США планируют до 2030 года отправить на поверхность Луны иностранца
Белый дом: США планируют до 2030 года отправить на поверхность Луны иностранца
© Фото : Роскосмос/ИКИ РАНСнимок лунной поверхности
© Фото : Роскосмос/ИКИ РАН
Снимок лунной поверхности . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. США планируют до конца десятилетия доставить на Луну не только собственных астронавтов, но и иностранца, сообщил Белый дом в среду.
Официально, как ожидается, позднее сегодня об этом на заседании национального космического совета объявит вице-президент США Камала Харрис.
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"Она объявит о том, что вместе с американскими астронавтами до конца десятилетия США отправят на поверхность Луны одного иностранного астронавта", - сообщили в Белом доме в связи с выступлением Харрис.
Согласно официально заявленной цели администрации США, возвращение американских астронавтов на Луну должно состояться в 2025 году в ходе миссии Артемида-3, хотя государственная контрольная служба предупреждает, что в реальности возвращение США на поверхность Луны может состояться не раньше 2027 года.
Экипаж миссии "Артемида-3" пока не назван, но ранее руководство НАСА заявляло, что доставит на Луну не только американца, но и первую женщину. США реализуют лунную программу в сотрудничестве с другими странами. Так называемые "Аккорды Артемиды", двусторонние соглашения о взаимодействии в этой сфере, уже подписаны с более чем тремя десятками стран, в их числе - Канадой, гражданин которой, как ранее в этом году анонсировал глава НАСА Билл Нельсон, войдет в экипаж миссии "Артемида-2". Согласно графику НАСА, эта миссия запланирована на 2024 год.