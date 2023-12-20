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Очевидец рассказал об обрушении дома в Петербурге - РИА Новости, 20.12.2023
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10:46 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/obrushenie-1916884727.html
Очевидец рассказал об обрушении дома в Петербурге
Очевидец рассказал об обрушении дома в Петербурге - РИА Новости, 20.12.2023
Очевидец рассказал об обрушении дома в Петербурге
Жилец одного из домов в историческом центре Санкт-Петербурга рядом с расселенным зданием, где ночью произошло обрушение, рассказал РИА Новости, что не слышал... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T10:46
2023-12-20T10:46
происшествия
санкт-петербург
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек – РИА Новости. Жилец одного из домов в историческом центре Санкт-Петербурга рядом с расселенным зданием, где ночью произошло обрушение, рассказал РИА Новости, что не слышал никаких громких звуков, а соседям показалось, будто с крыши сошел снег. "Лично я вообще ничего не слышал, а соседи, чьи квартиры поближе (к месту обрушения), сказали, что им показалось, будто с крыши просто сошел снег. Никакого особого грохота, все это просто сложилось как карточный домик", - сказал собеседник агентства. По его словам, в обрушившемся нежилом здании якобы работала "какая-та маленькая гостиница", которая прекратила деятельность около недели назад. "Хорошо, что никого не убило", - заключил мужчина. Ранее сообщалось, что в среду ночью в Адмиралтейском районе на Гороховой улице, 73 обрушилось шестиэтажное нежилое здание, которое ранее было расселено. На месте происшествия идет разбор завалов, прокуратура организовала проверку. Из примыкающего жилого дома эвакуированы 27 человек. Городское ГУМЧС сообщало, что погибших, пострадавших нет. Штаб по ликвидации последствий обрушения возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. В настоящее время на месте работают специалисты МЧС, сотрудники правоохранительных органов и коммунальных служб. Губернатор Петербурга сообщал, что ночью в 1.58 обрушились два расселенных подъезда аварийного флигеля на Гороховой улице. Никто не пострадал. Жильцы соседнего дома и двух расселенных подъездов размещены в гостиницах.
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Влада Копылова
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происшествия, санкт-петербург, александр беглов
Происшествия, Санкт-Петербург, Александр Беглов
Очевидец рассказал об обрушении дома в Петербурге

Петербуржец: во время обрушения дома звук был такой, будто с крыши сошел снег

© Фото : Прокуратура г. Санкт-Петербурга/TelegramПоследствия обрушения нежилого здания в Санкт-Петербурге
Последствия обрушения нежилого здания в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© Фото : Прокуратура г. Санкт-Петербурга/Telegram
Последствия обрушения нежилого здания в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек – РИА Новости. Жилец одного из домов в историческом центре Санкт-Петербурга рядом с расселенным зданием, где ночью произошло обрушение, рассказал РИА Новости, что не слышал никаких громких звуков, а соседям показалось, будто с крыши сошел снег.
"Лично я вообще ничего не слышал, а соседи, чьи квартиры поближе (к месту обрушения), сказали, что им показалось, будто с крыши просто сошел снег. Никакого особого грохота, все это просто сложилось как карточный домик", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в обрушившемся нежилом здании якобы работала "какая-та маленькая гостиница", которая прекратила деятельность около недели назад.
"Хорошо, что никого не убило", - заключил мужчина.
Ранее сообщалось, что в среду ночью в Адмиралтейском районе на Гороховой улице, 73 обрушилось шестиэтажное нежилое здание, которое ранее было расселено. На месте происшествия идет разбор завалов, прокуратура организовала проверку. Из примыкающего жилого дома эвакуированы 27 человек. Городское ГУМЧС сообщало, что погибших, пострадавших нет.
Последствия обрушения нежилого здания в Санкт-Петербурге. 20 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
В Петербурге начали проверку после обрушения расселенного дома
07:47
Штаб по ликвидации последствий обрушения возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. В настоящее время на месте работают специалисты МЧС, сотрудники правоохранительных органов и коммунальных служб.
Губернатор Петербурга сообщал, что ночью в 1.58 обрушились два расселенных подъезда аварийного флигеля на Гороховой улице. Никто не пострадал. Жильцы соседнего дома и двух расселенных подъездов размещены в гостиницах.
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургАлександр Беглов
 
 
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