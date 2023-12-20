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США планируют до 2030 года отправить на поверхность Луны иностранца - РИА Новости, 20.12.2023
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22:07 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/luna-1917095089.html
США планируют до 2030 года отправить на поверхность Луны иностранца
США планируют до 2030 года отправить на поверхность Луны иностранца - РИА Новости, 20.12.2023
США планируют до 2030 года отправить на поверхность Луны иностранца
США планируют до конца десятилетия доставить на Луну не только собственных астронавтов, но и иностранца, сообщил Белый дом в среду. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T22:07
2023-12-20T22:07
сша
луна
канада
камала харрис
билл нельсон
наса
космос - риа наука
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ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. США планируют до конца десятилетия доставить на Луну не только собственных астронавтов, но и иностранца, сообщил Белый дом в среду. Официально, как ожидается, позднее сегодня об этом на заседании национального космического совета объявит вице-президент США Камала Харрис. "Она объявит о том, что вместе с американскими астронавтами до конца десятилетия США отправят на поверхность Луны одного иностранного астронавта", - сообщили в Белом доме в связи с выступлением Харрис. Согласно официально заявленной цели администрации США, возвращение американских астронавтов на Луну должно состояться в 2025 году в ходе миссии Артемида-3, хотя государственная контрольная служба предупреждает, что в реальности возвращение США на поверхность Луны может состояться не раньше 2027 года. Экипаж миссии "Артемида-3" пока не назван, но ранее руководство НАСА заявляло, что доставит на Луну не только американца, но и первую женщину. США реализуют лунную программу в сотрудничестве с другими странами. Так называемые "Аккорды Артемиды", двусторонние соглашения о взаимодействии в этой сфере, уже подписаны с более чем тремя десятками стран, в их числе - Канадой, гражданин которой, как ранее в этом году анонсировал глава НАСА Билл Нельсон, войдет в экипаж миссии "Артемида-2". Согласно графику НАСА, эта миссия запланирована на 2024 год.
https://ria.ru/20231213/luna-1915431030.html
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сша, луна, канада, камала харрис, билл нельсон, наса, космос - риа наука
США, Луна, Канада, Камала Харрис, Билл Нельсон, НАСА, Космос - РИА Наука
США планируют до 2030 года отправить на поверхность Луны иностранца

Белый дом: США планируют до 2030 года отправить на поверхность Луны иностранца

© Фото : Роскосмос/ИКИ РАНСнимок лунной поверхности
Снимок лунной поверхности - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© Фото : Роскосмос/ИКИ РАН
Снимок лунной поверхности . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. США планируют до конца десятилетия доставить на Луну не только собственных астронавтов, но и иностранца, сообщил Белый дом в среду.
Официально, как ожидается, позднее сегодня об этом на заседании национального космического совета объявит вице-президент США Камала Харрис.
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13 декабря, 02:15
«
"Она объявит о том, что вместе с американскими астронавтами до конца десятилетия США отправят на поверхность Луны одного иностранного астронавта", - сообщили в Белом доме в связи с выступлением Харрис.
Согласно официально заявленной цели администрации США, возвращение американских астронавтов на Луну должно состояться в 2025 году в ходе миссии Артемида-3, хотя государственная контрольная служба предупреждает, что в реальности возвращение США на поверхность Луны может состояться не раньше 2027 года.
Экипаж миссии "Артемида-3" пока не назван, но ранее руководство НАСА заявляло, что доставит на Луну не только американца, но и первую женщину. США реализуют лунную программу в сотрудничестве с другими странами. Так называемые "Аккорды Артемиды", двусторонние соглашения о взаимодействии в этой сфере, уже подписаны с более чем тремя десятками стран, в их числе - Канадой, гражданин которой, как ранее в этом году анонсировал глава НАСА Билл Нельсон, войдет в экипаж миссии "Артемида-2". Согласно графику НАСА, эта миссия запланирована на 2024 год.
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СШАЛунаКанадаКамала ХаррисБилл НельсонНАСАКосмос - РИА Наука
 
 
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