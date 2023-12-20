https://ria.ru/20231220/obstanovka-1916742155.html

"У них нулевой КПД". Названа главная проблема украинской армии

"У них нулевой КПД". Названа главная проблема украинской армии - РИА Новости, 20.12.2023

"У них нулевой КПД". Названа главная проблема украинской армии

С наступлением зимы ВСУ перешли к обороне на большинстве участков линии боевого соприкосновения. Российская армия же, напротив, атакует, постепенно выдавливая... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T08:00

2023-12-20T08:00

2023-12-20T08:18

специальная военная операция на украине

украина

россия

александр устинов

александр тарнавский

кирилл буданов

вооруженные силы украины

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913145554_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0f956aad8478c7786152491f252e24b2.jpg

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости, Андрей Коц. С наступлением зимы ВСУ перешли к обороне на большинстве участков линии боевого соприкосновения. Российская армия же, напротив, атакует, постепенно выдавливая противника с его позиций. О ситуации на фронтах СВО — в материале РИА Новости.Нет денег, снарядов и дроновВ конце прошлой недели депутат Верховной рады Александра Устинова в эфире телемарафона заявила, что ВСУ возводят три линии обороны и не будут вести зимой наступательные действия. По ее словам, это вынужденное решение из-за проблем с западной военной помощью.Впрочем, планам украинского Генштаба может помешать погода — земля в зоне активных боев уже успела сильно промерзнуть. Траншеи приходится не копать, а буквально вырубать. Кроме того, это требует денег. Собственных средств у Украины давно нет.В понедельник командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что несколько боевых операций приостановили из-за острой нехватки снарядов. На Украине их не производят, Запад же еще не запустил военную промышленность на полную мощность. А без артиллерии в этом конфликте невозможно ни наступать, ни обороняться.Западные СМИ Киев тоже не радуют. Издание The Economist цитирует украинских военных, утверждающих, что ударных FPV-беспилотников у российской армии в пять-десять раз больше, чем у ВСУ. Москве удалось наладить массовые поставки "птичек" в войска, в то время как украинцы лишь продолжают собирать на них деньги.А на фронт идут поделки вроде недавно представленных дронов AQ-400 Scythe, якобы способных поражать цели на расстоянии более 700 километров и летать со скоростью под 150 километров в час. Украине до сих пор не удалось создать что-нибудь подобное крайне эффективным российским "Гераням".Мясорубка в КрынкахВпрочем, те БПЛА, которые еще есть, ВСУ применяют умело. На Херсонском направлении участились случаи использования тяжелого дрона-бомбардировщика "Баба-яга", несущего заряды весом до 50 килограммов. Он доставляет немало проблем российской армии, но, конечно, не поможет переломить ситуацию на левом берегу Днепра, где ВСУ захватили плацдарм в районе Крынок.Как сообщил Верховный главнокомандующий на ежегодной пресс-конференции, это небольшой участок 1200 на 300 метров, простреливаемый артиллерией. Плацдарм не уничтожают намеренно, позволяя противнику отправлять в мясорубку все больше солдат. Возможности перебросить через Днепр тяжелую технику у ВСУ нет. А одна пехота без поддержки брони, отрезанная от основных сил водной преградой, обречена на уничтожение.Восточнее, на Запорожском направлении, продолжаются позиционные бои в районе населенных пунктов Работино, Вербовое и Новофедоровка. Именно там ВСУ нанесли главный удар контрнаступления, рассчитывая быстро прорвать российскую оборону и выйти на Токмак. Взять штурмом "линию Суровикина" не вышло. Обстановка здесь почти не меняется уже несколько месяцев.Бои за ДонбассНа Южнодонецком направлении российские войска развивают наступательную операцию в треугольнике Победа — укрепрайон "Зверинец" — Новомихайловка. Штурмовые группы зацепились за окраины этого села, но продвинуться дальше пока не удается. Если овладеть Новомихайловкой, можно выйти на Константиновку и охватить Угледар с северо-востока.Донецкое направление на сегодня, пожалуй, самое горячее. Авдеевку с боями берут в клещи с севера и юга.Россияне атакуют и на артемовском участке. Штурмовые подразделения закрепились на господствующей высоте в районе Клещеевки. Западнее Артемовска освободили Хромово и приблизились к Богдановке. Это форпост мощного укрепрайона ВСУ в Часовом Яре. Город находится на высотах, там сосредоточена украинская артиллерия. Часов Яр крайне важен для наступления на Константиновку, Дружковку и Славянско-Краматорскую агломерацию.На Луганском направлении — встречные бои в Серебрянском лесном массиве. Российские войска пытались пробиться к Тернам — через это село проходит основная линия снабжения украинской группировки на левом берегу реки Жеребец. Ликвидировать данный плацдарм необходимо, но и ВСУ понимают его оперативное значение, поэтому упорно защищают.Все бегутСитуация в зоне боевых действий свидетельствует о том, что Россия в основном завладела инициативой. Как и прошлой зимой, не стоит ждать глубоких прорывов, масштабных охватов и крупных котлов. Армия медленно, но верно продвигается вперед сразу по всей линии фронта. Наносит чувствительные удары в десятках мест, освобождая опорник за опорником. Вооруженные силы России в полной мере пользуются преимуществом в авиации, артиллерии и дронах, выбивая как технику, так и личный состав. А с этим у ВСУ серьезные проблемы."Все, кто хотел, пришли в первые полгода, — сообщил в интервью украинским СМИ глава ГУР Кирилл Буданов. — Кого сейчас призывают? К сожалению, ответа хорошего тут не будет. Если не найти мотивацию для этих людей, то, сколько человек принудительно или согласно нормам законодательства ни загнать, КПД их будет почти нулевой. Что, в принципе, и происходит в последнее время. Финансовая выгода не играет большой роли для мобилизованных, к тому же у многих нет ощущения, что враг захватил территорию и ее нужно защищать. Все болеют за Украину, но все бегут".Россия же подобных трудностей не испытывает. Как сказал на прошлой неделе Владимир Путин, ежедневно контракт с Минобороны подписывают полторы тысячи человек. Вместе с добровольцами они пополнили Вооруженные силы почти на полмиллиона бойцов. И для этого не понадобилось объявлять новую волну мобилизации.

https://ria.ru/20231219/poteri-1916703085.html

https://ria.ru/20231218/finansirovanie-1916601742.html

https://ria.ru/20231219/putin-1916713997.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

украина, россия, александр устинов, александр тарнавский, кирилл буданов, вооруженные силы украины, верховная рада украины