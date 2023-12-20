https://ria.ru/20231220/obrushenie-1916861636.html

В Петербурге после обрушения дома эвакуировали жителей соседнего здания

В Петербурге после обрушения дома эвакуировали жителей соседнего здания - РИА Новости, 20.12.2023

В Петербурге после обрушения дома эвакуировали жителей соседнего здания

После обрушения расселенного нежилого здания в центре Санкт-Петербурга из соседнего дома эвакуировали 27 жильцов, сообщило городское управление МЧС в своем... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T08:03

2023-12-20T08:03

2023-12-20T11:08

происшествия

санкт-петербург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1916867747_0:24:1262:734_1920x0_80_0_0_43653aa9a68bf92e48f01a148e4f4c96.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек — РИА Новости. После обрушения расселенного нежилого здания в центре Санкт-Петербурга из соседнего дома эвакуировали 27 жильцов, сообщило городское управление МЧС в своем Telegram-канале. "Из примыкающего жилого дома эвакуированы 27 человек. Из них 19 человек направлены в пункт временного размещения, остальные уехали к родственникам. С эвакуированными работают психологи МЧС России', — уточнили в ведомстве.Спасатели, включая кинологов, обследовали завалы на предмет возможного нахождения там людей. "Погибших, пострадавших нет", — заявили в МЧС. В среду ночью в Адмиралтейском районе, на Гороховой улице, 73, обрушилось шестиэтажное нежилое здание, которое ранее расселили. На месте происшествия идет разбор завалов, в работах задействовали 89 человек и 24 единицы техники. Прокуратура организовала проверку инцидента.

https://ria.ru/20231217/krysha-1916349275.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)