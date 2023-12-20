Рейтинг@Mail.ru
Армянский регулятор приостановил лицензию радио Sputnik Армения - РИА Новости, 20.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:31 20.12.2023 (обновлено: 18:57 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/litsenziya-1917034394.html
Армянский регулятор приостановил лицензию радио Sputnik Армения
Армянский регулятор приостановил лицензию радио Sputnik Армения - РИА Новости, 20.12.2023
Армянский регулятор приостановил лицензию радио Sputnik Армения
Комиссия по телевидению и радио Армении приостановила на 30 дней лицензию вещателя радио Sputnik Армения, сообщил регулятор на своем сайте. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T17:31
2023-12-20T18:57
радио sputnik
армения
sputnik армения
россия
ереван
тигран кеосаян
маргарита симоньян
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899551141_0:106:3072:1834_1920x0_80_0_0_9ca6006130baab45133d9e4c86692131.jpg
ЕРЕВАН, 20 дек — РИА Новости. Комиссия по телевидению и радио Армении приостановила на 30 дней лицензию вещателя радио Sputnik Армения, сообщил регулятор на своем сайте.&quot;В рамках &lt;…&gt; административного производства комиссия, руководствуясь частью первой статьи девятой закона &quot;Об аудиовизуальных медиа&quot;, приняла решение о применении административного взыскания — приостановлении на 30 дней действия лицензии радиокомпании &quot;Тоспа&quot; (ретранслятора Sputnik Армения)&quot;, — указали в ведомстве.В комиссии уточнили, что возбудили два административных производства. Первое касалось выхода в эфир 17 ноября передачи "Пятница с Тиграном Кеосаяном". Регулятор утверждает, что ее автор и ведущий якобы использовал в адрес Армении и ее народа "ироничные и уничижительные выражения, давая оценки, не имея на это право как политический комментатор и ведущий, являющийся иностранным гражданином".Второе административное производство завели из-за программы "Абовян Тайм". По заявлению комиссии, в ней прозвучали мнения и сведения, не соответствующие действительности и якобы даже вызывающие панику у местного населения. При этом доказательств этому регулятор не предоставил. В рамках второго производства комиссия также наложила штраф в размере не менее 500 тысяч драмов — порядка 1,2 тысячи долларов по текущему курсу.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян иронично отреагировала на действия Еревана. По ее словам, это "драма на 500 тысяч драмов, эфенди опять обиделся".На прошлой неделе Минцифры в ответ на необоснованные претензии Еревана о якобы имевших место нарушениях российскими СМИ межгосударственных соглашений в сфере коммуникации указало, что Армения не предоставила каких-либо документальных подтверждений по этому вопросу.При этом в октябре МИД вызывал временного поверенного в делах Еревана, которому указали на "разнузданную" кампанию против Москвы, развернутую в информационном пространстве республики, включая общественное телевидение, подконтрольные властям СМИ и Telegram-каналы. Такие публикации касались российского руководства, дипломатов и миротворцев.Москва в последние месяцы назвала недружественными некоторые решения и заявления официального Еревана. Так, парламент Армении ратифицировал статут Международного уголовного суда, который ранее выдал ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Кроме того, премьер-министр республики Никол Пашинян раскритиковал работу российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.
https://ria.ru/20231215/armeniya-1915985743.html
https://ria.ru/20231214/dogovorennosti-1915882637.html
https://ria.ru/20231214/pashinyan-1915816314.html
армения
россия
ереван
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899551141_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_5641b860c3febe4cdb59a66c1718a51b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
радио sputnik, армения, sputnik армения, россия, ереван, тигран кеосаян, маргарита симоньян, владимир путин, международный уголовный суд, москва
Радио Sputnik, Армения, Sputnik Армения, Россия, Ереван, Тигран Кеосаян, Маргарита Симоньян, Владимир Путин, Международный уголовный суд, Москва
Армянский регулятор приостановил лицензию радио Sputnik Армения

Армянский регулятор приостановил лицензию вещателя радио Sputnik Армения

© Sputnik / Нина ЗотинаМеждународное агентство и радио Sputnik
Международное агентство и радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© Sputnik / Нина Зотина
Международное агентство и радио Sputnik. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 20 дек — РИА Новости. Комиссия по телевидению и радио Армении приостановила на 30 дней лицензию вещателя радио Sputnik Армения, сообщил регулятор на своем сайте.
«

"В рамках <…> административного производства комиссия, руководствуясь частью первой статьи девятой закона "Об аудиовизуальных медиа", приняла решение о применении административного взыскания — приостановлении на 30 дней действия лицензии радиокомпании "Тоспа" (ретранслятора Sputnik Армения)", — указали в ведомстве.

В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Россия заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с Арменией, заявили в ГД
15 декабря, 12:35
В комиссии уточнили, что возбудили два административных производства. Первое касалось выхода в эфир 17 ноября передачи "Пятница с Тиграном Кеосаяном". Регулятор утверждает, что ее автор и ведущий якобы использовал в адрес Армении и ее народа "ироничные и уничижительные выражения, давая оценки, не имея на это право как политический комментатор и ведущий, являющийся иностранным гражданином".
Второе административное производство завели из-за программы "Абовян Тайм". По заявлению комиссии, в ней прозвучали мнения и сведения, не соответствующие действительности и якобы даже вызывающие панику у местного населения. При этом доказательств этому регулятор не предоставил. В рамках второго производства комиссия также наложила штраф в размере не менее 500 тысяч драмов — порядка 1,2 тысячи долларов по текущему курсу.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян иронично отреагировала на действия Еревана. По ее словам, это "драма на 500 тысяч драмов, эфенди опять обиделся".
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
МИД указал на действия Еревана, помешавшие договоренностям с Баку и Москвой
14 декабря, 18:48
На прошлой неделе Минцифры в ответ на необоснованные претензии Еревана о якобы имевших место нарушениях российскими СМИ межгосударственных соглашений в сфере коммуникации указало, что Армения не предоставила каких-либо документальных подтверждений по этому вопросу.
При этом в октябре МИД вызывал временного поверенного в делах Еревана, которому указали на "разнузданную" кампанию против Москвы, развернутую в информационном пространстве республики, включая общественное телевидение, подконтрольные властям СМИ и Telegram-каналы. Такие публикации касались российского руководства, дипломатов и миротворцев.
Москва в последние месяцы назвала недружественными некоторые решения и заявления официального Еревана. Так, парламент Армении ратифицировал статут Международного уголовного суда, который ранее выдал ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Кроме того, премьер-министр республики Никол Пашинян раскритиковал работу российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Путин прокомментировал отсутствие Пашиняна на общих мероприятиях
14 декабря, 15:29
 
Радио SputnikАрменияSputnik АрменияРоссияЕреванТигран КеосаянМаргарита СимоньянВладимир ПутинМеждународный уголовный судМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала