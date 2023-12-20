https://ria.ru/20231220/obrushenie-1916884727.html

Очевидец рассказал об обрушении дома в Петербурге

Очевидец рассказал об обрушении дома в Петербурге - РИА Новости, 20.12.2023

Очевидец рассказал об обрушении дома в Петербурге

Жилец одного из домов в историческом центре Санкт-Петербурга рядом с расселенным зданием, где ночью произошло обрушение, рассказал РИА Новости, что не слышал... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T10:46

2023-12-20T10:46

2023-12-20T10:46

происшествия

санкт-петербург

александр беглов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1916867747_0:24:1262:734_1920x0_80_0_0_43653aa9a68bf92e48f01a148e4f4c96.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек – РИА Новости. Жилец одного из домов в историческом центре Санкт-Петербурга рядом с расселенным зданием, где ночью произошло обрушение, рассказал РИА Новости, что не слышал никаких громких звуков, а соседям показалось, будто с крыши сошел снег. "Лично я вообще ничего не слышал, а соседи, чьи квартиры поближе (к месту обрушения), сказали, что им показалось, будто с крыши просто сошел снег. Никакого особого грохота, все это просто сложилось как карточный домик", - сказал собеседник агентства. По его словам, в обрушившемся нежилом здании якобы работала "какая-та маленькая гостиница", которая прекратила деятельность около недели назад. "Хорошо, что никого не убило", - заключил мужчина. Ранее сообщалось, что в среду ночью в Адмиралтейском районе на Гороховой улице, 73 обрушилось шестиэтажное нежилое здание, которое ранее было расселено. На месте происшествия идет разбор завалов, прокуратура организовала проверку. Из примыкающего жилого дома эвакуированы 27 человек. Городское ГУМЧС сообщало, что погибших, пострадавших нет. Штаб по ликвидации последствий обрушения возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. В настоящее время на месте работают специалисты МЧС, сотрудники правоохранительных органов и коммунальных служб. Губернатор Петербурга сообщал, что ночью в 1.58 обрушились два расселенных подъезда аварийного флигеля на Гороховой улице. Никто не пострадал. Жильцы соседнего дома и двух расселенных подъездов размещены в гостиницах.

https://ria.ru/20231220/proverka-1916859999.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, санкт-петербург, александр беглов