https://ria.ru/20231220/neft-1916956346.html

Глава "Транснефти" оценил объем поставок нефти в Чехию

Глава "Транснефти" оценил объем поставок нефти в Чехию - РИА Новости, 20.12.2023

Глава "Транснефти" оценил объем поставок нефти в Чехию

Общий объём поставок нефти из России в Чехию по итогам года сохранится на уровне 4,2 миллиона тонн, в Словакию - снизится на 10%, а в Венгрию - на 2%, и в... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T14:23

2023-12-20T14:23

2023-12-20T14:23

цены на нефть

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чехия

словакия

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николай токарев

транснефть

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Общий объём поставок нефти из России в Чехию по итогам года сохранится на уровне 4,2 миллиона тонн, в Словакию - снизится на 10%, а в Венгрию - на 2%, и в следующем году объемы должны быть такими же, заявил глава нефтетранспортной компании "Транснефть" Николай Токарев. "Чехия в прошлом году - 4,2 (миллиона тонн - ред.), 124% к 2021 году, в этом году 4,2 (миллиона тонн - ред.), то есть 100% тот же объем, который был в прошлом. Словакия - 5,25 (миллиона тонн - ред.) - это 100% по отношению к 2021 году. В этом году снижение на 10%, это у словаков. Венгрия - почти 5 миллионов, это 144% к 2021 году, в этом 98% к 2022 году. Все эти объемы сохранились. Они будут в 2023 году так выглядеть", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". "Заявки следующего года будут примерно такими же, потому что и Чехия, и Словакия обратились сейчас в Брюссель с просьбой сохранить эти объемы поставок российской нефти", - добавил Токарев.

https://ria.ru/20231220/neft-1916872327.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, экономика, чехия, словакия, венгрия, николай токарев, транснефть