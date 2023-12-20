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Путин 21 декабря откроет движение по трассе М-12 до Казани

Путин 21 декабря откроет движение по трассе М-12 до Казани - РИА Новости, 20.12.2023

Путин 21 декабря откроет движение по трассе М-12 до Казани

Президент России Владимир Путин 21 декабря в режиме видеосвязи проведет заседание президентского Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, а... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T15:08

2023-12-20T15:08

2023-12-20T15:15

казань

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 21 декабря в режиме видеосвязи проведет заседание президентского Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, а также примет участие в церемонии открытия трассы М-12 "Восток" до Казани, сообщили в пресс-службе Кремля."Двадцать первого декабря глава государства в режиме видеосвязи проведет заседание президентского Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Планируется подвести итоги работы по исполнению поручений, данных год назад на заседании Совета. Тогда Президент сформулировал ряд ключевых задач, которым Правительство и регионы должны были уделить особое внимание в 2023 году при реализации долгосрочной программы национальных целей развития", - говорится в сообщении.Кроме того, президент в онлайн-режиме примет участие в церемонии открытия трассы М-12 "Восток" до Казани.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

казань, россия, владимир путин, экономика