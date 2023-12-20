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Глава "Транснефти" оценил объем поставок нефти в Чехию - РИА Новости, 20.12.2023
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14:23 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/neft-1916956346.html
Глава "Транснефти" оценил объем поставок нефти в Чехию
Глава "Транснефти" оценил объем поставок нефти в Чехию - РИА Новости, 20.12.2023
Глава "Транснефти" оценил объем поставок нефти в Чехию
Общий объём поставок нефти из России в Чехию по итогам года сохранится на уровне 4,2 миллиона тонн, в Словакию - снизится на 10%, а в Венгрию - на 2%, и в... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T14:23
2023-12-20T14:23
цены на нефть
экономика
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Общий объём поставок нефти из России в Чехию по итогам года сохранится на уровне 4,2 миллиона тонн, в Словакию - снизится на 10%, а в Венгрию - на 2%, и в следующем году объемы должны быть такими же, заявил глава нефтетранспортной компании "Транснефть" Николай Токарев. "Чехия в прошлом году - 4,2 (миллиона тонн - ред.), 124% к 2021 году, в этом году 4,2 (миллиона тонн - ред.), то есть 100% тот же объем, который был в прошлом. Словакия - 5,25 (миллиона тонн - ред.) - это 100% по отношению к 2021 году. В этом году снижение на 10%, это у словаков. Венгрия - почти 5 миллионов, это 144% к 2021 году, в этом 98% к 2022 году. Все эти объемы сохранились. Они будут в 2023 году так выглядеть", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". "Заявки следующего года будут примерно такими же, потому что и Чехия, и Словакия обратились сейчас в Брюссель с просьбой сохранить эти объемы поставок российской нефти", - добавил Токарев.
https://ria.ru/20231220/neft-1916872327.html
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цены на нефть, экономика, чехия, словакия, венгрия, николай токарев, транснефть
Цены на нефть, Экономика, Чехия, Словакия, Венгрия, Николай Токарев, Транснефть
Глава "Транснефти" оценил объем поставок нефти в Чехию

Глава "Транснефти" заявил, что экспорт нефти в Чехию по итогам года сохранится

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкОбъект компании "Транснефть"
Объект компании Транснефть - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Объект компании "Транснефть". Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Общий объём поставок нефти из России в Чехию по итогам года сохранится на уровне 4,2 миллиона тонн, в Словакию - снизится на 10%, а в Венгрию - на 2%, и в следующем году объемы должны быть такими же, заявил глава нефтетранспортной компании "Транснефть" Николай Токарев.
«
"Чехия в прошлом году - 4,2 (миллиона тонн - ред.), 124% к 2021 году, в этом году 4,2 (миллиона тонн - ред.), то есть 100% тот же объем, который был в прошлом. Словакия - 5,25 (миллиона тонн - ред.) - это 100% по отношению к 2021 году. В этом году снижение на 10%, это у словаков. Венгрия - почти 5 миллионов, это 144% к 2021 году, в этом 98% к 2022 году. Все эти объемы сохранились. Они будут в 2023 году так выглядеть", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
«
"Заявки следующего года будут примерно такими же, потому что и Чехия, и Словакия обратились сейчас в Брюссель с просьбой сохранить эти объемы поставок российской нефти", - добавил Токарев.
Инженер нефтегазовой компании - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
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09:40
 
Цены на нефтьЭкономикаЧехияСловакияВенгрияНиколай ТокаревТранснефть
 
 
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