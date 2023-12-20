https://ria.ru/20231220/obstanovka-1916742155.html
"У них нулевой КПД". Названа главная проблема украинской армии
"У них нулевой КПД". Названа главная проблема украинской армии - РИА Новости, 20.12.2023
"У них нулевой КПД". Названа главная проблема украинской армии
С наступлением зимы ВСУ перешли к обороне на большинстве участков линии боевого соприкосновения. Российская армия же, напротив, атакует, постепенно выдавливая... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T08:00
2023-12-20T08:00
2023-12-20T08:18
специальная военная операция на украине
украина
россия
александр устинов
александр тарнавский
кирилл буданов
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913145554_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0f956aad8478c7786152491f252e24b2.jpg
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости, Андрей Коц. С наступлением зимы ВСУ перешли к обороне на большинстве участков линии боевого соприкосновения. Российская армия же, напротив, атакует, постепенно выдавливая противника с его позиций. О ситуации на фронтах СВО — в материале РИА Новости.Нет денег, снарядов и дроновВ конце прошлой недели депутат Верховной рады Александра Устинова в эфире телемарафона заявила, что ВСУ возводят три линии обороны и не будут вести зимой наступательные действия. По ее словам, это вынужденное решение из-за проблем с западной военной помощью.Впрочем, планам украинского Генштаба может помешать погода — земля в зоне активных боев уже успела сильно промерзнуть. Траншеи приходится не копать, а буквально вырубать. Кроме того, это требует денег. Собственных средств у Украины давно нет.В понедельник командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что несколько боевых операций приостановили из-за острой нехватки снарядов. На Украине их не производят, Запад же еще не запустил военную промышленность на полную мощность. А без артиллерии в этом конфликте невозможно ни наступать, ни обороняться.Западные СМИ Киев тоже не радуют. Издание The Economist цитирует украинских военных, утверждающих, что ударных FPV-беспилотников у российской армии в пять-десять раз больше, чем у ВСУ. Москве удалось наладить массовые поставки "птичек" в войска, в то время как украинцы лишь продолжают собирать на них деньги.А на фронт идут поделки вроде недавно представленных дронов AQ-400 Scythe, якобы способных поражать цели на расстоянии более 700 километров и летать со скоростью под 150 километров в час. Украине до сих пор не удалось создать что-нибудь подобное крайне эффективным российским "Гераням".Мясорубка в КрынкахВпрочем, те БПЛА, которые еще есть, ВСУ применяют умело. На Херсонском направлении участились случаи использования тяжелого дрона-бомбардировщика "Баба-яга", несущего заряды весом до 50 килограммов. Он доставляет немало проблем российской армии, но, конечно, не поможет переломить ситуацию на левом берегу Днепра, где ВСУ захватили плацдарм в районе Крынок.Как сообщил Верховный главнокомандующий на ежегодной пресс-конференции, это небольшой участок 1200 на 300 метров, простреливаемый артиллерией. Плацдарм не уничтожают намеренно, позволяя противнику отправлять в мясорубку все больше солдат. Возможности перебросить через Днепр тяжелую технику у ВСУ нет. А одна пехота без поддержки брони, отрезанная от основных сил водной преградой, обречена на уничтожение.Восточнее, на Запорожском направлении, продолжаются позиционные бои в районе населенных пунктов Работино, Вербовое и Новофедоровка. Именно там ВСУ нанесли главный удар контрнаступления, рассчитывая быстро прорвать российскую оборону и выйти на Токмак. Взять штурмом "линию Суровикина" не вышло. Обстановка здесь почти не меняется уже несколько месяцев.Бои за ДонбассНа Южнодонецком направлении российские войска развивают наступательную операцию в треугольнике Победа — укрепрайон "Зверинец" — Новомихайловка. Штурмовые группы зацепились за окраины этого села, но продвинуться дальше пока не удается. Если овладеть Новомихайловкой, можно выйти на Константиновку и охватить Угледар с северо-востока.Донецкое направление на сегодня, пожалуй, самое горячее. Авдеевку с боями берут в клещи с севера и юга.