Чехия и Словакия попросили ЕС сохранить поставки российской нефти
"Транснефть": Чехия и Словакия попросили ЕС продолжать получать российскую нефть
© AP Photo / Bela SzandelszkyИнженер нефтегазовой компании
© AP Photo / Bela Szandelszky
Инженер нефтегазовой компании. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Чехия и Словакия обратились к Брюсселю с просьбой сохранить поставки российской нефти - без нее они не смогут существовать, заявил президент "Транснефти" Николай Токарев.
"И Чехия, и Словакия обратились сейчас в Брюссель с просьбой сохранить эти объемы поставок российской нефти, потому что у них реально нет выхода к морю, они не имеют возможности получать нефть из других источников", - заявил он в интервью телеканалу "Россия 24".
Он отметил, что у Чехии при этом есть возможность получать небольшие объемы нефти через нефтепровод из Европы. "Но в целом без нашей нефти они просто не смогут существовать", - подчеркнул Токарев.
Он озвучил цифры поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба" в ряд стран Европы, куда санкциями пока не запрещен импорт: в Чехию в 2023 году будет поставлено 4,2 миллиона тонн (как и в 2022 году), в Словакию поставки снизятся на 10% с 5,25 миллиона тонн в 2022 году, в Венгрию - снизятся на 2% с 5 миллионов тонн в прошлом году. Заявки на 2024 год будут примерно такими же, сказал он.
Отвечая на вопрос, готова ли "Транснефть" поставить все эти объемы, Токарев сказал: "В принципе да, если не будет проблем со стороны Украины. Потому что они в течение этого года дважды поднимали тарифы, и очень существенно. Это, конечно, все потом в цене поставляемой нефти оказывается".
Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии). Транспортировка российской нефти в Польшу по "Дружбе" была прекращена в конце февраля 2023 года. В Германию прокачка российской нефти по трубопроводу не ведется с начала 2023 года.