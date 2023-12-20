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Вильфанд рассказал, когда в Москву вернутся морозы - РИА Новости, 20.12.2023
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14:49 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/morozy-1916964378.html
Вильфанд рассказал, когда в Москву вернутся морозы
Вильфанд рассказал, когда в Москву вернутся морозы - РИА Новости, 20.12.2023
Вильфанд рассказал, когда в Москву вернутся морозы
Оттепель в Москве продлится до субботы включительно, в воскресенье ночью температура опустится до минус 5 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T14:49
2023-12-20T14:49
погода
гидрометцентр
москва
роман вильфанд
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Оттепель в Москве продлится до субботы включительно, в воскресенье ночью температура опустится до минус 5 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Оттепель продлится до субботы включительно. Причем совершенно однородная погода, что днём, что ночью. В Москве - сегодня до плюс 4 градусов, начиная с завтрашнего дня – от 0 до плюс 3 градусов", - сказал Вильфанд. Синоптик пояснил, что столбик термометра держится на примерно одинаковой отметке и днем, и ночью, потому что зимой энергия солнца не влияет на температуру воздуха. "В субботу начинается изменение циркуляции… Небольшое понижение температуры, уже в воскресенье температура станет отрицательной. Ночью - от 0 до минус 5, по области - до минус 6", - сказал Вильфанд. По его словам, осадки в виде мокрого снега и дождя продлятся до воскресенья, в понедельник ожидается "просто небольшой снег".
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погода, гидрометцентр, москва, роман вильфанд
Погода, Гидрометцентр, Москва, Роман Вильфанд
Вильфанд рассказал, когда в Москву вернутся морозы

Вильфанд: отрицательные температуры вернутся в Москву в воскресенье

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНовогодняя инсталляция на площади перед зданием Государственного Академического Большого театра в Москве
Новогодняя инсталляция на площади перед зданием Государственного Академического Большого театра в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Новогодняя инсталляция на площади перед зданием Государственного Академического Большого театра в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Оттепель в Москве продлится до субботы включительно, в воскресенье ночью температура опустится до минус 5 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Оттепель продлится до субботы включительно. Причем совершенно однородная погода, что днём, что ночью. В Москве - сегодня до плюс 4 градусов, начиная с завтрашнего дня – от 0 до плюс 3 градусов", - сказал Вильфанд.
Синоптик пояснил, что столбик термометра держится на примерно одинаковой отметке и днем, и ночью, потому что зимой энергия солнца не влияет на температуру воздуха.
"В субботу начинается изменение циркуляции… Небольшое понижение температуры, уже в воскресенье температура станет отрицательной. Ночью - от 0 до минус 5, по области - до минус 6", - сказал Вильфанд.
По его словам, осадки в виде мокрого снега и дождя продлятся до воскресенья, в понедельник ожидается "просто небольшой снег".
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ПогодаГидрометцентрМоскваРоман Вильфанд
 
 
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