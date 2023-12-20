Рейтинг@Mail.ru
В России стартовал Конкурс молодых ученых - РИА Новости, 20.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
16:00 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/nauka-1916968440.html
В России стартовал Конкурс молодых ученых
В России стартовал Конкурс молодых ученых - РИА Новости, 20.12.2023
В России стартовал Конкурс молодых ученых
Конкурс молодых ученых стартовал в России. Об этом заявил вице-президент Российской академии наук, академик РАН Степан Калмыков, выступая 20 декабря на... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T16:00
2023-12-20T16:00
наука
россия
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
общество
российская академия наук
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1916979525_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_56b9a3220b23655f1383774c599069f4.jpg
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Конкурс молодых ученых стартовал в России. Об этом заявил вице-президент Российской академии наук, академик РАН Степан Калмыков, выступая 20 декабря на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". Конкурс, приуроченный к 300-летию Российской академии наук, направлен на поддержку инновационных научных разработок и новейших исследований в приоритетных отраслях экономики: химической промышленности, сельскохозяйственном производстве, фармацевтике, электронике, энергетике, сфере цифровых технологий.&quot;Это большое дело по популяризации науки и привлечению молодых ученых к высокотехнологичному бизнесу&quot;, – отметил он, добавив, что молодым людям, у которых впереди много дорог, важно видеть, что есть возможность заниматься наукой и высокотехнологичным бизнесом. По его словам, отношение ко всему тому, что сейчас называется громким словом &quot;технологический суверенитет&quot;, сильно меняется; и это происходит не только на уровне государственной политики, но и на уровне крупных компаний, которые начинают активно в это вкладываться.Президент благотворительного фонда "Система", являющегося соорганизатором конкурса, член-корреспондент РАО Лариса Пастухова озвучила основные правила. "Участники – один молодой ученый или команда студентов и молодых ученых. Возрастные категории – доктора наук до 40 лет; кандидаты наук до 35 лет; те, кто еще не защитился, до 30 лет; плюс студенты", – отметила она, добавив, что команда может состоять не более чем из трех человек, из которых хотя бы один член команды должен быть молодым ученым.Конкурс проходит по четырем номинациям: "искусственный интеллект и квантовые технологии", "альтернативные источники энергии", "новые материалы и химические процессы", "генетика и биомедицина".Прием заявок на участие, который продлится до 1 марта 2024 года, проходит на профориентационной платформе "Лифт в будущее". На втором этапе пройдет отбор заявок по формальным признакам – техническая экспертиза на соответствие номинациям, требованиям к заявке, работе и участникам (2 - 20 марта). На третьем этапе состоятся открытые презентации научных работ в очном и онлайн-форматах, научная экспертиза и объявление победителей (21 марта - 1 июня). Затем победители конкурса получат денежные призы – по 300 тысяч рублей."Для нас важна не столько сама конкурсная механика, сколько интеллектуальный разговор, который будет иметь очень положительные результаты для самых думающих молодых людей нашей страны", – подчеркнула Лариса Пастухова, добавив, что у каждой номинации будут свои индустриальные партнеры. По словам эксперта, конкурс – лишь повод, а для молодого ученого крайне важно получить пространство для реализации задумок и возможность профессионального роста.Ученый-астрофизик, вице-президент АФК "Система" по высоким технологиям, академик РАН Юрий Балега выразил мнение, что главная задача конкурса – перейти от изобретений и открытий к промышленному производству. "Мы хотели бы развернуть наш корабль в сторону высоких технологий, связать промышленность и науку", – отметил он.Правовой охраной интеллектуальной собственности конкурсантов будет заниматься Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). Глава ведомства Юрий Зубов полагает, что конкурс – шаг к тому, чтобы найти таланты и поддержать их задумки на самой ранней стадии – помочь с охраной интеллектуальных прав, защитить от копирования и довести до конечной продукции.Он напомнил, что патенты дают только за идею, заслуживающую мировой новизны. И таких идей, по его данным, становится все больше. "В этом году мы видим рост заявок на регистрацию изобретений более чем на 8 процентов", – сообщил он, подчеркнув, что это и медицина, и летательные аппараты, и двигателестроение, и другие важные технологии. Более того, как утверждает глава Роспатента, на 50 процентов увеличилось количество заявок, связанных с разработками в области искусственного интеллекта.
https://ria.ru/20231214/nauka-1915058797.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Старт конкурса молодых ученых
Старт конкурса молодых ученых
2023-12-20T16:00
true
PT62M26S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1916979525_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0815328edbd00e2d3ec01c5d56ca92cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, наука, университетская наука, навигатор абитуриента, общество, российская академия наук, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), афк "система", юрий зубов
Наука, Россия, Наука, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Общество, Российская академия наук, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), АФК "Система", Юрий Зубов

В России стартовал Конкурс молодых ученых

© РИА Новости / Алексей НикольскийУчастники пресс-конференции, посвященной старту Конкурса молодых ученых, приуроченного к 300-летию Российской академии наук
Участники пресс-конференции, посвященной старту Конкурса молодых ученых, приуроченного к 300-летию Российской академии наук - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Конкурс молодых ученых стартовал в России. Об этом заявил вице-президент Российской академии наук, академик РАН Степан Калмыков, выступая 20 декабря на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". Конкурс, приуроченный к 300-летию Российской академии наук, направлен на поддержку инновационных научных разработок и новейших исследований в приоритетных отраслях экономики: химической промышленности, сельскохозяйственном производстве, фармацевтике, электронике, энергетике, сфере цифровых технологий.
«

"Это большое дело по популяризации науки и привлечению молодых ученых к высокотехнологичному бизнесу", – отметил он, добавив, что молодым людям, у которых впереди много дорог, важно видеть, что есть возможность заниматься наукой и высокотехнологичным бизнесом. По его словам, отношение ко всему тому, что сейчас называется громким словом "технологический суверенитет", сильно меняется; и это происходит не только на уровне государственной политики, но и на уровне крупных компаний, которые начинают активно в это вкладываться.

© РИА Новости / Алексей НикольскийВице-президент Российской академии наук, академик РАН Степан Калмыков на пресс-конференции, посвященной старту Конкурса молодых ученых, приуроченного к 300-летию Российской академии наук
Вице-президент Российской академии наук, академик РАН Степан Калмыков на пресс-конференции, посвященной старту Конкурса молодых ученых, приуроченного к 300-летию Российской академии наук - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Вице-президент Российской академии наук, академик РАН Степан Калмыков на пресс-конференции, посвященной старту Конкурса молодых ученых, приуроченного к 300-летию Российской академии наук
Президент благотворительного фонда "Система", являющегося соорганизатором конкурса, член-корреспондент РАО Лариса Пастухова озвучила основные правила.
"Участники – один молодой ученый или команда студентов и молодых ученых. Возрастные категории – доктора наук до 40 лет; кандидаты наук до 35 лет; те, кто еще не защитился, до 30 лет; плюс студенты", – отметила она, добавив, что команда может состоять не более чем из трех человек, из которых хотя бы один член команды должен быть молодым ученым.
Конкурс проходит по четырем номинациям: "искусственный интеллект и квантовые технологии", "альтернативные источники энергии", "новые материалы и химические процессы", "генетика и биомедицина".
© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Благотворительного фонда "Система", член-корреспондент РАО Лариса Пастухова на пресс-конференции, посвященной старту Конкурса молодых ученых, приуроченного к 300-летию Российской академии наук
Президент Благотворительного фонда Система, член-корреспондент РАО Лариса Пастухова на пресс-конференции, посвященной старту Конкурса молодых ученых, приуроченного к 300-летию Российской академии наук - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Благотворительного фонда "Система", член-корреспондент РАО Лариса Пастухова на пресс-конференции, посвященной старту Конкурса молодых ученых, приуроченного к 300-летию Российской академии наук
Прием заявок на участие, который продлится до 1 марта 2024 года, проходит на профориентационной платформе "Лифт в будущее". На втором этапе пройдет отбор заявок по формальным признакам – техническая экспертиза на соответствие номинациям, требованиям к заявке, работе и участникам (2 - 20 марта). На третьем этапе состоятся открытые презентации научных работ в очном и онлайн-форматах, научная экспертиза и объявление победителей (21 марта - 1 июня). Затем победители конкурса получат денежные призы – по 300 тысяч рублей.
