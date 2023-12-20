Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: оборот сферы услуг населению за 10 месяцев вырос на 9,8 процента - РИА Новости, 20.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:09 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/oborot-1916816585.html
Ефимов: оборот сферы услуг населению за 10 месяцев вырос на 9,8 процента
Ефимов: оборот сферы услуг населению за 10 месяцев вырос на 9,8 процента - РИА Новости, 20.12.2023
Ефимов: оборот сферы услуг населению за 10 месяцев вырос на 9,8 процента
За первые 10 месяцев текущего года в Москве оборот сферы услуг населению составил 2,7 трлн рублей, что на 9,8% выше аналогичного периода 2022 года, по данным... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T11:09
2023-12-20T11:09
экономика
казахстан
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
федеральная служба государственной статистики (росстат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/12/1858757315_0:24:1645:949_1920x0_80_0_0_fbc41cc9ab44e85e7550328c17fb2217.jpg
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. За первые 10 месяцев текущего года в Москве оборот сферы услуг населению составил 2,7 трлн рублей, что на 9,8% выше аналогичного периода 2022 года, по данным Росстата, в сопоставимых ценах с учетом инфляции, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Ситуация в сфере услуг населению остается стабильной: рост в январе – октябре 2023 года продемонстрировали большинство сегментов этой отрасли. Наибольшие темпы показали транспортные услуги – их объем вырос на 20,5% и достиг 935,6 миллиарда рублей. Это произошло благодаря увеличению авиа- и железнодорожных пассажирских перевозок и развитию внутригородского транспорта", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.По данным столичного департамента экономической политики и развития города, до 90,3 млрд рублей увеличились обороты организаций культуры и спорта, что составляет 16,2%. Это стало возможным благодаря вводу в эксплуатацию новых и модернизации уже работающих объектов культуры и спорта, восстановлению культурного туризма. Кроме того, на росте отразилась появившаяся с 2023 года возможность получения налогового вычета на занятия спортом.Отмечается, что гостиницы и турагентства увеличили свои объемы продаж до 104,2 млрд рублей (на 11,8%). Этому поспособствовала популярность внутреннего и восстановление въездного туризма. В сфере образовательных услуг за отчетный период оборот услуг населению увеличился до 197 млрд рублей (на 10,9%).Кроме того, за 10 месяцев 2023 года оборот в сфере бытовых услуг достиг 164,6 млрд рублей (рост на 6,3%). А онлайн-сервисы, среди которых облачные хранилища и подписки на игровые сервисы, заработали 162,7 млрд рублей (рост 10,3%).Ранее Ефимов сообщал, что за первые девять месяцев 2023 года рост товарооборота Москвы с Казахстаном составил более чем 18%, доля столицы в общероссийском товарообороте с этой страной равна примерно 27%.
https://ria.ru/20231218/moskva-1916189927.html
https://ria.ru/20231208/moskva-1914467278.html
казахстан
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/12/1858757315_83:0:1546:1097_1920x0_80_0_0_259a435412303acc6f0988369939bc7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, казахстан, владимир ефимов (правительство москвы) , москва, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Казахстан, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)

Ефимов: оборот сферы услуг населению за 10 месяцев вырос на 9,8 процента

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. За первые 10 месяцев текущего года в Москве оборот сферы услуг населению составил 2,7 трлн рублей, что на 9,8% выше аналогичного периода 2022 года, по данным Росстата, в сопоставимых ценах с учетом инфляции, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«
"Ситуация в сфере услуг населению остается стабильной: рост в январе – октябре 2023 года продемонстрировали большинство сегментов этой отрасли. Наибольшие темпы показали транспортные услуги – их объем вырос на 20,5% и достиг 935,6 миллиарда рублей. Это произошло благодаря увеличению авиа- и железнодорожных пассажирских перевозок и развитию внутригородского транспорта", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Ефимов: товарооборот Москвы с ОАЭ вырос на 50 процентов за три квартала
18 декабря, 10:10
По данным столичного департамента экономической политики и развития города, до 90,3 млрд рублей увеличились обороты организаций культуры и спорта, что составляет 16,2%. Это стало возможным благодаря вводу в эксплуатацию новых и модернизации уже работающих объектов культуры и спорта, восстановлению культурного туризма. Кроме того, на росте отразилась появившаяся с 2023 года возможность получения налогового вычета на занятия спортом.
Отмечается, что гостиницы и турагентства увеличили свои объемы продаж до 104,2 млрд рублей (на 11,8%). Этому поспособствовала популярность внутреннего и восстановление въездного туризма. В сфере образовательных услуг за отчетный период оборот услуг населению увеличился до 197 млрд рублей (на 10,9%).
Кроме того, за 10 месяцев 2023 года оборот в сфере бытовых услуг достиг 164,6 млрд рублей (рост на 6,3%). А онлайн-сервисы, среди которых облачные хранилища и подписки на игровые сервисы, заработали 162,7 млрд рублей (рост 10,3%).
Ранее Ефимов сообщал, что за первые девять месяцев 2023 года рост товарооборота Москвы с Казахстаном составил более чем 18%, доля столицы в общероссийском товарообороте с этой страной равна примерно 27%.
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Ефимов: рост товарооборота Москвы с Казахстаном превысил 18 процентов
8 декабря, 14:05
 
ЭкономикаКазахстанВладимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала