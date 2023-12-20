https://ria.ru/20231220/nato-1916956791.html

Военный комитет НАТО обсудит планы по усилению альянса

Военный комитет НАТО обсудит планы по усилению альянса - РИА Новости, 20.12.2023

Военный комитет НАТО обсудит планы по усилению альянса

Военный комитет НАТО на уровне начальников генштабов на встрече в Брюсселе 17-18 января обсудит планы по усилению альянса, а также ситуацию на Украине,... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T14:24

2023-12-20T14:24

2023-12-20T15:01

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БРЮССЕЛЬ, 20 дек - РИА Новости. Военный комитет НАТО на уровне начальников генштабов на встрече в Брюсселе 17-18 января обсудит планы по усилению альянса, а также ситуацию на Украине, говорится в заявлении пресс-службы блока."Глава военного комитета адмирал Роб Бауэр проведет дебаты, в которых примут участие начальники штабов обороны стран-членов НАТО и Швеции", - сообщили в альянсе.Начальники генштабов обсудят "планы сдерживания и обороны в евроатлантической зоне", утвержденные на саммите в Вильнюсе. "Более широкие дебаты будут посвящены оборонной промышленности и ее возможностям, а также оперативному планированию", - говорится в заявлении.Отмечается, что начальники генеральных штабов армий также обсудят "адаптацию к нынешним и будущим угрозам".В рамках встречи также состоится первое заседание Совета НАТО-Украина на уровне начальников штабов, котором обсудят "ситуацию на поле боя на Украине и дальнейшую поддержку Украины со стороны НАТО и государств-членов".Также военные НАТО проведут встречи с коллегами из Австралии, Австрии, Швейцарии, Ирландии и Новой Зеландии.

https://ria.ru/20231219/nato-1916722056.html

https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html

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в мире, брюссель, нато