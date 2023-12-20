https://ria.ru/20231220/luna-1917095089.html

США планируют до 2030 года отправить на поверхность Луны иностранца

США планируют до 2030 года отправить на поверхность Луны иностранца - РИА Новости, 20.12.2023

США планируют до 2030 года отправить на поверхность Луны иностранца

США планируют до конца десятилетия доставить на Луну не только собственных астронавтов, но и иностранца, сообщил Белый дом в среду. РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T22:07

2023-12-20T22:07

2023-12-20T22:07

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ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. США планируют до конца десятилетия доставить на Луну не только собственных астронавтов, но и иностранца, сообщил Белый дом в среду. Официально, как ожидается, позднее сегодня об этом на заседании национального космического совета объявит вице-президент США Камала Харрис. "Она объявит о том, что вместе с американскими астронавтами до конца десятилетия США отправят на поверхность Луны одного иностранного астронавта", - сообщили в Белом доме в связи с выступлением Харрис. Согласно официально заявленной цели администрации США, возвращение американских астронавтов на Луну должно состояться в 2025 году в ходе миссии Артемида-3, хотя государственная контрольная служба предупреждает, что в реальности возвращение США на поверхность Луны может состояться не раньше 2027 года. Экипаж миссии "Артемида-3" пока не назван, но ранее руководство НАСА заявляло, что доставит на Луну не только американца, но и первую женщину. США реализуют лунную программу в сотрудничестве с другими странами. Так называемые "Аккорды Артемиды", двусторонние соглашения о взаимодействии в этой сфере, уже подписаны с более чем тремя десятками стран, в их числе - Канадой, гражданин которой, как ранее в этом году анонсировал глава НАСА Билл Нельсон, войдет в экипаж миссии "Артемида-2". Согласно графику НАСА, эта миссия запланирована на 2024 год.

https://ria.ru/20231213/luna-1915431030.html

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сша, луна, канада, камала харрис, билл нельсон, наса, космос - риа наука