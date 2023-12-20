https://ria.ru/20231220/led-1916883044.html

В центре Москвы две женщины пострадали при падении глыбы льда

В центре Москвы две женщины пострадали при падении глыбы льда - РИА Новости, 20.12.2023

В центре Москвы две женщины пострадали при падении глыбы льда

Две женщины пострадали при падении глыбы льда возле станции метро "Смоленская" в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T10:40

2023-12-20T10:40

2023-12-20T10:40

происшествия

москва

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Две женщины пострадали при падении глыбы льда возле станции метро "Смоленская" в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Возле выхода из метро "Смоленская" на двух женщин упала глыба льда", - сказал собеседник агентства. По его словам, до приезда скорой одна из пострадавших была без сознания. Вторая женщина, предварительно, серьезно не пострадала. Обстоятельства происшествия выясняются.

https://ria.ru/20231120/inomarki-1910606503.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва