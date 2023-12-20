https://ria.ru/20231220/memorial-1917106310.html

В Вашингтоне вандалы разрисовали подступы к мемориалу Линкольна

В Вашингтоне вандалы разрисовали подступы к мемориалу Линкольна - РИА Новости, 21.12.2023

В Вашингтоне вандалы разрисовали подступы к мемориалу Линкольна

Неизвестные разрисовали красной краской ступени на подходах к мемориалу Линкольна в Вашингтоне, исписав их в том числе надписями в поддержку Газы, сообщают... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-20T23:38

2023-12-20T23:38

2023-12-21T09:45

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ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Неизвестные разрисовали красной краской ступени на подходах к мемориалу Линкольна в Вашингтоне, исписав их в том числе надписями в поддержку Газы, сообщают американские СМИ. The Hill пишет, что вандалы нанесли на ступени различные надписи и разлили красную краску. Среди надписей - "Свободная Газа". ABC News со ссылкой на полицию уточняет, что бригады рабочих уже приступили к удалению краски. Правоохранители расследуют инцидент. В США после нового витка палестино-израильского конфликта проходят масштабные акции протеста, подавляющее большинство - в поддержку Палестины и прекращения огня в секторе Газа. При этом в ноябре неизвестные нанесли на памятники вблизи Белого дома надписи в поддержку Газы и Палестины. На ограде Белого дома тогда появились "кровавые" отпечатки рук.

https://radiosputnik.ru/20231126/vandalizm-1911941867.html

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