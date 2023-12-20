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"У них нулевой КПД". Названа главная проблема украинской армии - РИА Новости, 20.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:00 20.12.2023 (обновлено: 08:18 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/obstanovka-1916742155.html
"У них нулевой КПД". Названа главная проблема украинской армии
"У них нулевой КПД". Названа главная проблема украинской армии - РИА Новости, 20.12.2023
"У них нулевой КПД". Названа главная проблема украинской армии
С наступлением зимы ВСУ перешли к обороне на большинстве участков линии боевого соприкосновения. Российская армия же, напротив, атакует, постепенно выдавливая... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T08:00
2023-12-20T08:18
специальная военная операция на украине
украина
россия
александр устинов
александр тарнавский
кирилл буданов
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости, Андрей Коц. С наступлением зимы ВСУ перешли к обороне на большинстве участков линии боевого соприкосновения. Российская армия же, напротив, атакует, постепенно выдавливая противника с его позиций. О ситуации на фронтах СВО — в материале РИА Новости.Нет денег, снарядов и дроновВ конце прошлой недели депутат Верховной рады Александра Устинова в эфире телемарафона заявила, что ВСУ возводят три линии обороны и не будут вести зимой наступательные действия. По ее словам, это вынужденное решение из-за проблем с западной военной помощью.Впрочем, планам украинского Генштаба может помешать погода — земля в зоне активных боев уже успела сильно промерзнуть. Траншеи приходится не копать, а буквально вырубать. Кроме того, это требует денег. Собственных средств у Украины давно нет.В понедельник командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что несколько боевых операций приостановили из-за острой нехватки снарядов. На Украине их не производят, Запад же еще не запустил военную промышленность на полную мощность. А без артиллерии в этом конфликте невозможно ни наступать, ни обороняться.Западные СМИ Киев тоже не радуют. Издание The Economist цитирует украинских военных, утверждающих, что ударных FPV-беспилотников у российской армии в пять-десять раз больше, чем у ВСУ. Москве удалось наладить массовые поставки "птичек" в войска, в то время как украинцы лишь продолжают собирать на них деньги.А на фронт идут поделки вроде недавно представленных дронов AQ-400 Scythe, якобы способных поражать цели на расстоянии более 700 километров и летать со скоростью под 150 километров в час. Украине до сих пор не удалось создать что-нибудь подобное крайне эффективным российским "Гераням".Мясорубка в КрынкахВпрочем, те БПЛА, которые еще есть, ВСУ применяют умело. На Херсонском направлении участились случаи использования тяжелого дрона-бомбардировщика "Баба-яга", несущего заряды весом до 50 килограммов. Он доставляет немало проблем российской армии, но, конечно, не поможет переломить ситуацию на левом берегу Днепра, где ВСУ захватили плацдарм в районе Крынок.Как сообщил Верховный главнокомандующий на ежегодной пресс-конференции, это небольшой участок 1200 на 300 метров, простреливаемый артиллерией. Плацдарм не уничтожают намеренно, позволяя противнику отправлять в мясорубку все больше солдат. Возможности перебросить через Днепр тяжелую технику у ВСУ нет. А одна пехота без поддержки брони, отрезанная от основных сил водной преградой, обречена на уничтожение.Восточнее, на Запорожском направлении, продолжаются позиционные бои в районе населенных пунктов Работино, Вербовое и Новофедоровка. Именно там ВСУ нанесли главный удар контрнаступления, рассчитывая быстро прорвать российскую оборону и выйти на Токмак. Взять штурмом "линию Суровикина" не вышло. Обстановка здесь почти не меняется уже несколько месяцев.Бои за ДонбассНа Южнодонецком направлении российские войска развивают наступательную операцию в треугольнике Победа — укрепрайон "Зверинец" — Новомихайловка. Штурмовые группы зацепились за окраины этого села, но продвинуться дальше пока не удается. Если овладеть Новомихайловкой, можно выйти на Константиновку и охватить Угледар с северо-востока.Донецкое направление на сегодня, пожалуй, самое горячее. Авдеевку с боями берут в клещи с севера и юга.Россияне атакуют и на артемовском участке. Штурмовые подразделения закрепились на господствующей высоте в районе Клещеевки. Западнее Артемовска освободили Хромово и приблизились к Богдановке. Это форпост мощного укрепрайона ВСУ в Часовом Яре. Город находится на высотах, там сосредоточена украинская артиллерия. Часов Яр крайне важен для наступления на Константиновку, Дружковку и Славянско-Краматорскую агломерацию.На Луганском направлении — встречные бои в Серебрянском лесном массиве. Российские войска пытались пробиться к Тернам — через это село проходит основная линия снабжения украинской группировки на левом берегу реки Жеребец. Ликвидировать данный плацдарм необходимо, но и ВСУ понимают его оперативное значение, поэтому упорно защищают.Все бегутСитуация в зоне боевых действий свидетельствует о том, что Россия в основном завладела инициативой. Как и прошлой зимой, не стоит ждать глубоких прорывов, масштабных охватов и крупных котлов. Армия медленно, но верно продвигается вперед сразу по всей линии фронта. Наносит чувствительные удары в десятках мест, освобождая опорник за опорником. Вооруженные силы России в полной мере пользуются преимуществом в авиации, артиллерии и дронах, выбивая как технику, так и личный состав. А с этим у ВСУ серьезные проблемы."Все, кто хотел, пришли в первые полгода, — сообщил в интервью украинским СМИ глава ГУР Кирилл Буданов. — Кого сейчас призывают? К сожалению, ответа хорошего тут не будет. Если не найти мотивацию для этих людей, то, сколько человек принудительно или согласно нормам законодательства ни загнать, КПД их будет почти нулевой. Что, в принципе, и происходит в последнее время. Финансовая выгода не играет большой роли для мобилизованных, к тому же у многих нет ощущения, что враг захватил территорию и ее нужно защищать. Все болеют за Украину, но все бегут".Россия же подобных трудностей не испытывает. Как сказал на прошлой неделе Владимир Путин, ежедневно контракт с Минобороны подписывают полторы тысячи человек. Вместе с добровольцами они пополнили Вооруженные силы почти на полмиллиона бойцов. И для этого не понадобилось объявлять новую волну мобилизации.
https://ria.ru/20231219/poteri-1916703085.html
https://ria.ru/20231218/finansirovanie-1916601742.html
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Андрей Коц
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Андрей Коц
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украина, россия, александр устинов, александр тарнавский, кирилл буданов, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Александр Устинов, Александр Тарнавский, Кирилл Буданов, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
"У них нулевой КПД". Названа главная проблема украинской армии

Глава ГУР Буданов заявил о низком уровне подготовки мобилизованных

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные эвакуируют раненого
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© AP Photo / LIBKOS
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Андрей Коц
Андрей Коц
Все материалы
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости, Андрей Коц. С наступлением зимы ВСУ перешли к обороне на большинстве участков линии боевого соприкосновения. Российская армия же, напротив, атакует, постепенно выдавливая противника с его позиций. О ситуации на фронтах СВО — в материале РИА Новости.

Нет денег, снарядов и дронов

В конце прошлой недели депутат Верховной рады Александра Устинова в эфире телемарафона заявила, что ВСУ возводят три линии обороны и не будут вести зимой наступательные действия. По ее словам, это вынужденное решение из-за проблем с западной военной помощью.
© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие
Впрочем, планам украинского Генштаба может помешать погода — земля в зоне активных боев уже успела сильно промерзнуть. Траншеи приходится не копать, а буквально вырубать. Кроме того, это требует денег. Собственных средств у Украины давно нет.
В понедельник командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что несколько боевых операций приостановили из-за острой нехватки снарядов. На Украине их не производят, Запад же еще не запустил военную промышленность на полную мощность. А без артиллерии в этом конфликте невозможно ни наступать, ни обороняться.
© AFP 2023 / Anatolii StepanovУкраинские артиллеристы перезаряжают гаубицу M777
Украинские артиллеристы перезаряжают гаубицу M777 - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© AFP 2023 / Anatolii Stepanov
Украинские артиллеристы перезаряжают гаубицу M777
Западные СМИ Киев тоже не радуют. Издание The Economist цитирует украинских военных, утверждающих, что ударных FPV-беспилотников у российской армии в пять-десять раз больше, чем у ВСУ. Москве удалось наладить массовые поставки "птичек" в войска, в то время как украинцы лишь продолжают собирать на них деньги.
© Фото : terminalautonomyУкраинские дроны AN-400 Scythe
Украинский дрон AN-400 Scythe - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© Фото : terminalautonomy
Украинские дроны AN-400 Scythe
А на фронт идут поделки вроде недавно представленных дронов AQ-400 Scythe, якобы способных поражать цели на расстоянии более 700 километров и летать со скоростью под 150 километров в час. Украине до сих пор не удалось создать что-нибудь подобное крайне эффективным российским "Гераням".

