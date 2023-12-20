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США назвали ценовой потолок на российскую нефть успехом - РИА Новости, 20.12.2023
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17:59 20.12.2023 (обновлено: 18:28 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/neft-1917046318.html
США назвали ценовой потолок на российскую нефть успехом
США назвали ценовой потолок на российскую нефть успехом - РИА Новости, 20.12.2023
США назвали ценовой потолок на российскую нефть успехом
США вместе с союзниками считают успехом "ценовой потолок" на российский нефтяной экспорт и согласовали ряд корректив в механизм применения санкции, сообщило... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T17:59
2023-12-20T18:28
цены на нефть
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ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. США вместе с союзниками считают успехом "ценовой потолок" на российский нефтяной экспорт и согласовали ряд корректив в механизм применения санкции, сообщило американское министерство финансов.Оно поставило себе в заслугу сокращение нефтяных доходов РФ на 32% за январь-ноябрь 2023 года при сохранении обеспеченности глобальных рынков."За год имплементации ценового потолка на сырую нефть наш подход оказался успешен... с точки зрения поддержания стабильности на энергетических рынках при сокращении российских доходов, которые бы в противном случае могли быть использованы для финансирования ее незаконной войны", - говорится в заявлении коалиции ценового потолка. США вместе с союзниками запрещают компаниям в своих юрисдикциях транспортировку российской нефти и оказание сопутствующих услуг, если стоимость поставок не укладывается в "ценовой потолок", установленный на уровне 60 долларов за баррель.Союзники согласовали ряд нововведений в механизмы исполнения санкции. "Во-первых, вскоре мы потребуем, чтобы соответствующие поставщики услуг из стран коалиции получали подтверждения от своих контрагентов каждый раз, когда они принимают или отгружают российскую нефть. Во-вторых, мы вносим изменения, которые потребуют от участников цепочки поставок с доступом к дополнительным затратам (например, на страхование и фрахт) делиться ими по запросу со структурами далее по цепочке поставок", - сказано в заявлении.
https://ria.ru/20231218/sanktsii-1916090814.html
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цены на нефть, сша, россия, экономика, санкции в отношении россии
Цены на нефть, США, Россия, Экономика, Санкции в отношении России
США назвали ценовой потолок на российскую нефть успехом

Минфин США назвал ценовой потолок на российскую нефть успехом

© AP Photo / Patrick SemanskyВид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне
Вид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Вид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. США вместе с союзниками считают успехом "ценовой потолок" на российский нефтяной экспорт и согласовали ряд корректив в механизм применения санкции, сообщило американское министерство финансов.
Оно поставило себе в заслугу сокращение нефтяных доходов РФ на 32% за январь-ноябрь 2023 года при сохранении обеспеченности глобальных рынков.
"За год имплементации ценового потолка на сырую нефть наш подход оказался успешен... с точки зрения поддержания стабильности на энергетических рынках при сокращении российских доходов, которые бы в противном случае могли быть использованы для финансирования ее незаконной войны", - говорится в заявлении коалиции ценового потолка. США вместе с союзниками запрещают компаниям в своих юрисдикциях транспортировку российской нефти и оказание сопутствующих услуг, если стоимость поставок не укладывается в "ценовой потолок", установленный на уровне 60 долларов за баррель.
Союзники согласовали ряд нововведений в механизмы исполнения санкции. "Во-первых, вскоре мы потребуем, чтобы соответствующие поставщики услуг из стран коалиции получали подтверждения от своих контрагентов каждый раз, когда они принимают или отгружают российскую нефть. Во-вторых, мы вносим изменения, которые потребуют от участников цепочки поставок с доступом к дополнительным затратам (например, на страхование и фрахт) делиться ими по запросу со структурами далее по цепочке поставок", - сказано в заявлении.
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