Россияне атакуют и на артемовском участке. Штурмовые подразделения закрепились на господствующей высоте в районе Клещеевки. Западнее Артемовска освободили Хромово и приблизились к Богдановке. Это форпост мощного укрепрайона ВСУ в Часовом Яре. Город находится на высотах, там сосредоточена украинская артиллерия. Часов Яр крайне важен для наступления на Константиновку, Дружковку и Славянско-Краматорскую агломерацию.На Луганском направлении — встречные бои в Серебрянском лесном массиве. Российские войска пытались пробиться к Тернам — через это село проходит основная линия снабжения украинской группировки на левом берегу реки Жеребец. Ликвидировать данный плацдарм необходимо, но и ВСУ понимают его оперативное значение, поэтому упорно защищают.Все бегутСитуация в зоне боевых действий свидетельствует о том, что Россия в основном завладела инициативой. Как и прошлой зимой, не стоит ждать глубоких прорывов, масштабных охватов и крупных котлов. Армия медленно, но верно продвигается вперед сразу по всей линии фронта. Наносит чувствительные удары в десятках мест, освобождая опорник за опорником. Вооруженные силы России в полной мере пользуются преимуществом в авиации, артиллерии и дронах, выбивая как технику, так и личный состав. А с этим у ВСУ серьезные проблемы."Все, кто хотел, пришли в первые полгода, — сообщил в интервью украинским СМИ глава ГУР Кирилл Буданов. — Кого сейчас призывают? К сожалению, ответа хорошего тут не будет. Если не найти мотивацию для этих людей, то, сколько человек принудительно или согласно нормам законодательства ни загнать, КПД их будет почти нулевой. Что, в принципе, и происходит в последнее время. Финансовая выгода не играет большой роли для мобилизованных, к тому же у многих нет ощущения, что враг захватил территорию и ее нужно защищать. Все болеют за Украину, но все бегут".Россия же подобных трудностей не испытывает. Как сказал на прошлой неделе Владимир Путин, ежедневно контракт с Минобороны подписывают полторы тысячи человек. Вместе с добровольцами они пополнили Вооруженные силы почти на полмиллиона бойцов. И для этого не понадобилось объявлять новую волну мобилизации.
https://ria.ru/20231219/poteri-1916703085.html
https://ria.ru/20231218/finansirovanie-1916601742.html
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Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
украина, россия, александр устинов, александр тарнавский, кирилл буданов, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Александр Устинов, Александр Тарнавский, Кирилл Буданов, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости, Андрей Коц. С наступлением зимы ВСУ перешли к обороне на большинстве участков линии боевого соприкосновения. Российская армия же, напротив, атакует, постепенно выдавливая противника с его позиций. О ситуации на фронтах СВО — в материале РИА Новости.
Нет денег, снарядов и дронов
В конце прошлой недели депутат Верховной рады Александра Устинова в эфире телемарафона заявила, что ВСУ возводят три линии обороны и не будут вести зимой наступательные действия. По ее словам, это вынужденное решение из-за проблем с западной военной помощью.
Впрочем, планам украинского Генштаба может помешать погода — земля в зоне активных боев уже успела сильно промерзнуть. Траншеи приходится не копать, а буквально вырубать. Кроме того, это требует денег. Собственных средств у Украины давно нет.
В понедельник командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что несколько боевых операций приостановили из-за острой нехватки снарядов. На Украине их не производят, Запад же еще не запустил военную промышленность на полную мощность. А без артиллерии в этом конфликте невозможно ни наступать, ни обороняться.
Западные СМИ Киев тоже не радуют. Издание The Economist цитирует украинских военных, утверждающих, что ударных FPV-беспилотников у российской армии в пять-десять раз больше, чем у ВСУ. Москве удалось наладить массовые поставки "птичек" в войска, в то время как украинцы лишь продолжают собирать на них деньги.
А на фронт идут поделки вроде недавно представленных дронов AQ-400 Scythe, якобы способных поражать цели на расстоянии более 700 километров и летать со скоростью под 150 километров в час. Украине до сих пор не удалось создать что-нибудь подобное крайне эффективным российским "Гераням".
Впрочем, те БПЛА, которые еще есть, ВСУ применяют умело. На Херсонском направлении участились случаи использования тяжелого дрона-бомбардировщика "Баба-яга", несущего заряды весом до 50 килограммов. Он доставляет немало проблем российской армии, но, конечно, не поможет переломить ситуацию на левом берегу Днепра, где ВСУ захватили плацдарм в районе Крынок.
ВСУ потеряли 159 тысяч военных с начала контрнаступления, заявил Шойгу
Как сообщил Верховный главнокомандующий на ежегодной пресс-конференции, это небольшой участок 1200 на 300 метров, простреливаемый артиллерией. Плацдарм не уничтожают намеренно, позволяя противнику отправлять в мясорубку все больше солдат. Возможности перебросить через Днепр тяжелую технику у ВСУ нет. А одна пехота без поддержки брони, отрезанная от основных сил водной преградой, обречена на уничтожение.
Восточнее, на Запорожском направлении, продолжаются позиционные бои в районе населенных пунктов Работино, Вербовое и Новофедоровка. Именно там ВСУ нанесли главный удар контрнаступления, рассчитывая быстро прорвать российскую оборону и выйти на Токмак. Взять штурмом "линию Суровикина" не вышло. Обстановка здесь почти не меняется уже несколько месяцев.
На Южнодонецком направлении российские войска развивают наступательную операцию в треугольнике Победа — укрепрайон "Зверинец" — Новомихайловка. Штурмовые группы зацепились за окраины этого села, но продвинуться дальше пока не удается. Если овладеть Новомихайловкой, можно выйти на Константиновку и охватить Угледар с северо-востока.
Донецкое направление на сегодня, пожалуй, самое горячее. Авдеевку с боями берут в клещи с севера и юга.
Россияне атакуют и на артемовском участке. Штурмовые подразделения закрепились на господствующей высоте в районе Клещеевки. Западнее Артемовска освободили Хромово и приблизились к Богдановке. Это форпост мощного укрепрайона ВСУ в Часовом Яре. Город находится на высотах, там сосредоточена украинская артиллерия. Часов Яр крайне важен для наступления на Константиновку, Дружковку и Славянско-Краматорскую агломерацию.
Пентагон рассказал конгрессу США, когда кончатся средства на Украину
На Луганском направлении — встречные бои в Серебрянском лесном массиве. Российские войска пытались пробиться к Тернам — через это село проходит основная линия снабжения украинской группировки на левом берегу реки Жеребец. Ликвидировать данный плацдарм необходимо, но и ВСУ понимают его оперативное значение, поэтому упорно защищают.
Ситуация в зоне боевых действий свидетельствует о том, что Россия в основном завладела инициативой. Как и прошлой зимой, не стоит ждать глубоких прорывов, масштабных охватов и крупных котлов. Армия медленно, но верно продвигается вперед сразу по всей линии фронта. Наносит чувствительные удары в десятках мест, освобождая опорник за опорником.
Вооруженные силы России в полной мере пользуются преимуществом в авиации, артиллерии и дронах, выбивая как технику, так и личный состав. А с этим у ВСУ серьезные проблемы.
"Все, кто хотел, пришли в первые полгода, — сообщил в интервью украинским СМИ глава ГУР Кирилл Буданов. — Кого сейчас призывают? К сожалению, ответа хорошего тут не будет. Если не найти мотивацию для этих людей, то, сколько человек принудительно или согласно нормам законодательства ни загнать, КПД их будет почти нулевой. Что, в принципе, и происходит в последнее время. Финансовая выгода не играет большой роли для мобилизованных, к тому же у многих нет ощущения, что враг захватил территорию и ее нужно защищать. Все болеют за Украину, но все бегут".
Путин призвал использовать опыт СВО для дальнейшего совершенствования армии
Россия же подобных трудностей не испытывает. Как сказал на прошлой неделе Владимир Путин, ежедневно контракт с Минобороны подписывают полторы тысячи человек. Вместе с добровольцами они пополнили Вооруженные силы почти на полмиллиона бойцов. И для этого не понадобилось объявлять новую волну мобилизации.