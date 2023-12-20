https://ria.ru/20231220/memorial-1917089598.html

В Ленинградской области осквернивший мемориал выплатит крупный штраф

В Ленинградской области осквернивший мемориал выплатит крупный штраф - РИА Новости, 20.12.2023

В Ленинградской области осквернивший мемориал выплатит крупный штраф

Суд назначил виновному в осквернении мемориала "Разорванное кольцо на Дороге жизни" в Ленинградской области штраф в 1,4 миллиона рублей, сообщается в... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T21:26

2023-12-20T21:26

2023-12-20T21:26

происшествия

россия

ленинградская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f7b61d1cefe3fa0fde80cc2b44bc93ee.jpg

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Суд назначил виновному в осквернении мемориала "Разорванное кольцо на Дороге жизни" в Ленинградской области штраф в 1,4 миллиона рублей, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России. В октябре неизвестный краской нанес нацистскую символику на памятный километровый столб №39 на "Дороге жизни", а также рядом с металлическим постаментом, на котором установлено 85-миллиметровое зенитное орудие, входящее в мемориальный комплекс. Подозреваемого задержали, в ходе допроса он признал вину и раскаялся, сообщало региональное СУСК. Позже мужчина был арестован. "Местный житель 1995 года рождения признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, то есть распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернении символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества, совершенные публично)... Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 1,4 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231220/ogon-1917012666.html

россия

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, ленинградская область