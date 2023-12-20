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Матвиенко назвала решение Путина идти на выборы главным событием года - РИА Новости, 20.12.2023
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15:08 20.12.2023 (обновлено: 15:23 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/matvienko-1916978558.html
Матвиенко назвала решение Путина идти на выборы главным событием года
Матвиенко назвала решение Путина идти на выборы главным событием года - РИА Новости, 20.12.2023
Матвиенко назвала решение Путина идти на выборы главным событием года
Главным политическим событием 2023 года стало решение Владимира Путина баллотироваться на должность президента Российской Федерации, заявила спикер Совфеда... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T15:08
2023-12-20T15:23
политика
россия
итоги года с владимиром путиным
валентина матвиенко
владимир путин
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Главным политическим событием 2023 года стало решение Владимира Путина баллотироваться на должность президента Российской Федерации, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Думаю, что выражу наше общее мнение, сказав, что главным политическим событием уходящего года стало решение Владимира Владимировича Путина баллотироваться на должность президента Российской Федерации. Это действительно ответственный, лидерский шаг, который придаёт всем нам уверенности в том, что Россия, сильная, единая, сплочённая, обязательно продолжит свой путь к победе", - сказала политик на торжественном заседании Совета законодателей, посвященному 30-летию Федерального Собрания.По ее мнению, каждый понимает, в "какое ответственное время нам довелось жить и служить Отечеству, и какие беспрецедентные возможности сегодня открываются перед нашей страной"."Те задачи, которые стоят сегодня перед нашей страной – задачи исторического масштаба. И чтобы их решить, стране необходим сильный лидер, который пользуется уважением и доверием граждан", - уверена она.Матвиенко подчеркнула, что противники России будут пытаться организовать информационные атаки на нашу страну, на нашу избирательную систему, которая "в отличие от многих западных государств предполагает прямое всенародное волеизъявление, без посредников, без различных электоральных суррогатов"."И задача всех органов власти – обеспечить абсолютную внутреннюю легитимность выборов, не допустить даже малейших нарушений", - отметила сенатор.
https://ria.ru/20231220/registratsiya-1916890228.html
https://ria.ru/20231218/putin-1916573169.html
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политика, россия, итоги года с владимиром путиным, валентина матвиенко, владимир путин
Политика, Россия, Итоги года с Владимиром Путиным, Валентина Матвиенко, Владимир Путин
Матвиенко назвала решение Путина идти на выборы главным событием года

Матвиенко: главным событием 2023 года стало решение Путина идти на выборы-2024

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Главным политическим событием 2023 года стало решение Владимира Путина баллотироваться на должность президента Российской Федерации, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
«
"Думаю, что выражу наше общее мнение, сказав, что главным политическим событием уходящего года стало решение Владимира Владимировича Путина баллотироваться на должность президента Российской Федерации. Это действительно ответственный, лидерский шаг, который придаёт всем нам уверенности в том, что Россия, сильная, единая, сплочённая, обязательно продолжит свой путь к победе", - сказала политик на торжественном заседании Совета законодателей, посвященному 30-летию Федерального Собрания.
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По ее мнению, каждый понимает, в "какое ответственное время нам довелось жить и служить Отечеству, и какие беспрецедентные возможности сегодня открываются перед нашей страной".
«
"Те задачи, которые стоят сегодня перед нашей страной – задачи исторического масштаба. И чтобы их решить, стране необходим сильный лидер, который пользуется уважением и доверием граждан", - уверена она.
Матвиенко подчеркнула, что противники России будут пытаться организовать информационные атаки на нашу страну, на нашу избирательную систему, которая "в отличие от многих западных государств предполагает прямое всенародное волеизъявление, без посредников, без различных электоральных суррогатов".
«
"И задача всех органов власти – обеспечить абсолютную внутреннюю легитимность выборов, не допустить даже малейших нарушений", - отметила сенатор.
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