https://ria.ru/20231220/led-1916883044.html
В центре Москвы две женщины пострадали при падении глыбы льда
В центре Москвы две женщины пострадали при падении глыбы льда - РИА Новости, 20.12.2023
В центре Москвы две женщины пострадали при падении глыбы льда
Две женщины пострадали при падении глыбы льда возле станции метро "Смоленская" в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T10:40
2023-12-20T10:40
2023-12-20T10:40
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911532235_0:672:2447:2048_1920x0_80_0_0_25bcd00f6e73530dcb4e8b942690c2ac.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Две женщины пострадали при падении глыбы льда возле станции метро "Смоленская" в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Возле выхода из метро "Смоленская" на двух женщин упала глыба льда", - сказал собеседник агентства. По его словам, до приезда скорой одна из пострадавших была без сознания. Вторая женщина, предварительно, серьезно не пострадала. Обстоятельства происшествия выясняются.
https://ria.ru/20231120/inomarki-1910606503.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911532235_0:201:2463:2048_1920x0_80_0_0_2bb049473c7dd70352f635e444aa24f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В центре Москвы две женщины пострадали при падении глыбы льда
В Москве у станции "Смоленская" две женщины пострадали при падении глыбы льда
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Две женщины пострадали при падении глыбы льда возле станции метро "Смоленская" в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Возле выхода из метро "Смоленская" на двух женщин упала глыба льда", - сказал собеседник агентства.
По его словам, до приезда скорой одна из пострадавших была без сознания. Вторая женщина, предварительно, серьезно не пострадала. Обстоятельства происшествия выясняются.
В Якутии две иномарки провалились под лед на реке Лена