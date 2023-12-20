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В Ленинградской области осквернивший мемориал выплатит крупный штраф
В Ленинградской области осквернивший мемориал выплатит крупный штраф - РИА Новости, 20.12.2023
В Ленинградской области осквернивший мемориал выплатит крупный штраф
Суд назначил виновному в осквернении мемориала "Разорванное кольцо на Дороге жизни" в Ленинградской области штраф в 1,4 миллиона рублей, сообщается в... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T21:26
2023-12-20T21:26
2023-12-20T21:26
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Суд назначил виновному в осквернении мемориала "Разорванное кольцо на Дороге жизни" в Ленинградской области штраф в 1,4 миллиона рублей, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России. В октябре неизвестный краской нанес нацистскую символику на памятный километровый столб №39 на "Дороге жизни", а также рядом с металлическим постаментом, на котором установлено 85-миллиметровое зенитное орудие, входящее в мемориальный комплекс. Подозреваемого задержали, в ходе допроса он признал вину и раскаялся, сообщало региональное СУСК. Позже мужчина был арестован. "Местный житель 1995 года рождения признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, то есть распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернении символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества, совершенные публично)... Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 1,4 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, ленинградская область
Происшествия, Россия, Ленинградская область
В Ленинградской области осквернивший мемориал выплатит крупный штраф
В Ленинградской области осквернивший мемориал выплатит штраф в 1,4 млн рублей