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В центре Москвы две женщины пострадали при падении глыбы льда - РИА Новости, 20.12.2023
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10:40 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/led-1916883044.html
В центре Москвы две женщины пострадали при падении глыбы льда
В центре Москвы две женщины пострадали при падении глыбы льда - РИА Новости, 20.12.2023
В центре Москвы две женщины пострадали при падении глыбы льда
Две женщины пострадали при падении глыбы льда возле станции метро "Смоленская" в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T10:40
2023-12-20T10:40
происшествия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Две женщины пострадали при падении глыбы льда возле станции метро "Смоленская" в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Возле выхода из метро "Смоленская" на двух женщин упала глыба льда", - сказал собеседник агентства. По его словам, до приезда скорой одна из пострадавших была без сознания. Вторая женщина, предварительно, серьезно не пострадала. Обстоятельства происшествия выясняются.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В центре Москвы две женщины пострадали при падении глыбы льда

В Москве у станции "Смоленская" две женщины пострадали при падении глыбы льда

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Две женщины пострадали при падении глыбы льда возле станции метро "Смоленская" в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Возле выхода из метро "Смоленская" на двух женщин упала глыба льда", - сказал собеседник агентства.
По его словам, до приезда скорой одна из пострадавших была без сознания. Вторая женщина, предварительно, серьезно не пострадала. Обстоятельства происшествия выясняются.
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