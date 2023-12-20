https://ria.ru/20231220/neft-1917046318.html

США назвали ценовой потолок на российскую нефть успехом

США назвали ценовой потолок на российскую нефть успехом - РИА Новости, 20.12.2023

США назвали ценовой потолок на российскую нефть успехом

США вместе с союзниками считают успехом "ценовой потолок" на российский нефтяной экспорт и согласовали ряд корректив в механизм применения санкции, сообщило... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T17:59

2023-12-20T17:59

2023-12-20T18:28

цены на нефть

сша

россия

экономика

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. США вместе с союзниками считают успехом "ценовой потолок" на российский нефтяной экспорт и согласовали ряд корректив в механизм применения санкции, сообщило американское министерство финансов.Оно поставило себе в заслугу сокращение нефтяных доходов РФ на 32% за январь-ноябрь 2023 года при сохранении обеспеченности глобальных рынков."За год имплементации ценового потолка на сырую нефть наш подход оказался успешен... с точки зрения поддержания стабильности на энергетических рынках при сокращении российских доходов, которые бы в противном случае могли быть использованы для финансирования ее незаконной войны", - говорится в заявлении коалиции ценового потолка. США вместе с союзниками запрещают компаниям в своих юрисдикциях транспортировку российской нефти и оказание сопутствующих услуг, если стоимость поставок не укладывается в "ценовой потолок", установленный на уровне 60 долларов за баррель.Союзники согласовали ряд нововведений в механизмы исполнения санкции. "Во-первых, вскоре мы потребуем, чтобы соответствующие поставщики услуг из стран коалиции получали подтверждения от своих контрагентов каждый раз, когда они принимают или отгружают российскую нефть. Во-вторых, мы вносим изменения, которые потребуют от участников цепочки поставок с доступом к дополнительным затратам (например, на страхование и фрахт) делиться ими по запросу со структурами далее по цепочке поставок", - сказано в заявлении.

https://ria.ru/20231218/sanktsii-1916090814.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

цены на нефть, сша, россия, экономика, санкции в отношении россии