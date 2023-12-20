https://ria.ru/20231220/mtor-1916853558.html

Определены четыре площадки для международной ТОР на Дальнем Востоке

Определены четыре площадки для международной ТОР на Дальнем Востоке - РИА Новости, 20.12.2023

Определены четыре площадки для международной ТОР на Дальнем Востоке

Четыре потенциальные площадки для размещения международной территории опережающего развития (МТОР) определены в Приморском и Хабаровском краях, Амурской и... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T05:58

2023-12-20T05:58

2023-12-20T05:58

еврейская автономная область

экономика

приморский край

алексей чекунков

госдума рф

дальний восток

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789008027_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6b1281181bc9570525b37090119d650b.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 20 дек – РИА Новости. Четыре потенциальные площадки для размещения международной территории опережающего развития (МТОР) определены в Приморском и Хабаровском краях, Амурской и Еврейской автономной области, сообщил первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов. "На сегодня мы определили четыре потенциальные площадки. В первую очередь, это площадка "Западная" вблизи Владивостока в Приморском крае. Также рассматриваем площадку "Ровная" в Амурской области, площадку "Нижнеленинское" в Еврейской автономной области, а также территорию острова Большой Уссурийский в Хабаровском крае", - сказал Гусейнов на пленарном заседании первого Инвестиционно-промышленного форума Приморского края в среду. Он отметил, что все площадки выбраны с учетом их близости к пограничной инфраструктуре. По словам Гусейнова, ключевыми особенностями ТОР "Международная", отличающими ее от действующих преференциальных режимов, станет ее создание на основе международного договора, а также участие иностранных инвесторов в работе управляющей компании ТОР. "Для защиты интересов инвесторов предусматривается механизм неразглашения информации о собственниках бизнеса. Налоговые преференции и инфраструктурная поддержка будут аналогичны действующим ТОР, за исключением налога на прибыль – нулевая ставка будет продлена с 5 до 10 лет. Основные требования к резидентам – проекты от 500 миллионов рублей, обязательная регистрация на территории и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью", - сообщил Гусейнов. Ранее глава Минвосторазвития Алексей Чекунков сообщал о прохождении законопроектом о создании международных территорий опережающего развития (МТОР) на Дальнем Востоке всех основных этапов согласования и возможности его принятия Госдумой до конца 2023 года.

https://ria.ru/20231215/proekty-1915944178.html

еврейская автономная область

приморский край

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

еврейская автономная область, экономика, приморский край, алексей чекунков, госдума рф, дальний восток