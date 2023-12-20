https://ria.ru/20231220/les-1917076972.html
В Приангарье завели дело о контрабанде леса на 920 миллионов рублей
В Приангарье завели дело о контрабанде леса на 920 миллионов рублей - РИА Новости, 20.12.2023
В Приангарье завели дело о контрабанде леса на 920 миллионов рублей
В Иркутской области заведено уголовное дело по факту незаконного вывоза леса за рубеж на сумму более 920 миллионов рублей, сообщила официальный представитель... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T19:59
2023-12-20T19:59
2023-12-20T19:59
иркутская область
россия
ирина волк
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ИРКУТСК, 20 дек - РИА Новости. В Иркутской области заведено уголовное дело по факту незаконного вывоза леса за рубеж на сумму более 920 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Весной сотрудники транспортной полиции Приангарья во взаимодействии с Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой и погрануправлением ФСБ по Бурятии пресекли деятельность организованной группы, которая, используя подставные фирмы, приобретала древесину, а затем, через Иркутский, Нижнеудинский, Братский и Усть-Илимский таможенные посты незаконно вывозила ее за рубеж, отмечает Волк. "Возбуждено уголовное дело о новом эпизоде контрабанды лесоматериалов. С августа 2015 по сентябрь 2016 года фигуранты незаконно экспортировали за границу Российской Федерации свыше 202 тысяч кубометров древесины стоимостью более 920 миллионов рублей", – указала Волк. Отмечается, что в отношении женщины-бухгалтера избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, один из предполагаемых организаторов заочно заключен под стражу. Полицейские и оперативники ФСБ устанавливают круг лиц, причастных к преступлениям, и все эпизоды незаконного вывоза леса.
https://ria.ru/20231217/elka-1916268328.html
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иркутская область, россия, ирина волк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Иркутская область, Россия, Ирина Волк, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Приангарье завели дело о контрабанде леса на 920 миллионов рублей
Волк: в Приангарье завели уголовное дело о контрабанде леса на 920 млн рублей