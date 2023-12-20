https://ria.ru/20231220/makron-1917102846.html

Макрон допустил приглашение Путина на юбилей высадки союзников в Нормандии

Макрон допустил приглашение Путина на юбилей высадки союзников в Нормандии - РИА Новости, 21.12.2023

Макрон допустил приглашение Путина на юбилей высадки союзников в Нормандии

Владимира Путина могут в следующем году пригласить на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии при изменении ситуации на Украине, заявил президент... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-20T23:04

2023-12-20T23:04

2023-12-21T01:09

нормандия

эммануэль макрон

владимир путин

франция

россия

в мире

джо байден

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ПАРИЖ, 20 дек — РИА Новости. Владимира Путина могут в следующем году пригласить на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии при изменении ситуации на Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в эфире телеканала France 5. Во время передачи один из журналистов сообщил, что на церемонию позовут американского лидера Джо Байдена. При этом он предположил, что Путин, который принимал участие в церемонии десять лет назад, видимо, не получит приглашение."Ну, только если не состоятся мирные переговоры и не изменится ситуация с Владимиром Зеленским", — ответил на это Макрон.В июне 1944 года в результате высадки англо-американских войск в Нормандии удалось открыть второй фронт (операция "Оверлорд"). Хотя этот шаг сыграл важную роль в общей победе стран антигитлеровской коалиции над Германией и ее сателлитами, основным фронтом Второй мировой войны продолжал оставаться советско-германский, где были сосредоточены главные силы противника.По мнению многих историков, союзники намеренно тянули с открытием второго фронта и в итоге начали операцию "Оверлорд" лишь в июне 1944 года на фоне успешного наступления Красной Армии на советско-германском направлении.

https://ria.ru/20231216/makron-1916236120.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

нормандия, эммануэль макрон, владимир путин, франция, россия, в мире, джо байден