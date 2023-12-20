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Украинские военные в среду обстреляли ДНР 15 раз - РИА Новости, 20.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:37 20.12.2023 (обновлено: 18:45 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/obstrel-1917061902.html
Украинские военные в среду обстреляли ДНР 15 раз
Украинские военные в среду обстреляли ДНР 15 раз - РИА Новости, 20.12.2023
Украинские военные в среду обстреляли ДНР 15 раз
ВСУ в среду обстреляли ДНР 15 раз, пострадали 6 мирных жителей Донецка, Горловки и Ясиноватского района, сообщил глава республики Денис Пушилин в... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T18:37
2023-12-20T18:45
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донецк
горловка
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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. ВСУ в среду обстреляли ДНР 15 раз, пострадали 6 мирных жителей Донецка, Горловки и Ясиноватского района, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале."Шесть мирных жителей получили ранения в результате обстрела противником Донецка, Горловки, Ясиноватского района. Среди них два сотрудника медицинских учреждений - в Донецке и Горловке, а также пациент больницы. Зафиксировано 15 обстрелов, выпущено 42 боеприпаса, применялась реактивная артиллерия калибром 122 миллиметра, ствольная артиллерия калибром 152 миллиметра, 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударный БПЛА", - написал Пушилин.Глава ДНР добавил, что в результате обстрелов в среду получили повреждения три жилых дома в Киевском и Петровском районах Донецка, а также объект гражданской инфраструктуры в Горловке.
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донецк, горловка
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донецк, Горловка
Украинские военные в среду обстреляли ДНР 15 раз

Пушилин: при украинских обстрелах ДНР в среду пострадали шесть мирных жителей

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. ВСУ в среду обстреляли ДНР 15 раз, пострадали 6 мирных жителей Донецка, Горловки и Ясиноватского района, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале.
"Шесть мирных жителей получили ранения в результате обстрела противником Донецка, Горловки, Ясиноватского района. Среди них два сотрудника медицинских учреждений - в Донецке и Горловке, а также пациент больницы. Зафиксировано 15 обстрелов, выпущено 42 боеприпаса, применялась реактивная артиллерия калибром 122 миллиметра, ствольная артиллерия калибром 152 миллиметра, 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударный БПЛА", - написал Пушилин.
Глава ДНР добавил, что в результате обстрелов в среду получили повреждения три жилых дома в Киевском и Петровском районах Донецка, а также объект гражданской инфраструктуры в Горловке.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДонецкГорловка
 
 
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