЦКК
 
 
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