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Макрон допустил приглашение Путина на юбилей высадки союзников в Нормандии - РИА Новости, 21.12.2023
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23:04 20.12.2023 (обновлено: 01:09 21.12.2023)
https://ria.ru/20231220/makron-1917102846.html
Макрон допустил приглашение Путина на юбилей высадки союзников в Нормандии
Макрон допустил приглашение Путина на юбилей высадки союзников в Нормандии - РИА Новости, 21.12.2023
Макрон допустил приглашение Путина на юбилей высадки союзников в Нормандии
Владимира Путина могут в следующем году пригласить на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии при изменении ситуации на Украине, заявил президент... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-20T23:04
2023-12-21T01:09
нормандия
эммануэль макрон
владимир путин
франция
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ПАРИЖ, 20 дек — РИА Новости. Владимира Путина могут в следующем году пригласить на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии при изменении ситуации на Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в эфире телеканала France 5. Во время передачи один из журналистов сообщил, что на церемонию позовут американского лидера Джо Байдена. При этом он предположил, что Путин, который принимал участие в церемонии десять лет назад, видимо, не получит приглашение.&quot;Ну, только если не состоятся мирные переговоры и не изменится ситуация с Владимиром Зеленским&quot;, — ответил на это Макрон.В июне 1944 года в результате высадки англо-американских войск в Нормандии удалось открыть второй фронт (операция "Оверлорд"). Хотя этот шаг сыграл важную роль в общей победе стран антигитлеровской коалиции над Германией и ее сателлитами, основным фронтом Второй мировой войны продолжал оставаться советско-германский, где были сосредоточены главные силы противника.По мнению многих историков, союзники намеренно тянули с открытием второго фронта и в итоге начали операцию "Оверлорд" лишь в июне 1944 года на фоне успешного наступления Красной Армии на советско-германском направлении.
https://ria.ru/20231216/makron-1916236120.html
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нормандия, эммануэль макрон, владимир путин, франция, россия, в мире, джо байден
Нормандия, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Франция, Россия, В мире, Джо Байден
Макрон допустил приглашение Путина на юбилей высадки союзников в Нормандии

Макрон допустил приглашение Путина во Францию на юбилей высадки в Нормандии

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 20 дек — РИА Новости. Владимира Путина могут в следующем году пригласить на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии при изменении ситуации на Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в эфире телеканала France 5.
Во время передачи один из журналистов сообщил, что на церемонию позовут американского лидера Джо Байдена. При этом он предположил, что Путин, который принимал участие в церемонии десять лет назад, видимо, не получит приглашение.
«

"Ну, только если не состоятся мирные переговоры и не изменится ситуация с Владимиром Зеленским", — ответил на это Макрон.

В июне 1944 года в результате высадки англо-американских войск в Нормандии удалось открыть второй фронт (операция "Оверлорд"). Хотя этот шаг сыграл важную роль в общей победе стран антигитлеровской коалиции над Германией и ее сателлитами, основным фронтом Второй мировой войны продолжал оставаться советско-германский, где были сосредоточены главные силы противника.
По мнению многих историков, союзники намеренно тянули с открытием второго фронта и в итоге начали операцию "Оверлорд" лишь в июне 1944 года на фоне успешного наступления Красной Армии на советско-германском направлении.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
"Бедный неудачник". В Сети высмеяли Макрона из-за Путина
16 декабря, 20:09
 
НормандияЭммануэль МакронВладимир ПутинФранцияРоссияВ миреДжо Байден
 
 
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