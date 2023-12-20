Захарова прокомментировала размещение допконтингента бундесвера в Литве
Захарова: усиление контингента армии ФРГ в Литве вызовет рост напряженности
© AP Photo / Thomas KienzleСотрудники элитного подразделения бундесвера KSK
© AP Photo / Thomas Kienzle
Сотрудники элитного подразделения бундесвера KSK. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Размещение дополнительного военного контингента Германии в Литве чревато ростом напряженности, такие действия стран НАТО будут учитываться в военном планировании России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия готова усилить свой контингент в рамках миссии "Расширенного передового присутствия" НАТО в Литве. По словам командующего литовской армией Вальдемараса Рупшиса, для размещения выделяемой Германией бригады, состоящей из 5-6 тысяч военных, необходимо подготовить инфраструктуру. Премьер Литвы Ингрида Шимоните отмечала, что подготовка к приему немецкой бригады займет три года. Как сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, переброска основных соединений состоится в 2025-2026 годах, а "в 2027 году немецкая бригада в Литве должна достичь полной оперативной готовности".
Комментируя эти планы на брифинге для СМИ, Мария Захарова подчеркнула, что намерения Германии говорят о быстром наращивании вооруженных сил и военной инфраструктуры на восточных рубежах НАТО. "Очевидны воинственные намерения и накапливание на наших границах со стороны НАТО огромного потенциала. Это ведет, безусловно, к эскалации... военной напряженности. Со своей стороны будем учитывать намерения и действия стран альянса в своем военном планировании", - сказала Захарова.
Она отметила, что Литва в свое время вышла из СССР якобы ради обретения свободы и независимости, хотя в бытность Литвы советской республикой центральная власть развивала там национальную культуру, промышленность, образование. "А сейчас-то что? Их просто используют, как, например, использовали Украину, как использовали другую точку на карте в свои собственных интересах, кто в ФРГ развивает, например, в Литве науку, кто в ФРГ думает о том, как образовывать литовских детей или литовскую молодежь, чтобы она становилась развитой во всех сферах? Кто развивает в ФРГ искусство и культуру в Литве? Ничего подобного. Только наращивается военный потенциал, и превращается Литва в плацдарм немецкой военщины", - добавила Захарова.