Мясорубка в Крынках

Впрочем, те БПЛА, которые еще есть, ВСУ применяют умело. На Херсонском направлении участились случаи использования тяжелого дрона-бомбардировщика "Баба-яга", несущего заряды весом до 50 килограммов. Он доставляет немало проблем российской армии, но, конечно, не поможет переломить ситуацию на левом берегу Днепра, где ВСУ захватили плацдарм в районе Крынок.
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
ВСУ потеряли 159 тысяч военных с начала контрнаступления, заявил Шойгу
Вчера, 14:01
Как сообщил Верховный главнокомандующий на ежегодной пресс-конференции, это небольшой участок 1200 на 300 метров, простреливаемый артиллерией. Плацдарм не уничтожают намеренно, позволяя противнику отправлять в мясорубку все больше солдат. Возможности перебросить через Днепр тяжелую технику у ВСУ нет. А одна пехота без поддержки брони, отрезанная от основных сил водной преградой, обречена на уничтожение.
Восточнее, на Запорожском направлении, продолжаются позиционные бои в районе населенных пунктов Работино, Вербовое и Новофедоровка. Именно там ВСУ нанесли главный удар контрнаступления, рассчитывая быстро прорвать российскую оборону и выйти на Токмак. Взять штурмом "линию Суровикина" не вышло. Обстановка здесь почти не меняется уже несколько месяцев.

Бои за Донбасс

На Южнодонецком направлении российские войска развивают наступательную операцию в треугольнике Победа — укрепрайон "Зверинец" — Новомихайловка. Штурмовые группы зацепились за окраины этого села, но продвинуться дальше пока не удается. Если овладеть Новомихайловкой, можно выйти на Константиновку и охватить Угледар с северо-востока.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации
Донецкое направление на сегодня, пожалуй, самое горячее. Авдеевку с боями берут в клещи с севера и юга.
Россияне атакуют и на артемовском участке. Штурмовые подразделения закрепились на господствующей высоте в районе Клещеевки. Западнее Артемовска освободили Хромово и приблизились к Богдановке. Это форпост мощного укрепрайона ВСУ в Часовом Яре. Город находится на высотах, там сосредоточена украинская артиллерия. Часов Яр крайне важен для наступления на Константиновку, Дружковку и Славянско-Краматорскую агломерацию.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Пентагон рассказал конгрессу США, когда кончатся средства на Украину
18 декабря, 21:56
На Луганском направлении — встречные бои в Серебрянском лесном массиве. Российские войска пытались пробиться к Тернам — через это село проходит основная линия снабжения украинской группировки на левом берегу реки Жеребец. Ликвидировать данный плацдарм необходимо, но и ВСУ понимают его оперативное значение, поэтому упорно защищают.

Все бегут

Ситуация в зоне боевых действий свидетельствует о том, что Россия в основном завладела инициативой. Как и прошлой зимой, не стоит ждать глубоких прорывов, масштабных охватов и крупных котлов. Армия медленно, но верно продвигается вперед сразу по всей линии фронта. Наносит чувствительные удары в десятках мест, освобождая опорник за опорником.
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Вооруженные силы России в полной мере пользуются преимуществом в авиации, артиллерии и дронах, выбивая как технику, так и личный состав. А с этим у ВСУ серьезные проблемы.
"Все, кто хотел, пришли в первые полгода, — сообщил в интервью украинским СМИ глава ГУР Кирилл Буданов. — Кого сейчас призывают? К сожалению, ответа хорошего тут не будет. Если не найти мотивацию для этих людей, то, сколько человек принудительно или согласно нормам законодательства ни загнать, КПД их будет почти нулевой. Что, в принципе, и происходит в последнее время. Финансовая выгода не играет большой роли для мобилизованных, к тому же у многих нет ощущения, что враг захватил территорию и ее нужно защищать. Все болеют за Украину, но все бегут".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Путин призвал использовать опыт СВО для дальнейшего совершенствования армии
Вчера, 14:35
Россия же подобных трудностей не испытывает. Как сказал на прошлой неделе Владимир Путин, ежедневно контракт с Минобороны подписывают полторы тысячи человек. Вместе с добровольцами они пополнили Вооруженные силы почти на полмиллиона бойцов. И для этого не понадобилось объявлять новую волну мобилизации.
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияАлександр УстиновАлександр ТарнавскийКирилл БудановВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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