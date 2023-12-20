https://ria.ru/20231220/mtor-1916853558.html
Определены четыре площадки для международной ТОР на Дальнем Востоке
Определены четыре площадки для международной ТОР на Дальнем Востоке - РИА Новости, 20.12.2023
Определены четыре площадки для международной ТОР на Дальнем Востоке
Четыре потенциальные площадки для размещения международной территории опережающего развития (МТОР) определены в Приморском и Хабаровском краях, Амурской и... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T05:58
2023-12-20T05:58
2023-12-20T05:58
еврейская автономная область
экономика
приморский край
алексей чекунков
госдума рф
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ВЛАДИВОСТОК, 20 дек – РИА Новости. Четыре потенциальные площадки для размещения международной территории опережающего развития (МТОР) определены в Приморском и Хабаровском краях, Амурской и Еврейской автономной области, сообщил первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов. "На сегодня мы определили четыре потенциальные площадки. В первую очередь, это площадка "Западная" вблизи Владивостока в Приморском крае. Также рассматриваем площадку "Ровная" в Амурской области, площадку "Нижнеленинское" в Еврейской автономной области, а также территорию острова Большой Уссурийский в Хабаровском крае", - сказал Гусейнов на пленарном заседании первого Инвестиционно-промышленного форума Приморского края в среду. Он отметил, что все площадки выбраны с учетом их близости к пограничной инфраструктуре. По словам Гусейнова, ключевыми особенностями ТОР "Международная", отличающими ее от действующих преференциальных режимов, станет ее создание на основе международного договора, а также участие иностранных инвесторов в работе управляющей компании ТОР. "Для защиты интересов инвесторов предусматривается механизм неразглашения информации о собственниках бизнеса. Налоговые преференции и инфраструктурная поддержка будут аналогичны действующим ТОР, за исключением налога на прибыль – нулевая ставка будет продлена с 5 до 10 лет. Основные требования к резидентам – проекты от 500 миллионов рублей, обязательная регистрация на территории и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью", - сообщил Гусейнов. Ранее глава Минвосторазвития Алексей Чекунков сообщал о прохождении законопроектом о создании международных территорий опережающего развития (МТОР) на Дальнем Востоке всех основных этапов согласования и возможности его принятия Госдумой до конца 2023 года.
https://ria.ru/20231215/proekty-1915944178.html
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еврейская автономная область, экономика, приморский край, алексей чекунков, госдума рф, дальний восток
Еврейская автономная область, Экономика, Приморский край, Алексей Чекунков, Госдума РФ, Дальний Восток
Определены четыре площадки для международной ТОР на Дальнем Востоке
Минвостокразвития: определены четыре площадки для МТОР на Дальнем Востоке
ВЛАДИВОСТОК, 20 дек – РИА Новости. Четыре потенциальные площадки для размещения международной территории опережающего развития (МТОР) определены в Приморском и Хабаровском краях, Амурской и Еврейской автономной области, сообщил первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов.
«
"На сегодня мы определили четыре потенциальные площадки. В первую очередь, это площадка "Западная" вблизи Владивостока в Приморском крае. Также рассматриваем площадку "Ровная" в Амурской области, площадку "Нижнеленинское" в Еврейской автономной области, а также территорию острова Большой Уссурийский в Хабаровском крае", - сказал Гусейнов на пленарном заседании первого Инвестиционно-промышленного форума Приморского края в среду.
Он отметил, что все площадки выбраны с учетом их близости к пограничной инфраструктуре.
По словам Гусейнова, ключевыми особенностями ТОР "Международная", отличающими ее от действующих преференциальных режимов, станет ее создание на основе международного договора, а также участие иностранных инвесторов в работе управляющей компании ТОР.
"Для защиты интересов инвесторов предусматривается механизм неразглашения информации о собственниках бизнеса. Налоговые преференции и инфраструктурная поддержка будут аналогичны действующим ТОР, за исключением налога на прибыль – нулевая ставка будет продлена с 5 до 10 лет. Основные требования к резидентам – проекты от 500 миллионов рублей, обязательная регистрация на территории и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью", - сообщил Гусейнов.
Ранее глава Минвосторазвития Алексей Чекунков
сообщал о прохождении законопроектом о создании международных территорий опережающего развития (МТОР) на Дальнем Востоке всех основных этапов согласования и возможности его принятия Госдумой
до конца 2023 года.
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