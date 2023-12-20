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Украинский пленный рассказал о "шквальном огне" по селу в ДНР до начала СВО - РИА Новости, 20.12.2023
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03:41 20.12.2023 (обновлено: 06:19 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/obstrel-1916847261.html
Украинский пленный рассказал о "шквальном огне" по селу в ДНР до начала СВО
Украинский пленный рассказал о "шквальном огне" по селу в ДНР до начала СВО - РИА Новости, 20.12.2023
Украинский пленный рассказал о "шквальном огне" по селу в ДНР до начала СВО
Колонна украинских войск еще до начала спецоперации прицельно обстреляла село в Донбассе, открыв по нему шквальный огонь, рассказал РИА Новости пленный... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T03:41
2023-12-20T06:19
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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Колонна украинских войск еще до начала спецоперации прицельно обстреляла село в Донбассе, открыв по нему шквальный огонь, рассказал РИА Новости пленный украинский военный Олег Белоусов."Ребята, которые находились на блокпостах, украинские солдаты, гражданских, бывало, раздевали, машины обыскивали, многие вещи забирали. Телефоны отбирали. Ценные вещи тоже отбирали. И был еще один случай... Была стрельба со стороны там одного поселка, недалеко, километр от поселка. Поселок получал от колонны таргет на стрельбу. То есть, полный огонь. Со всех стволов", - сообщил военнопленный, рассказывая об обстановке в регионе во время украинской "антитеррористической операции", которая началась в 2014 году и предшествовала российской спецоперации. Солдат украинской армии подтвердил, что в итоге колонна сознательно и прицельно обстреляла донбасский поселок."Была ненависть к вот этим всем ДНР, ЛНР вот этим всем. То есть была к ним ненависть. И по большей части они (солдаты ВСУ) такие агрессивные были, не могли смотреть на этот паспорт, что с Донецка, Донецкой области", - говорит пленный украинский пехотинец.Белоусов сдался в плен в декабре 2023 года.
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353
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353
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Украинский пленный о прицельном обстреле села в Донбассе еще до начала спецоперации
Украинский пленный рассказал РИА Новости о прицельном обстреле села в Донбассе еще до начала спецоперации, мошенничестве с гумпомощью и дезертирстве
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донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, в мире
Донбасс, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, В мире
Украинский пленный рассказал о "шквальном огне" по селу в ДНР до начала СВО

Украинский пленный рассказал о прицельном обстреле села в Донбассе до начала СВО

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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Колонна украинских войск еще до начала спецоперации прицельно обстреляла село в Донбассе, открыв по нему шквальный огонь, рассказал РИА Новости пленный украинский военный Олег Белоусов.
«
"Ребята, которые находились на блокпостах, украинские солдаты, гражданских, бывало, раздевали, машины обыскивали, многие вещи забирали. Телефоны отбирали. Ценные вещи тоже отбирали. И был еще один случай... Была стрельба со стороны там одного поселка, недалеко, километр от поселка. Поселок получал от колонны таргет на стрельбу. То есть, полный огонь. Со всех стволов", - сообщил военнопленный, рассказывая об обстановке в регионе во время украинской "антитеррористической операции", которая началась в 2014 году и предшествовала российской спецоперации.
Солдат украинской армии подтвердил, что в итоге колонна сознательно и прицельно обстреляла донбасский поселок.
"Была ненависть к вот этим всем ДНР, ЛНР вот этим всем. То есть была к ним ненависть. И по большей части они (солдаты ВСУ) такие агрессивные были, не могли смотреть на этот паспорт, что с Донецка, Донецкой области", - говорит пленный украинский пехотинец.
Белоусов сдался в плен в декабре 2023 года.
Сотрудник СЦКК Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
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