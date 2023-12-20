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Военный комитет НАТО обсудит планы по усилению альянса - РИА Новости, 20.12.2023
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14:24 20.12.2023 (обновлено: 15:01 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/nato-1916956791.html
Военный комитет НАТО обсудит планы по усилению альянса
Военный комитет НАТО обсудит планы по усилению альянса - РИА Новости, 20.12.2023
Военный комитет НАТО обсудит планы по усилению альянса
Военный комитет НАТО на уровне начальников генштабов на встрече в Брюсселе 17-18 января обсудит планы по усилению альянса, а также ситуацию на Украине,... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T14:24
2023-12-20T15:01
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БРЮССЕЛЬ, 20 дек - РИА Новости. Военный комитет НАТО на уровне начальников генштабов на встрече в Брюсселе 17-18 января обсудит планы по усилению альянса, а также ситуацию на Украине, говорится в заявлении пресс-службы блока."Глава военного комитета адмирал Роб Бауэр проведет дебаты, в которых примут участие начальники штабов обороны стран-членов НАТО и Швеции", - сообщили в альянсе.Начальники генштабов обсудят "планы сдерживания и обороны в евроатлантической зоне", утвержденные на саммите в Вильнюсе. "Более широкие дебаты будут посвящены оборонной промышленности и ее возможностям, а также оперативному планированию", - говорится в заявлении.Отмечается, что начальники генеральных штабов армий также обсудят "адаптацию к нынешним и будущим угрозам".В рамках встречи также состоится первое заседание Совета НАТО-Украина на уровне начальников штабов, котором обсудят "ситуацию на поле боя на Украине и дальнейшую поддержку Украины со стороны НАТО и государств-членов".Также военные НАТО проведут встречи с коллегами из Австралии, Австрии, Швейцарии, Ирландии и Новой Зеландии.
https://ria.ru/20231219/nato-1916722056.html
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в мире, брюссель, нато
В мире, Брюссель, НАТО
Военный комитет НАТО обсудит планы по усилению альянса

Военный комитет НАТО обсудит планы по усилению альянса и ситуацию на Украине

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО
Здание штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 20 дек - РИА Новости. Военный комитет НАТО на уровне начальников генштабов на встрече в Брюсселе 17-18 января обсудит планы по усилению альянса, а также ситуацию на Украине, говорится в заявлении пресс-службы блока.
"Глава военного комитета адмирал Роб Бауэр проведет дебаты, в которых примут участие начальники штабов обороны стран-членов НАТО и Швеции", - сообщили в альянсе.
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Начальники генштабов обсудят "планы сдерживания и обороны в евроатлантической зоне", утвержденные на саммите в Вильнюсе. "Более широкие дебаты будут посвящены оборонной промышленности и ее возможностям, а также оперативному планированию", - говорится в заявлении.
Отмечается, что начальники генеральных штабов армий также обсудят "адаптацию к нынешним и будущим угрозам".
В рамках встречи также состоится первое заседание Совета НАТО-Украина на уровне начальников штабов, котором обсудят "ситуацию на поле боя на Украине и дальнейшую поддержку Украины со стороны НАТО и государств-членов".
Также военные НАТО проведут встречи с коллегами из Австралии, Австрии, Швейцарии, Ирландии и Новой Зеландии.
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