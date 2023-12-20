https://ria.ru/20231220/morozy-1916964378.html

Вильфанд рассказал, когда в Москву вернутся морозы

Вильфанд рассказал, когда в Москву вернутся морозы - РИА Новости, 20.12.2023

Вильфанд рассказал, когда в Москву вернутся морозы

Оттепель в Москве продлится до субботы включительно, в воскресенье ночью температура опустится до минус 5 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T14:49

2023-12-20T14:49

2023-12-20T14:49

погода

гидрометцентр

москва

роман вильфанд

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Оттепель в Москве продлится до субботы включительно, в воскресенье ночью температура опустится до минус 5 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Оттепель продлится до субботы включительно. Причем совершенно однородная погода, что днём, что ночью. В Москве - сегодня до плюс 4 градусов, начиная с завтрашнего дня – от 0 до плюс 3 градусов", - сказал Вильфанд. Синоптик пояснил, что столбик термометра держится на примерно одинаковой отметке и днем, и ночью, потому что зимой энергия солнца не влияет на температуру воздуха. "В субботу начинается изменение циркуляции… Небольшое понижение температуры, уже в воскресенье температура станет отрицательной. Ночью - от 0 до минус 5, по области - до минус 6", - сказал Вильфанд. По его словам, осадки в виде мокрого снега и дождя продлятся до воскресенья, в понедельник ожидается "просто небольшой снег".

https://ria.ru/20231215/sugroby-1915959192.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, гидрометцентр, москва, роман вильфанд