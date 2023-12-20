https://ria.ru/20231220/makron-1917102846.html
Макрон допустил приглашение Путина на юбилей высадки союзников в Нормандии
Макрон допустил приглашение Путина на юбилей высадки союзников в Нормандии - РИА Новости, 21.12.2023
Макрон допустил приглашение Путина на юбилей высадки союзников в Нормандии
Владимира Путина могут в следующем году пригласить на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии при изменении ситуации на Украине, заявил президент... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-20T23:04
2023-12-20T23:04
2023-12-21T01:09
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ПАРИЖ, 20 дек — РИА Новости. Владимира Путина могут в следующем году пригласить на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии при изменении ситуации на Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в эфире телеканала France 5. Во время передачи один из журналистов сообщил, что на церемонию позовут американского лидера Джо Байдена. При этом он предположил, что Путин, который принимал участие в церемонии десять лет назад, видимо, не получит приглашение."Ну, только если не состоятся мирные переговоры и не изменится ситуация с Владимиром Зеленским", — ответил на это Макрон.В июне 1944 года в результате высадки англо-американских войск в Нормандии удалось открыть второй фронт (операция "Оверлорд"). Хотя этот шаг сыграл важную роль в общей победе стран антигитлеровской коалиции над Германией и ее сателлитами, основным фронтом Второй мировой войны продолжал оставаться советско-германский, где были сосредоточены главные силы противника.По мнению многих историков, союзники намеренно тянули с открытием второго фронта и в итоге начали операцию "Оверлорд" лишь в июне 1944 года на фоне успешного наступления Красной Армии на советско-германском направлении.
https://ria.ru/20231216/makron-1916236120.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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нормандия, эммануэль макрон, владимир путин, франция, россия, в мире, джо байден
Нормандия, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Франция, Россия, В мире, Джо Байден
Макрон допустил приглашение Путина на юбилей высадки союзников в Нормандии
Макрон допустил приглашение Путина во Францию на юбилей высадки в Нормандии
ПАРИЖ, 20 дек — РИА Новости.
Владимира Путина могут в следующем году пригласить на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии при изменении ситуации на Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в эфире телеканала France 5
.
Во время передачи один из журналистов сообщил, что на церемонию позовут американского лидера Джо Байдена. При этом он предположил, что Путин, который принимал участие в церемонии десять лет назад, видимо, не получит приглашение.
«
"Ну, только если не состоятся мирные переговоры и не изменится ситуация с Владимиром Зеленским", — ответил на это Макрон.
В июне 1944 года в результате высадки англо-американских войск в Нормандии удалось открыть второй фронт (операция "Оверлорд"). Хотя этот шаг сыграл важную роль в общей победе стран антигитлеровской коалиции над Германией и ее сателлитами, основным фронтом Второй мировой войны продолжал оставаться советско-германский, где были сосредоточены главные силы противника.
По мнению многих историков, союзники намеренно тянули с открытием второго фронта и в итоге начали операцию "Оверлорд" лишь в июне 1944 года на фоне успешного наступления Красной Армии на советско-германском направлении.
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