Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге после обрушения дома эвакуировали жителей соседнего здания - РИА Новости, 20.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:03 20.12.2023 (обновлено: 11:08 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/obrushenie-1916861636.html
В Петербурге после обрушения дома эвакуировали жителей соседнего здания
В Петербурге после обрушения дома эвакуировали жителей соседнего здания - РИА Новости, 20.12.2023
В Петербурге после обрушения дома эвакуировали жителей соседнего здания
После обрушения расселенного нежилого здания в центре Санкт-Петербурга из соседнего дома эвакуировали 27 жильцов, сообщило городское управление МЧС в своем... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T08:03
2023-12-20T11:08
происшествия
санкт-петербург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1916867747_0:24:1262:734_1920x0_80_0_0_43653aa9a68bf92e48f01a148e4f4c96.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек — РИА Новости. После обрушения расселенного нежилого здания в центре Санкт-Петербурга из соседнего дома эвакуировали 27 жильцов, сообщило городское управление МЧС в своем Telegram-канале. &quot;Из примыкающего жилого дома эвакуированы 27 человек. Из них 19 человек направлены в пункт временного размещения, остальные уехали к родственникам. С эвакуированными работают психологи МЧС России&#x27;, — уточнили в ведомстве.Спасатели, включая кинологов, обследовали завалы на предмет возможного нахождения там людей. "Погибших, пострадавших нет", — заявили в МЧС. В среду ночью в Адмиралтейском районе, на Гороховой улице, 73, обрушилось шестиэтажное нежилое здание, которое ранее расселили. На месте происшествия идет разбор завалов, в работах задействовали 89 человек и 24 единицы техники. Прокуратура организовала проверку инцидента.
https://ria.ru/20231217/krysha-1916349275.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1916867747_127:0:1136:757_1920x0_80_0_0_d79fdfbe7bf3903ccf22bbedbb93502b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге после обрушения дома эвакуировали жителей соседнего здания

В Петербурге после обрушения дома эвакуировали 27 жителей соседнего здания

© Фото : Прокуратура г. Санкт-Петербурга/TelegramПоследствия обрушения нежилого здания в Санкт-Петербурге. 19 декабря 2023
Последствия обрушения нежилого здания в Санкт-Петербурге. 19 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© Фото : Прокуратура г. Санкт-Петербурга/Telegram
Последствия обрушения нежилого здания в Санкт-Петербурге. 19 декабря 2023
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек — РИА Новости. После обрушения расселенного нежилого здания в центре Санкт-Петербурга из соседнего дома эвакуировали 27 жильцов, сообщило городское управление МЧС в своем Telegram-канале.
«

"Из примыкающего жилого дома эвакуированы 27 человек. Из них 19 человек направлены в пункт временного размещения, остальные уехали к родственникам. С эвакуированными работают психологи МЧС России', — уточнили в ведомстве.

Спасатели, включая кинологов, обследовали завалы на предмет возможного нахождения там людей.
"Погибших, пострадавших нет", — заявили в МЧС.
В среду ночью в Адмиралтейском районе, на Гороховой улице, 73, обрушилось шестиэтажное нежилое здание, которое ранее расселили. На месте происшествия идет разбор завалов, в работах задействовали 89 человек и 24 единицы техники. Прокуратура организовала проверку инцидента.
Место обрушения крыши в жилом доме в Заводском районе города Орла - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
В Орле завели уголовное дело после обрушения крыши в жилом доме
17 декабря, 19:07
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала