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Путин 21 декабря откроет движение по трассе М-12 до Казани - РИА Новости, 20.12.2023
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15:08 20.12.2023 (обновлено: 15:15 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/m-12-1916978720.html
Путин 21 декабря откроет движение по трассе М-12 до Казани
Путин 21 декабря откроет движение по трассе М-12 до Казани - РИА Новости, 20.12.2023
Путин 21 декабря откроет движение по трассе М-12 до Казани
Президент России Владимир Путин 21 декабря в режиме видеосвязи проведет заседание президентского Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, а... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T15:08
2023-12-20T15:15
казань
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 21 декабря в режиме видеосвязи проведет заседание президентского Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, а также примет участие в церемонии открытия трассы М-12 "Восток" до Казани, сообщили в пресс-службе Кремля."Двадцать первого декабря глава государства в режиме видеосвязи проведет заседание президентского Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Планируется подвести итоги работы по исполнению поручений, данных год назад на заседании Совета. Тогда Президент сформулировал ряд ключевых задач, которым Правительство и регионы должны были уделить особое внимание в 2023 году при реализации долгосрочной программы национальных целей развития", - говорится в сообщении.Кроме того, президент в онлайн-режиме примет участие в церемонии открытия трассы М-12 "Восток" до Казани.
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казань, россия, владимир путин, экономика
Казань, Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин 21 декабря откроет движение по трассе М-12 до Казани

Путин 21 декабря в онлайн-режиме откроет движение по трассе М-12 до Казани

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМост протяженностью более 3300 метров через Волгу на участке скоростной автомобильной трассы М-12 "Восток"
Мост протяженностью более 3300 метров через Волгу на участке скоростной автомобильной трассы М-12 Восток - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Мост протяженностью более 3300 метров через Волгу на участке скоростной автомобильной трассы М-12 "Восток". Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 21 декабря в режиме видеосвязи проведет заседание президентского Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, а также примет участие в церемонии открытия трассы М-12 "Восток" до Казани, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Двадцать первого декабря глава государства в режиме видеосвязи проведет заседание президентского Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Планируется подвести итоги работы по исполнению поручений, данных год назад на заседании Совета. Тогда Президент сформулировал ряд ключевых задач, которым Правительство и регионы должны были уделить особое внимание в 2023 году при реализации долгосрочной программы национальных целей развития", - говорится в сообщении.
Кроме того, президент в онлайн-режиме примет участие в церемонии открытия трассы М-12 "Восток" до Казани.
Трасса М-12 Москва — Казань: маршрут и основные характеристикиТрасса М-12 Москва — Казань: маршрут и основные характеристики
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