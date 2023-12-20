https://ria.ru/20231220/nauka-1916968440.html

В России стартовал Конкурс молодых ученых

В России стартовал Конкурс молодых ученых - РИА Новости, 20.12.2023

В России стартовал Конкурс молодых ученых

Конкурс молодых ученых стартовал в России. Об этом заявил вице-президент Российской академии наук, академик РАН Степан Калмыков, выступая 20 декабря на... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T16:00

2023-12-20T16:00

2023-12-20T16:00

наука

россия

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

общество

российская академия наук

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Конкурс молодых ученых стартовал в России. Об этом заявил вице-президент Российской академии наук, академик РАН Степан Калмыков, выступая 20 декабря на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". Конкурс, приуроченный к 300-летию Российской академии наук, направлен на поддержку инновационных научных разработок и новейших исследований в приоритетных отраслях экономики: химической промышленности, сельскохозяйственном производстве, фармацевтике, электронике, энергетике, сфере цифровых технологий."Это большое дело по популяризации науки и привлечению молодых ученых к высокотехнологичному бизнесу", – отметил он, добавив, что молодым людям, у которых впереди много дорог, важно видеть, что есть возможность заниматься наукой и высокотехнологичным бизнесом. По его словам, отношение ко всему тому, что сейчас называется громким словом "технологический суверенитет", сильно меняется; и это происходит не только на уровне государственной политики, но и на уровне крупных компаний, которые начинают активно в это вкладываться.Президент благотворительного фонда "Система", являющегося соорганизатором конкурса, член-корреспондент РАО Лариса Пастухова озвучила основные правила. "Участники – один молодой ученый или команда студентов и молодых ученых. Возрастные категории – доктора наук до 40 лет; кандидаты наук до 35 лет; те, кто еще не защитился, до 30 лет; плюс студенты", – отметила она, добавив, что команда может состоять не более чем из трех человек, из которых хотя бы один член команды должен быть молодым ученым.Конкурс проходит по четырем номинациям: "искусственный интеллект и квантовые технологии", "альтернативные источники энергии", "новые материалы и химические процессы", "генетика и биомедицина".Прием заявок на участие, который продлится до 1 марта 2024 года, проходит на профориентационной платформе "Лифт в будущее". На втором этапе пройдет отбор заявок по формальным признакам – техническая экспертиза на соответствие номинациям, требованиям к заявке, работе и участникам (2 - 20 марта). На третьем этапе состоятся открытые презентации научных работ в очном и онлайн-форматах, научная экспертиза и объявление победителей (21 марта - 1 июня). Затем победители конкурса получат денежные призы – по 300 тысяч рублей."Для нас важна не столько сама конкурсная механика, сколько интеллектуальный разговор, который будет иметь очень положительные результаты для самых думающих молодых людей нашей страны", – подчеркнула Лариса Пастухова, добавив, что у каждой номинации будут свои индустриальные партнеры. По словам эксперта, конкурс – лишь повод, а для молодого ученого крайне важно получить пространство для реализации задумок и возможность профессионального роста.Ученый-астрофизик, вице-президент АФК "Система" по высоким технологиям, академик РАН Юрий Балега выразил мнение, что главная задача конкурса – перейти от изобретений и открытий к промышленному производству. "Мы хотели бы развернуть наш корабль в сторону высоких технологий, связать промышленность и науку", – отметил он.Правовой охраной интеллектуальной собственности конкурсантов будет заниматься Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). Глава ведомства Юрий Зубов полагает, что конкурс – шаг к тому, чтобы найти таланты и поддержать их задумки на самой ранней стадии – помочь с охраной интеллектуальных прав, защитить от копирования и довести до конечной продукции.Он напомнил, что патенты дают только за идею, заслуживающую мировой новизны. И таких идей, по его данным, становится все больше. "В этом году мы видим рост заявок на регистрацию изобретений более чем на 8 процентов", – сообщил он, подчеркнув, что это и медицина, и летательные аппараты, и двигателестроение, и другие важные технологии. Более того, как утверждает глава Роспатента, на 50 процентов увеличилось количество заявок, связанных с разработками в области искусственного интеллекта.

https://ria.ru/20231214/nauka-1915058797.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, наука, университетская наука, навигатор абитуриента, общество, российская академия наук, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), афк "система", юрий зубов