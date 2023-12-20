https://ria.ru/20231220/litva-1917040688.html

Захарова прокомментировала размещение допконтингента бундесвера в Литве

Захарова прокомментировала размещение допконтингента бундесвера в Литве - РИА Новости, 20.12.2023

Захарова прокомментировала размещение допконтингента бундесвера в Литве

Размещение дополнительного военного контингента Германии в Литве чревато ростом напряженности, такие действия стран НАТО будут учитываться в военном... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T17:47

2023-12-20T17:47

2023-12-20T17:47

литва

германия

россия

мария захарова

нато

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Размещение дополнительного военного контингента Германии в Литве чревато ростом напряженности, такие действия стран НАТО будут учитываться в военном планировании России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия готова усилить свой контингент в рамках миссии "Расширенного передового присутствия" НАТО в Литве. По словам командующего литовской армией Вальдемараса Рупшиса, для размещения выделяемой Германией бригады, состоящей из 5-6 тысяч военных, необходимо подготовить инфраструктуру. Премьер Литвы Ингрида Шимоните отмечала, что подготовка к приему немецкой бригады займет три года. Как сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, переброска основных соединений состоится в 2025-2026 годах, а "в 2027 году немецкая бригада в Литве должна достичь полной оперативной готовности". Комментируя эти планы на брифинге для СМИ, Мария Захарова подчеркнула, что намерения Германии говорят о быстром наращивании вооруженных сил и военной инфраструктуры на восточных рубежах НАТО. "Очевидны воинственные намерения и накапливание на наших границах со стороны НАТО огромного потенциала. Это ведет, безусловно, к эскалации... военной напряженности. Со своей стороны будем учитывать намерения и действия стран альянса в своем военном планировании", - сказала Захарова. Она отметила, что Литва в свое время вышла из СССР якобы ради обретения свободы и независимости, хотя в бытность Литвы советской республикой центральная власть развивала там национальную культуру, промышленность, образование. "А сейчас-то что? Их просто используют, как, например, использовали Украину, как использовали другую точку на карте в свои собственных интересах, кто в ФРГ развивает, например, в Литве науку, кто в ФРГ думает о том, как образовывать литовских детей или литовскую молодежь, чтобы она становилась развитой во всех сферах? Кто развивает в ФРГ искусство и культуру в Литве? Ничего подобного. Только наращивается военный потенциал, и превращается Литва в плацдарм немецкой военщины", - добавила Захарова.

https://ria.ru/20231219/pribaltika-1916666467.html

https://ria.ru/20230909/litva-1895140086.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

литва, германия, россия, мария захарова, нато, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)