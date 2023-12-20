https://ria.ru/20231220/oborot-1916816585.html
Ефимов: оборот сферы услуг населению за 10 месяцев вырос на 9,8 процента
Ефимов: оборот сферы услуг населению за 10 месяцев вырос на 9,8 процента - РИА Новости, 20.12.2023
Ефимов: оборот сферы услуг населению за 10 месяцев вырос на 9,8 процента
За первые 10 месяцев текущего года в Москве оборот сферы услуг населению составил 2,7 трлн рублей, что на 9,8% выше аналогичного периода 2022 года, по данным... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T11:09
2023-12-20T11:09
2023-12-20T11:09
экономика
казахстан
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. За первые 10 месяцев текущего года в Москве оборот сферы услуг населению составил 2,7 трлн рублей, что на 9,8% выше аналогичного периода 2022 года, по данным Росстата, в сопоставимых ценах с учетом инфляции, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Ситуация в сфере услуг населению остается стабильной: рост в январе – октябре 2023 года продемонстрировали большинство сегментов этой отрасли. Наибольшие темпы показали транспортные услуги – их объем вырос на 20,5% и достиг 935,6 миллиарда рублей. Это произошло благодаря увеличению авиа- и железнодорожных пассажирских перевозок и развитию внутригородского транспорта", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.По данным столичного департамента экономической политики и развития города, до 90,3 млрд рублей увеличились обороты организаций культуры и спорта, что составляет 16,2%. Это стало возможным благодаря вводу в эксплуатацию новых и модернизации уже работающих объектов культуры и спорта, восстановлению культурного туризма. Кроме того, на росте отразилась появившаяся с 2023 года возможность получения налогового вычета на занятия спортом.Отмечается, что гостиницы и турагентства увеличили свои объемы продаж до 104,2 млрд рублей (на 11,8%). Этому поспособствовала популярность внутреннего и восстановление въездного туризма. В сфере образовательных услуг за отчетный период оборот услуг населению увеличился до 197 млрд рублей (на 10,9%).Кроме того, за 10 месяцев 2023 года оборот в сфере бытовых услуг достиг 164,6 млрд рублей (рост на 6,3%). А онлайн-сервисы, среди которых облачные хранилища и подписки на игровые сервисы, заработали 162,7 млрд рублей (рост 10,3%).Ранее Ефимов сообщал, что за первые девять месяцев 2023 года рост товарооборота Москвы с Казахстаном составил более чем 18%, доля столицы в общероссийском товарообороте с этой страной равна примерно 27%.
https://ria.ru/20231218/moskva-1916189927.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, казахстан, владимир ефимов (правительство москвы) , москва, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Казахстан, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. За первые 10 месяцев текущего года в Москве оборот сферы услуг населению составил 2,7 трлн рублей, что на 9,8% выше аналогичного периода 2022 года, по данным Росстата, в сопоставимых ценах с учетом инфляции, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«
"Ситуация в сфере услуг населению остается стабильной: рост в январе – октябре 2023 года продемонстрировали большинство сегментов этой отрасли. Наибольшие темпы показали транспортные услуги – их объем вырос на 20,5% и достиг 935,6 миллиарда рублей. Это произошло благодаря увеличению авиа- и железнодорожных пассажирских перевозок и развитию внутригородского транспорта", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Ефимов: товарооборот Москвы с ОАЭ вырос на 50 процентов за три квартала
По данным столичного департамента экономической политики и развития города, до 90,3 млрд рублей увеличились обороты организаций культуры и спорта, что составляет 16,2%. Это стало возможным благодаря вводу в эксплуатацию новых и модернизации уже работающих объектов культуры и спорта, восстановлению культурного туризма. Кроме того, на росте отразилась появившаяся с 2023 года возможность получения налогового вычета на занятия спортом.
Отмечается, что гостиницы и турагентства увеличили свои объемы продаж до 104,2 млрд рублей (на 11,8%). Этому поспособствовала популярность внутреннего и восстановление въездного туризма. В сфере образовательных услуг за отчетный период оборот услуг населению увеличился до 197 млрд рублей (на 10,9%).
Кроме того, за 10 месяцев 2023 года оборот в сфере бытовых услуг достиг 164,6 млрд рублей (рост на 6,3%). А онлайн-сервисы, среди которых облачные хранилища и подписки на игровые сервисы, заработали 162,7 млрд рублей (рост 10,3%).
Ранее Ефимов
сообщал, что за первые девять месяцев 2023 года рост товарооборота Москвы с Казахстаном
составил более чем 18%, доля столицы в общероссийском товарообороте с этой страной равна примерно 27%.
Ефимов: рост товарооборота Москвы с Казахстаном превысил 18 процентов