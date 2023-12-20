https://ria.ru/20231220/nauka-1916765653.html

Ученые применили картофель для синтеза наночастиц

Ученые применили картофель для синтеза наночастиц - РИА Новости, 20.12.2023

Ученые применили картофель для синтеза наночастиц

Ученые Тюменского медицинского университета (ТМУ) в составе международной исследовательской группы применили картофель для производства наночастиц серебра. По... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T03:00

2023-12-20T03:00

2023-12-20T09:22

наука

россия

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

азербайджан

китай

турция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1d/1835114255_0:159:3075:1889_1920x0_80_0_0_286f35fa7661988b22c2836864b7686a.jpg

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Ученые Тюменского медицинского университета (ТМУ) в составе международной исследовательской группы применили картофель для производства наночастиц серебра. По словам авторов работы, наночастицы серебра, полученные из водного экстракта кожуры белого картофеля, экспериментально проявили антимикробные и цитотоксические свойства против ряда патогенных микроорганизмов, что подтверждает состоятельность такого метода синтеза наночастиц для медицины. Результаты опубликованы в Heliyon.Наночастицы металлов играют важную роль во многих отраслях науки и техники – от микроэлектроники до биомедицины, рассказали в университете. Однако их производство сопряжено с высокой антропогенной нагрузкой на окружающую среду.В настоящее время существуют три группы методов синтеза наночастиц металлов (в частности, серебра): химические, физические и биологические. Химические и физические методы требуют значительных энергозатрат и финансовых вложений, а также наносят ущерб окружающей среде, поэтому менее затратный и более экологически безопасный биосинтез, к тому же обеспечивающий лучшую совместимость с живыми организмами, представляется специалистам университета наиболее перспективным для наращивания производства наночастиц, объяснили в ТМУ.Для биосинтеза наночастиц необходим большой объем растительной массы для выделения веществ, которые могли бы восстановить катионы серебра из растворов его солей. Для сокращения посевных площадей и поддержания углеродного баланса в экосистемах для биосинтеза наночастиц могут быть использованы отходы сельского хозяйства, объяснили специалисты университета.Как рассказали в ТМУ, один из доступных источников отходов растительного происхождения — картофель, который в значительных объемах выращивают во многих странах мира и употребляют в пищу почти на всей нашей планете.Исследователи ТМУ совместно с коллегами из Азербайджана, Китая и Турции разработали новый способ получения наночастиц серебра, где в качестве восстановителя выступает крахмал, полученный из кожуры белого картофеля (Solanum tuberosum)."В рамках исследования мы предложили метод синтеза наночастиц серебра из отходов картофелеводства и протестировали продукт на обладание необходимыми механическими, структурными и терапевтическими свойствами", — рассказала один из авторов работы, ассистент кафедры акушерства и гинекологии ТМУ Аферин Таги кызы Бейлерли.Она пояснила, что антибактериальная активность полученных наночастиц проверялась относительно устойчивых к антибиотикам штаммам золотистого стафилококка (Staphylococcus aureus), кишечной палочки (Escherichia coli) и грибков Candida albicans (возбудитель кандидоза, внутрибольничных инфекций и болезней при иммунодефиците).В университете отметили, что полученные наночастицы серебра могут быть использованы не только для производства лекарственных препаратов для лечения людей. Благодаря низкой себестоимости они могут найти применение также в сельском хозяйстве для защиты растений от бактериальных и грибковых заболеваний.

https://ria.ru/20231202/nauka-1913179943.html

https://ria.ru/20230420/nauka-1866377606.html

https://ria.ru/20231219/nauka-1916478405.html

россия

азербайджан

китай

турция

тюмень

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, наука, университетская наука, навигатор абитуриента, азербайджан, китай, турция, тюменский государственный медицинский университет минздрава россии (тму), тюмень