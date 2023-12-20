Рейтинг@Mail.ru
Ученые применили картофель для синтеза наночастиц - РИА Новости, 20.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
03:00 20.12.2023 (обновлено: 09:22 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/nauka-1916765653.html
Ученые применили картофель для синтеза наночастиц
Ученые применили картофель для синтеза наночастиц - РИА Новости, 20.12.2023
Ученые применили картофель для синтеза наночастиц
Ученые Тюменского медицинского университета (ТМУ) в составе международной исследовательской группы применили картофель для производства наночастиц серебра. По... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T03:00
2023-12-20T09:22
наука
россия
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
азербайджан
китай
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1d/1835114255_0:159:3075:1889_1920x0_80_0_0_286f35fa7661988b22c2836864b7686a.jpg
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Ученые Тюменского медицинского университета (ТМУ) в составе международной исследовательской группы применили картофель для производства наночастиц серебра. По словам авторов работы, наночастицы серебра, полученные из водного экстракта кожуры белого картофеля, экспериментально проявили антимикробные и цитотоксические свойства против ряда патогенных микроорганизмов, что подтверждает состоятельность такого метода синтеза наночастиц для медицины. Результаты опубликованы в Heliyon.Наночастицы металлов играют важную роль во многих отраслях науки и техники – от микроэлектроники до биомедицины, рассказали в университете. Однако их производство сопряжено с высокой антропогенной нагрузкой на окружающую среду.В настоящее время существуют три группы методов синтеза наночастиц металлов (в частности, серебра): химические, физические и биологические. Химические и физические методы требуют значительных энергозатрат и финансовых вложений, а также наносят ущерб окружающей среде, поэтому менее затратный и более экологически безопасный биосинтез, к тому же обеспечивающий лучшую совместимость с живыми организмами, представляется специалистам университета наиболее перспективным для наращивания производства наночастиц, объяснили в ТМУ.Для биосинтеза наночастиц необходим большой объем растительной массы для выделения веществ, которые могли бы восстановить катионы серебра из растворов его солей. Для сокращения посевных площадей и поддержания углеродного баланса в экосистемах для биосинтеза наночастиц могут быть использованы отходы сельского хозяйства, объяснили специалисты университета.Как рассказали в ТМУ, один из доступных источников отходов растительного происхождения — картофель, который в значительных объемах выращивают во многих странах мира и употребляют в пищу почти на всей нашей планете.Исследователи ТМУ совместно с коллегами из Азербайджана, Китая и Турции разработали новый способ получения наночастиц серебра, где в качестве восстановителя выступает крахмал, полученный из кожуры белого картофеля (Solanum tuberosum).&quot;В рамках исследования мы предложили метод синтеза наночастиц серебра из отходов картофелеводства и протестировали продукт на обладание необходимыми механическими, структурными и терапевтическими свойствами&quot;, — рассказала один из авторов работы, ассистент кафедры акушерства и гинекологии ТМУ Аферин Таги кызы Бейлерли.Она пояснила, что антибактериальная активность полученных наночастиц проверялась относительно устойчивых к антибиотикам штаммам золотистого стафилококка (Staphylococcus aureus), кишечной палочки (Escherichia coli) и грибков Candida albicans (возбудитель кандидоза, внутрибольничных инфекций и болезней при иммунодефиците).В университете отметили, что полученные наночастицы серебра могут быть использованы не только для производства лекарственных препаратов для лечения людей. Благодаря низкой себестоимости они могут найти применение также в сельском хозяйстве для защиты растений от бактериальных и грибковых заболеваний.
https://ria.ru/20231202/nauka-1913179943.html
https://ria.ru/20230420/nauka-1866377606.html
https://ria.ru/20231219/nauka-1916478405.html
россия
азербайджан
китай
турция
тюмень
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1d/1835114255_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_f890d9f896cb4d710e6c2b0056ac0363.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, наука, университетская наука, навигатор абитуриента, азербайджан, китай, турция, тюменский государственный медицинский университет минздрава россии (тму), тюмень
Наука, Россия, Наука, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Азербайджан, Китай, Турция, Тюменский государственный медицинский университет Минздрава России (ТМУ), Тюмень

Ученые применили картофель для синтеза наночастиц

© Фото : Unsplash / Peter SchadКартофель
Картофель - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© Фото : Unsplash / Peter Schad
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Ученые Тюменского медицинского университета (ТМУ) в составе международной исследовательской группы применили картофель для производства наночастиц серебра. По словам авторов работы, наночастицы серебра, полученные из водного экстракта кожуры белого картофеля, экспериментально проявили антимикробные и цитотоксические свойства против ряда патогенных микроорганизмов, что подтверждает состоятельность такого метода синтеза наночастиц для медицины. Результаты опубликованы в Heliyon.
Наночастицы металлов играют важную роль во многих отраслях науки и техники – от микроэлектроники до биомедицины, рассказали в университете. Однако их производство сопряжено с высокой антропогенной нагрузкой на окружающую среду.
В настоящее время существуют три группы методов синтеза наночастиц металлов (в частности, серебра): химические, физические и биологические. Химические и физические методы требуют значительных энергозатрат и финансовых вложений, а также наносят ущерб окружающей среде, поэтому менее затратный и более экологически безопасный биосинтез, к тому же обеспечивающий лучшую совместимость с живыми организмами, представляется специалистам университета наиболее перспективным для наращивания производства наночастиц, объяснили в ТМУ.
Работа научно-исследовательской лаборатории - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
В России создали стабильные наночастицы биометаллов для медицины
2 декабря, 09:00
Для биосинтеза наночастиц необходим большой объем растительной массы для выделения веществ, которые могли бы восстановить катионы серебра из растворов его солей. Для сокращения посевных площадей и поддержания углеродного баланса в экосистемах для биосинтеза наночастиц могут быть использованы отходы сельского хозяйства, объяснили специалисты университета.
Как рассказали в ТМУ, один из доступных источников отходов растительного происхождения — картофель, который в значительных объемах выращивают во многих странах мира и употребляют в пищу почти на всей нашей планете.
Исследователи ТМУ совместно с коллегами из Азербайджана, Китая и Турции разработали новый способ получения наночастиц серебра, где в качестве восстановителя выступает крахмал, полученный из кожуры белого картофеля (Solanum tuberosum).
Ученый исследует бактерии - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
В России повысили эффективность антибиотиков с помощью серебра
20 апреля, 05:00
«

"В рамках исследования мы предложили метод синтеза наночастиц серебра из отходов картофелеводства и протестировали продукт на обладание необходимыми механическими, структурными и терапевтическими свойствами", — рассказала один из авторов работы, ассистент кафедры акушерства и гинекологии ТМУ Аферин Таги кызы Бейлерли.

Она пояснила, что антибактериальная активность полученных наночастиц проверялась относительно устойчивых к антибиотикам штаммам золотистого стафилококка (Staphylococcus aureus), кишечной палочки (Escherichia coli) и грибков Candida albicans (возбудитель кандидоза, внутрибольничных инфекций и болезней при иммунодефиците).
В университете отметили, что полученные наночастицы серебра могут быть использованы не только для производства лекарственных препаратов для лечения людей. Благодаря низкой себестоимости они могут найти применение также в сельском хозяйстве для защиты растений от бактериальных и грибковых заболеваний.
Бифидобактерии - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
В России научились применять бифидобактерии для заживления ран
Вчера, 07:00
 
НаукаРоссияНаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаАзербайджанКитайТурцияТюменский государственный медицинский университет Минздрава России (ТМУ)Тюмень
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала