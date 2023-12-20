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В Вашингтоне вандалы разрисовали подступы к мемориалу Линкольна - РИА Новости, 21.12.2023
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23:38 20.12.2023 (обновлено: 09:45 21.12.2023)
https://ria.ru/20231220/memorial-1917106310.html
В Вашингтоне вандалы разрисовали подступы к мемориалу Линкольна
В Вашингтоне вандалы разрисовали подступы к мемориалу Линкольна - РИА Новости, 21.12.2023
В Вашингтоне вандалы разрисовали подступы к мемориалу Линкольна
Неизвестные разрисовали красной краской ступени на подходах к мемориалу Линкольна в Вашингтоне, исписав их в том числе надписями в поддержку Газы, сообщают... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-20T23:38
2023-12-21T09:45
в мире
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ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Неизвестные разрисовали красной краской ступени на подходах к мемориалу Линкольна в Вашингтоне, исписав их в том числе надписями в поддержку Газы, сообщают американские СМИ. The Hill пишет, что вандалы нанесли на ступени различные надписи и разлили красную краску. Среди надписей - "Свободная Газа". ABC News со ссылкой на полицию уточняет, что бригады рабочих уже приступили к удалению краски. Правоохранители расследуют инцидент. В США после нового витка палестино-израильского конфликта проходят масштабные акции протеста, подавляющее большинство - в поддержку Палестины и прекращения огня в секторе Газа. При этом в ноябре неизвестные нанесли на памятники вблизи Белого дома надписи в поддержку Газы и Палестины. На ограде Белого дома тогда появились "кровавые" отпечатки рук.
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в мире, вашингтон (штат), палестина, сша
В мире, Вашингтон (штат), Палестина, США
В Вашингтоне вандалы разрисовали подступы к мемориалу Линкольна

В Вашингтоне вандалы разрисовали красной краской подступы к мемориалу Линкольна

© Кадр видео из соцсетейМемориал Линкольна, разрисованный вандалами красной краской. 20 декабря 2023
Мемориал Линкольна, разрисованный вандалами красной краской. 20 декабря 2023
© Кадр видео из соцсетей
Мемориал Линкольна, разрисованный вандалами красной краской. 20 декабря 2023
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ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Неизвестные разрисовали красной краской ступени на подходах к мемориалу Линкольна в Вашингтоне, исписав их в том числе надписями в поддержку Газы, сообщают американские СМИ.
The Hill пишет, что вандалы нанесли на ступени различные надписи и разлили красную краску. Среди надписей - "Свободная Газа". ABC News со ссылкой на полицию уточняет, что бригады рабочих уже приступили к удалению краски. Правоохранители расследуют инцидент.
В США после нового витка палестино-израильского конфликта проходят масштабные акции протеста, подавляющее большинство - в поддержку Палестины и прекращения огня в секторе Газа.
При этом в ноябре неизвестные нанесли на памятники вблизи Белого дома надписи в поддержку Газы и Палестины. На ограде Белого дома тогда появились "кровавые" отпечатки рук.
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