"Для нас важна не столько сама конкурсная механика, сколько интеллектуальный разговор, который будет иметь очень положительные результаты для самых думающих молодых людей нашей страны", – подчеркнула Лариса Пастухова, добавив, что у каждой номинации будут свои индустриальные партнеры. По словам эксперта, конкурс – лишь повод, а для молодого ученого крайне важно получить пространство для реализации задумок и возможность профессионального роста.
Ученый-астрофизик, вице-президент АФК "Система" по высоким технологиям, академик РАН Юрий Балега выразил мнение, что главная задача конкурса – перейти от изобретений и открытий к промышленному производству. "Мы хотели бы развернуть наш корабль в сторону высоких технологий, связать промышленность и науку", – отметил он.
Правовой охраной интеллектуальной собственности конкурсантов будет заниматься Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). Глава ведомства Юрий Зубов полагает, что конкурс – шаг к тому, чтобы найти таланты и поддержать их задумки на самой ранней стадии – помочь с охраной интеллектуальных прав, защитить от копирования и довести до конечной продукции.
© РИА Новости / Алексей НикольскийРуководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Юрий Зубов на пресс-конференции, посвященной старту Конкурса молодых ученых, приуроченного к 300-летию Российской академии наук
Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Юрий Зубов на пресс-конференции, посвященной старту Конкурса молодых ученых, приуроченного к 300-летию Российской академии наук
Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Юрий Зубов на пресс-конференции, посвященной старту Конкурса молодых ученых, приуроченного к 300-летию Российской академии наук
© РИА Новости / Алексей Никольский
1 из 2
© РИА Новости / Алексей НикольскийУченый-астрофизик, вице-президент АФК "Система" по высоким технологиях, академик РАН Юрий Балега на пресс-конференции, посвященной старту Конкурса молодых ученых, приуроченного к 300-летию Российской академии наук
Ученый-астрофизик, вице-президент АФК Система по высоким технологиях, академик РАН Юрий Балега на пресс-конференции, посвященной старту Конкурса молодых ученых, приуроченного к 300-летию Российской академии наук
Ученый-астрофизик, вице-президент АФК "Система" по высоким технологиях, академик РАН Юрий Балега на пресс-конференции, посвященной старту Конкурса молодых ученых, приуроченного к 300-летию Российской академии наук
© РИА Новости / Алексей Никольский
2 из 2
Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Юрий Зубов на пресс-конференции, посвященной старту Конкурса молодых ученых, приуроченного к 300-летию Российской академии наук
© РИА Новости / Алексей Никольский
1 из 2
Ученый-астрофизик, вице-президент АФК "Система" по высоким технологиях, академик РАН Юрий Балега на пресс-конференции, посвященной старту Конкурса молодых ученых, приуроченного к 300-летию Российской академии наук
© РИА Новости / Алексей Никольский
2 из 2
Он напомнил, что патенты дают только за идею, заслуживающую мировой новизны. И таких идей, по его данным, становится все больше. "В этом году мы видим рост заявок на регистрацию изобретений более чем на 8 процентов", – сообщил он, подчеркнув, что это и медицина, и летательные аппараты, и двигателестроение, и другие важные технологии. Более того, как утверждает глава Роспатента, на 50 процентов увеличилось количество заявок, связанных с разработками в области искусственного интеллекта.
Перовскитная светоизлучающая структура с массивом нитевидных нанокристаллов
Сделать лучше. Как Россия ответила на технологический вызов
14 декабря, 07:00
 
НаукаРоссияНаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаОбществоРоссийская академия наукФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)АФК "Система"Юрий Зубов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала