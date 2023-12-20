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Ученые применили картофель для синтеза наночастиц
Ученые применили картофель для синтеза наночастиц - РИА Новости, 20.12.2023
Ученые применили картофель для синтеза наночастиц
Ученые Тюменского медицинского университета (ТМУ) в составе международной исследовательской группы применили картофель для производства наночастиц серебра. По... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T03:00
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Ученые Тюменского медицинского университета (ТМУ) в составе международной исследовательской группы применили картофель для производства наночастиц серебра. По словам авторов работы, наночастицы серебра, полученные из водного экстракта кожуры белого картофеля, экспериментально проявили антимикробные и цитотоксические свойства против ряда патогенных микроорганизмов, что подтверждает состоятельность такого метода синтеза наночастиц для медицины. Результаты опубликованы в Heliyon.Наночастицы металлов играют важную роль во многих отраслях науки и техники – от микроэлектроники до биомедицины, рассказали в университете. Однако их производство сопряжено с высокой антропогенной нагрузкой на окружающую среду.В настоящее время существуют три группы методов синтеза наночастиц металлов (в частности, серебра): химические, физические и биологические. Химические и физические методы требуют значительных энергозатрат и финансовых вложений, а также наносят ущерб окружающей среде, поэтому менее затратный и более экологически безопасный биосинтез, к тому же обеспечивающий лучшую совместимость с живыми организмами, представляется специалистам университета наиболее перспективным для наращивания производства наночастиц, объяснили в ТМУ.Для биосинтеза наночастиц необходим большой объем растительной массы для выделения веществ, которые могли бы восстановить катионы серебра из растворов его солей. Для сокращения посевных площадей и поддержания углеродного баланса в экосистемах для биосинтеза наночастиц могут быть использованы отходы сельского хозяйства, объяснили специалисты университета.Как рассказали в ТМУ, один из доступных источников отходов растительного происхождения — картофель, который в значительных объемах выращивают во многих странах мира и употребляют в пищу почти на всей нашей планете.Исследователи ТМУ совместно с коллегами из Азербайджана, Китая и Турции разработали новый способ получения наночастиц серебра, где в качестве восстановителя выступает крахмал, полученный из кожуры белого картофеля (Solanum tuberosum)."В рамках исследования мы предложили метод синтеза наночастиц серебра из отходов картофелеводства и протестировали продукт на обладание необходимыми механическими, структурными и терапевтическими свойствами", — рассказала один из авторов работы, ассистент кафедры акушерства и гинекологии ТМУ Аферин Таги кызы Бейлерли.Она пояснила, что антибактериальная активность полученных наночастиц проверялась относительно устойчивых к антибиотикам штаммам золотистого стафилококка (Staphylococcus aureus), кишечной палочки (Escherichia coli) и грибков Candida albicans (возбудитель кандидоза, внутрибольничных инфекций и болезней при иммунодефиците).В университете отметили, что полученные наночастицы серебра могут быть использованы не только для производства лекарственных препаратов для лечения людей. Благодаря низкой себестоимости они могут найти применение также в сельском хозяйстве для защиты растений от бактериальных и грибковых заболеваний.
https://ria.ru/20231202/nauka-1913179943.html
https://ria.ru/20230420/nauka-1866377606.html
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россия, наука, университетская наука, навигатор абитуриента, азербайджан, китай, турция, тюменский государственный медицинский университет минздрава россии (тму), тюмень
Наука, Россия, Наука, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Азербайджан, Китай, Турция, Тюменский государственный медицинский университет Минздрава России (ТМУ), Тюмень
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости.
Ученые Тюменского медицинского университета (ТМУ
) в составе международной исследовательской группы применили картофель для производства наночастиц серебра. По словам авторов работы, наночастицы серебра, полученные из водного экстракта кожуры белого картофеля, экспериментально проявили антимикробные и цитотоксические свойства против ряда патогенных микроорганизмов, что подтверждает состоятельность такого метода синтеза наночастиц для медицины. Результаты опубликованы
в Heliyon.
Наночастицы металлов играют важную роль во многих отраслях науки и техники – от микроэлектроники до биомедицины, рассказали в университете. Однако их производство сопряжено с высокой антропогенной нагрузкой на окружающую среду.
В настоящее время существуют три группы методов синтеза наночастиц металлов (в частности, серебра): химические, физические и биологические. Химические и физические методы требуют значительных энергозатрат и финансовых вложений, а также наносят ущерб окружающей среде, поэтому менее затратный и более экологически безопасный биосинтез, к тому же обеспечивающий лучшую совместимость с живыми организмами, представляется специалистам университета наиболее перспективным для наращивания производства наночастиц, объяснили в ТМУ.
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Для биосинтеза наночастиц необходим большой объем растительной массы для выделения веществ, которые могли бы восстановить катионы серебра из растворов его солей. Для сокращения посевных площадей и поддержания углеродного баланса в экосистемах для биосинтеза наночастиц могут быть использованы отходы сельского хозяйства, объяснили специалисты университета.
Как рассказали в ТМУ, один из доступных источников отходов растительного происхождения — картофель, который в значительных объемах выращивают во многих странах мира и употребляют в пищу почти на всей нашей планете.
Исследователи ТМУ совместно с коллегами из Азербайджана, Китая и Турции разработали новый способ получения наночастиц серебра, где в качестве восстановителя выступает крахмал, полученный из кожуры белого картофеля (Solanum tuberosum).
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«
"В рамках исследования мы предложили метод синтеза наночастиц серебра из отходов картофелеводства и протестировали продукт на обладание необходимыми механическими, структурными и терапевтическими свойствами", — рассказала один из авторов работы, ассистент кафедры акушерства и гинекологии ТМУ Аферин Таги кызы Бейлерли.
Она пояснила, что антибактериальная активность полученных наночастиц проверялась относительно устойчивых к антибиотикам штаммам золотистого стафилококка (Staphylococcus aureus), кишечной палочки (Escherichia coli) и грибков Candida albicans (возбудитель кандидоза, внутрибольничных инфекций и болезней при иммунодефиците).
В университете отметили, что полученные наночастицы серебра могут быть использованы не только для производства лекарственных препаратов для лечения людей. Благодаря низкой себестоимости они могут найти применение также в сельском хозяйстве для защиты растений от бактериальных и грибковых заболеваний.
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