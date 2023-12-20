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Украинские военные в среду обстреляли ДНР 15 раз

Украинские военные в среду обстреляли ДНР 15 раз - РИА Новости, 20.12.2023

Украинские военные в среду обстреляли ДНР 15 раз

ВСУ в среду обстреляли ДНР 15 раз, пострадали 6 мирных жителей Донецка, Горловки и Ясиноватского района, сообщил глава республики Денис Пушилин в... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T18:37

2023-12-20T18:37

2023-12-20T18:45

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

донецк

горловка

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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. ВСУ в среду обстреляли ДНР 15 раз, пострадали 6 мирных жителей Донецка, Горловки и Ясиноватского района, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале."Шесть мирных жителей получили ранения в результате обстрела противником Донецка, Горловки, Ясиноватского района. Среди них два сотрудника медицинских учреждений - в Донецке и Горловке, а также пациент больницы. Зафиксировано 15 обстрелов, выпущено 42 боеприпаса, применялась реактивная артиллерия калибром 122 миллиметра, ствольная артиллерия калибром 152 миллиметра, 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударный БПЛА", - написал Пушилин.Глава ДНР добавил, что в результате обстрелов в среду получили повреждения три жилых дома в Киевском и Петровском районах Донецка, а также объект гражданской инфраструктуры в Горловке.

донецкая народная республика

донецк

горловка

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донецк, горловка