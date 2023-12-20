Армянский регулятор приостановил лицензию радио Sputnik Армения
Армянский регулятор приостановил лицензию вещателя радио Sputnik Армения
© Sputnik / Нина ЗотинаМеждународное агентство и радио Sputnik
© Sputnik / Нина Зотина
Международное агентство и радио Sputnik. Архивное фото
ЕРЕВАН, 20 дек — РИА Новости. Комиссия по телевидению и радио Армении приостановила на 30 дней лицензию вещателя радио Sputnik Армения, сообщил регулятор на своем сайте.
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"В рамках <…> административного производства комиссия, руководствуясь частью первой статьи девятой закона "Об аудиовизуальных медиа", приняла решение о применении административного взыскания — приостановлении на 30 дней действия лицензии радиокомпании "Тоспа" (ретранслятора Sputnik Армения)", — указали в ведомстве.
В комиссии уточнили, что возбудили два административных производства. Первое касалось выхода в эфир 17 ноября передачи "Пятница с Тиграном Кеосаяном". Регулятор утверждает, что ее автор и ведущий якобы использовал в адрес Армении и ее народа "ироничные и уничижительные выражения, давая оценки, не имея на это право как политический комментатор и ведущий, являющийся иностранным гражданином".
Второе административное производство завели из-за программы "Абовян Тайм". По заявлению комиссии, в ней прозвучали мнения и сведения, не соответствующие действительности и якобы даже вызывающие панику у местного населения. При этом доказательств этому регулятор не предоставил. В рамках второго производства комиссия также наложила штраф в размере не менее 500 тысяч драмов — порядка 1,2 тысячи долларов по текущему курсу.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян иронично отреагировала на действия Еревана. По ее словам, это "драма на 500 тысяч драмов, эфенди опять обиделся".
На прошлой неделе Минцифры в ответ на необоснованные претензии Еревана о якобы имевших место нарушениях российскими СМИ межгосударственных соглашений в сфере коммуникации указало, что Армения не предоставила каких-либо документальных подтверждений по этому вопросу.
При этом в октябре МИД вызывал временного поверенного в делах Еревана, которому указали на "разнузданную" кампанию против Москвы, развернутую в информационном пространстве республики, включая общественное телевидение, подконтрольные властям СМИ и Telegram-каналы. Такие публикации касались российского руководства, дипломатов и миротворцев.
Москва в последние месяцы назвала недружественными некоторые решения и заявления официального Еревана. Так, парламент Армении ратифицировал статут Международного уголовного суда, который ранее выдал ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Кроме того, премьер-министр республики Никол Пашинян раскритиковал работу российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.