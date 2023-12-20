https://ria.ru/20231220/oborot-1916816585.html

Ефимов: оборот сферы услуг населению за 10 месяцев вырос на 9,8 процента

Ефимов: оборот сферы услуг населению за 10 месяцев вырос на 9,8 процента - РИА Новости, 20.12.2023

Ефимов: оборот сферы услуг населению за 10 месяцев вырос на 9,8 процента

За первые 10 месяцев текущего года в Москве оборот сферы услуг населению составил 2,7 трлн рублей, что на 9,8% выше аналогичного периода 2022 года, по данным... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T11:09

2023-12-20T11:09

2023-12-20T11:09

экономика

казахстан

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

федеральная служба государственной статистики (росстат)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/12/1858757315_0:24:1645:949_1920x0_80_0_0_fbc41cc9ab44e85e7550328c17fb2217.jpg

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. За первые 10 месяцев текущего года в Москве оборот сферы услуг населению составил 2,7 трлн рублей, что на 9,8% выше аналогичного периода 2022 года, по данным Росстата, в сопоставимых ценах с учетом инфляции, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Ситуация в сфере услуг населению остается стабильной: рост в январе – октябре 2023 года продемонстрировали большинство сегментов этой отрасли. Наибольшие темпы показали транспортные услуги – их объем вырос на 20,5% и достиг 935,6 миллиарда рублей. Это произошло благодаря увеличению авиа- и железнодорожных пассажирских перевозок и развитию внутригородского транспорта", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.По данным столичного департамента экономической политики и развития города, до 90,3 млрд рублей увеличились обороты организаций культуры и спорта, что составляет 16,2%. Это стало возможным благодаря вводу в эксплуатацию новых и модернизации уже работающих объектов культуры и спорта, восстановлению культурного туризма. Кроме того, на росте отразилась появившаяся с 2023 года возможность получения налогового вычета на занятия спортом.Отмечается, что гостиницы и турагентства увеличили свои объемы продаж до 104,2 млрд рублей (на 11,8%). Этому поспособствовала популярность внутреннего и восстановление въездного туризма. В сфере образовательных услуг за отчетный период оборот услуг населению увеличился до 197 млрд рублей (на 10,9%).Кроме того, за 10 месяцев 2023 года оборот в сфере бытовых услуг достиг 164,6 млрд рублей (рост на 6,3%). А онлайн-сервисы, среди которых облачные хранилища и подписки на игровые сервисы, заработали 162,7 млрд рублей (рост 10,3%).Ранее Ефимов сообщал, что за первые девять месяцев 2023 года рост товарооборота Москвы с Казахстаном составил более чем 18%, доля столицы в общероссийском товарообороте с этой страной равна примерно 27%.

https://ria.ru/20231218/moskva-1916189927.html

https://ria.ru/20231208/moskva-1914467278.html

казахстан

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, казахстан, владимир ефимов (правительство москвы) , москва, федеральная служба государственной статистики (росстат)