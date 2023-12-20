https://ria.ru/20231220/migranty-1917019880.html

Патриарх Кирилл заявил, что ситуация с мигрантами за год стала хуже

Патриарх Кирилл заявил, что ситуация с мигрантами за год стала хуже - РИА Новости, 20.12.2023

Патриарх Кирилл заявил, что ситуация с мигрантами за год стала хуже

Ситуация с мигрантами, которые не владеют русским языком и не уважают российскую культуру, стала хуже за последний год, если тенденция закрепится, то есть риск... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T17:05

2023-12-20T17:05

2023-12-20T17:05

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Ситуация с мигрантами, которые не владеют русским языком и не уважают российскую культуру, стала хуже за последний год, если тенденция закрепится, то есть риск "потерять себя, потерять Россию", заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на прошедшем в среду епархиальном собрании Москвы. "Важная тема, к которой считаю нужным вернуться, — это комплекс проблем, связанных с последствиями прибытия в нашу страну многочисленных инокультурных мигрантов, не предпринимающих усилия — и не желающих таковые предпринимать — для интеграции в наше общество или хотя бы для того, чтобы научиться уважительному отношению к религиозным и культурным обычаям нашей страны. И ситуация ухудшилась в сравнении с прошлым годом", - сказал патриарх Кирилл, слова которого приводятся на сайте РПЦ. По его словам, есть "все больше свидетельств" об объединении мигрантов в преступные сообщества, а также о связанных с этим конфликтах и проблемах. "Стремление заполучить дешевую рабочую силу ради краткосрочных, по большому счету, экономических выгод не должно привлекать в наше Отечество огромное количество людей, принадлежащих к иной культуре, часто не владеющих русским языком и не имеющих уважения к России, к населяющим ее народам. <…> Призываю представителей государственной власти и руководителей предпринимательского сообщества помнить, что, если описанная тенденция сохранится, мы потеряем себя, потеряем Россию — государство многонациональное, ядром которого является русский православный народ", - подчеркнул патриарх Кирилл. Он добавил, что идентичность русского народа "нуждается в защите от размывания извне будь то вследствие миграции или, как было не так давно, вследствие навязывания глобалистской культуры". "Но лучшая форма защиты — это созидание. Важно, чтобы наш народ дорожил своей верой, историей и культурой. Сегодня воины России сражаются и полагают жизнь за правду, за созидание своего будущего, будущего своих семей и нашего общего Отечества. Будущего, которое может быть построено только на основе нашей многообразной идентичности. Тем более удивительно сталкиваться в нынешние дни с сознательным пренебрежением к нашей вере, истории и культуре, к духовно-нравственным идеалам нашей страны, к связанным с ними символам", - заключил предстоятель РПЦ. Ранее президент России Владимир Путин, подводя итоги года, заявил, что проблема с трудовыми мигрантами непростая, но экономические проблемы в ущерб коренному населению решаться не должны. По его словам, нужно, чтобы все мигранты "уважали наши законы и традиции народов Российской Федерации, а соответствующие органы власти следили бы за этим соблюдением".

https://ria.ru/20231218/spch-1916393408.html

https://ria.ru/20231214/putin-1915831626.html

https://ria.ru/20231214/migranty-1915831772.html

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русская православная церковь, москва, россия