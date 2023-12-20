https://ria.ru/20231220/migranty-1916889683.html
В ЕС достигли соглашения по реформе миграционной политики
В ЕС достигли соглашения по реформе миграционной политики - РИА Новости, 20.12.2023
В ЕС достигли соглашения по реформе миграционной политики
Европейский парламент и государства-члены Евросоюза достигли в среду политического соглашения по реформе общей миграционной политики, сообщила еврокомиссар по... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T11:12
2023-12-20T11:12
2023-12-20T11:12
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БРЮССЕЛЬ, 20 дек - РИА Новости. Европейский парламент и государства-члены Евросоюза достигли в среду политического соглашения по реформе общей миграционной политики, сообщила еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йоханссон. "Мы договорились о всеобъемлющем пакете по миграции и политике предоставления убежища для лучшей защиты наших внешних границ, большей солидарности, большей защиты просителей убежища на основе наших европейских ценностей", - заявила Йохансон в видеообращении. Комплекс реформ, получивший название Пакт о миграции и предоставлении убежища, еще должен будет пройти формальную процедуру утверждения. Он предусматривает целую серию новых правил, регулирующих усиление контроля на внешних границах, более быструю процедуру рассмотрения запросов о предоставлении убежища и более эффективное выдворение тех, кто не имеет права находиться на территории ЕС. Также реформа предполагает "справедливое" распределение мигрантов по разным странам ЕС, что должно снизить нагрузку на государства "первой линии", сталкивающиеся с наплывом нелегалов.
https://ria.ru/20231220/sanktsii-1916865323.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросоюз
В ЕС достигли соглашения по реформе миграционной политики
ЕП и члены Евросоюза достигли соглашения по реформе миграционной политики
БРЮССЕЛЬ, 20 дек - РИА Новости. Европейский парламент и государства-члены Евросоюза достигли в среду политического соглашения по реформе общей миграционной политики, сообщила еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йоханссон.
"Мы договорились о всеобъемлющем пакете по миграции и политике предоставления убежища для лучшей защиты наших внешних границ, большей солидарности, большей защиты просителей убежища на основе наших европейских ценностей", - заявила Йохансон в видеообращении.
Комплекс реформ, получивший название Пакт о миграции и предоставлении убежища, еще должен будет пройти формальную процедуру утверждения. Он предусматривает целую серию новых правил, регулирующих усиление контроля на внешних границах, более быструю процедуру рассмотрения запросов о предоставлении убежища и более эффективное выдворение тех, кто не имеет права находиться на территории ЕС. Также реформа предполагает "справедливое" распределение мигрантов по разным странам ЕС
, что должно снизить нагрузку на государства "первой линии", сталкивающиеся с наплывом нелегалов.
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