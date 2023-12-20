https://ria.ru/20231220/obrushenie-1916861636.html
В Петербурге после обрушения дома эвакуировали жителей соседнего здания
В Петербурге после обрушения дома эвакуировали жителей соседнего здания - РИА Новости, 20.12.2023
В Петербурге после обрушения дома эвакуировали жителей соседнего здания
После обрушения расселенного нежилого здания в центре Санкт-Петербурга из соседнего дома эвакуировали 27 жильцов, сообщило городское управление МЧС в своем... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T08:03
2023-12-20T08:03
2023-12-20T11:08
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек — РИА Новости. После обрушения расселенного нежилого здания в центре Санкт-Петербурга из соседнего дома эвакуировали 27 жильцов, сообщило городское управление МЧС в своем Telegram-канале. "Из примыкающего жилого дома эвакуированы 27 человек. Из них 19 человек направлены в пункт временного размещения, остальные уехали к родственникам. С эвакуированными работают психологи МЧС России', — уточнили в ведомстве.Спасатели, включая кинологов, обследовали завалы на предмет возможного нахождения там людей. "Погибших, пострадавших нет", — заявили в МЧС. В среду ночью в Адмиралтейском районе, на Гороховой улице, 73, обрушилось шестиэтажное нежилое здание, которое ранее расселили. На месте происшествия идет разбор завалов, в работах задействовали 89 человек и 24 единицы техники. Прокуратура организовала проверку инцидента.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге после обрушения дома эвакуировали жителей соседнего здания
В Петербурге после обрушения дома эвакуировали 27 жителей соседнего здания
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек — РИА Новости.
После обрушения расселенного нежилого здания в центре Санкт-Петербурга из соседнего дома эвакуировали 27 жильцов, сообщило городское управление МЧС в своем Telegram-канале
.
«
"Из примыкающего жилого дома эвакуированы 27 человек. Из них 19 человек направлены в пункт временного размещения, остальные уехали к родственникам. С эвакуированными работают психологи МЧС России', — уточнили в ведомстве.
Спасатели, включая кинологов, обследовали завалы на предмет возможного нахождения там людей.
"Погибших, пострадавших нет", — заявили в МЧС.
В среду ночью в Адмиралтейском районе, на Гороховой улице, 73, обрушилось шестиэтажное нежилое здание, которое ранее расселили. На месте происшествия идет разбор завалов, в работах задействовали 89 человек и 24 единицы техники. Прокуратура организовала проверку инцидента.
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