https://ria.ru/20231220/migranty-1916889683.html

В ЕС достигли соглашения по реформе миграционной политики

В ЕС достигли соглашения по реформе миграционной политики - РИА Новости, 20.12.2023

В ЕС достигли соглашения по реформе миграционной политики

Европейский парламент и государства-члены Евросоюза достигли в среду политического соглашения по реформе общей миграционной политики, сообщила еврокомиссар по... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T11:12

2023-12-20T11:12

2023-12-20T11:12

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евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 20 дек - РИА Новости. Европейский парламент и государства-члены Евросоюза достигли в среду политического соглашения по реформе общей миграционной политики, сообщила еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йоханссон. "Мы договорились о всеобъемлющем пакете по миграции и политике предоставления убежища для лучшей защиты наших внешних границ, большей солидарности, большей защиты просителей убежища на основе наших европейских ценностей", - заявила Йохансон в видеообращении. Комплекс реформ, получивший название Пакт о миграции и предоставлении убежища, еще должен будет пройти формальную процедуру утверждения. Он предусматривает целую серию новых правил, регулирующих усиление контроля на внешних границах, более быструю процедуру рассмотрения запросов о предоставлении убежища и более эффективное выдворение тех, кто не имеет права находиться на территории ЕС. Также реформа предполагает "справедливое" распределение мигрантов по разным странам ЕС, что должно снизить нагрузку на государства "первой линии", сталкивающиеся с наплывом нелегалов.

https://ria.ru/20231220/sanktsii-1916865323.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, евросоюз