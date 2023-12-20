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Захарова прокомментировала размещение допконтингента бундесвера в Литве - РИА Новости, 20.12.2023
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17:47 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/litva-1917040688.html
Захарова прокомментировала размещение допконтингента бундесвера в Литве
Захарова прокомментировала размещение допконтингента бундесвера в Литве - РИА Новости, 20.12.2023
Захарова прокомментировала размещение допконтингента бундесвера в Литве
Размещение дополнительного военного контингента Германии в Литве чревато ростом напряженности, такие действия стран НАТО будут учитываться в военном... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T17:47
2023-12-20T17:47
литва
германия
россия
мария захарова
нато
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Размещение дополнительного военного контингента Германии в Литве чревато ростом напряженности, такие действия стран НАТО будут учитываться в военном планировании России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия готова усилить свой контингент в рамках миссии "Расширенного передового присутствия" НАТО в Литве. По словам командующего литовской армией Вальдемараса Рупшиса, для размещения выделяемой Германией бригады, состоящей из 5-6 тысяч военных, необходимо подготовить инфраструктуру. Премьер Литвы Ингрида Шимоните отмечала, что подготовка к приему немецкой бригады займет три года. Как сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, переброска основных соединений состоится в 2025-2026 годах, а "в 2027 году немецкая бригада в Литве должна достичь полной оперативной готовности". Комментируя эти планы на брифинге для СМИ, Мария Захарова подчеркнула, что намерения Германии говорят о быстром наращивании вооруженных сил и военной инфраструктуры на восточных рубежах НАТО. "Очевидны воинственные намерения и накапливание на наших границах со стороны НАТО огромного потенциала. Это ведет, безусловно, к эскалации... военной напряженности. Со своей стороны будем учитывать намерения и действия стран альянса в своем военном планировании", - сказала Захарова. Она отметила, что Литва в свое время вышла из СССР якобы ради обретения свободы и независимости, хотя в бытность Литвы советской республикой центральная власть развивала там национальную культуру, промышленность, образование. "А сейчас-то что? Их просто используют, как, например, использовали Украину, как использовали другую точку на карте в свои собственных интересах, кто в ФРГ развивает, например, в Литве науку, кто в ФРГ думает о том, как образовывать литовских детей или литовскую молодежь, чтобы она становилась развитой во всех сферах? Кто развивает в ФРГ искусство и культуру в Литве? Ничего подобного. Только наращивается военный потенциал, и превращается Литва в плацдарм немецкой военщины", - добавила Захарова.
https://ria.ru/20231219/pribaltika-1916666467.html
https://ria.ru/20230909/litva-1895140086.html
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литва, германия, россия, мария захарова, нато, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Литва, Германия, Россия, Мария Захарова, НАТО, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова прокомментировала размещение допконтингента бундесвера в Литве

Захарова: усиление контингента армии ФРГ в Литве вызовет рост напряженности

© AP Photo / Thomas KienzleСотрудники элитного подразделения бундесвера KSK
Сотрудники элитного подразделения бундесвера KSK - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© AP Photo / Thomas Kienzle
Сотрудники элитного подразделения бундесвера KSK. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Размещение дополнительного военного контингента Германии в Литве чревато ростом напряженности, такие действия стран НАТО будут учитываться в военном планировании России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия готова усилить свой контингент в рамках миссии "Расширенного передового присутствия" НАТО в Литве. По словам командующего литовской армией Вальдемараса Рупшиса, для размещения выделяемой Германией бригады, состоящей из 5-6 тысяч военных, необходимо подготовить инфраструктуру. Премьер Литвы Ингрида Шимоните отмечала, что подготовка к приему немецкой бригады займет три года. Как сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, переброска основных соединений состоится в 2025-2026 годах, а "в 2027 году немецкая бригада в Литве должна достичь полной оперативной готовности".
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Комментируя эти планы на брифинге для СМИ, Мария Захарова подчеркнула, что намерения Германии говорят о быстром наращивании вооруженных сил и военной инфраструктуры на восточных рубежах НАТО. "Очевидны воинственные намерения и накапливание на наших границах со стороны НАТО огромного потенциала. Это ведет, безусловно, к эскалации... военной напряженности. Со своей стороны будем учитывать намерения и действия стран альянса в своем военном планировании", - сказала Захарова.
Она отметила, что Литва в свое время вышла из СССР якобы ради обретения свободы и независимости, хотя в бытность Литвы советской республикой центральная власть развивала там национальную культуру, промышленность, образование. "А сейчас-то что? Их просто используют, как, например, использовали Украину, как использовали другую точку на карте в свои собственных интересах, кто в ФРГ развивает, например, в Литве науку, кто в ФРГ думает о том, как образовывать литовских детей или литовскую молодежь, чтобы она становилась развитой во всех сферах? Кто развивает в ФРГ искусство и культуру в Литве? Ничего подобного. Только наращивается военный потенциал, и превращается Литва в плацдарм немецкой военщины", - добавила Захарова.
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