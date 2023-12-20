https://ria.ru/20231220/lavrov-1917094561.html

Лавров прибыл с визитом в Тунис

Лавров прибыл с визитом в Тунис - РИА Новости, 20.12.2023

Лавров прибыл с визитом в Тунис

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Тунис, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T22:03

2023-12-20T22:03

2023-12-20T22:12

в мире

тунис (страна)

марокко

сергей лавров

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ТУНИС, 20 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Тунис, передает корреспондент РИА Новости. Самолет главы российского МИД приземлился вечером в среду в аэропорту столицы. В четверг у министра запланирован ряд встреч. В Тунис Лавров прилетел из Марокко, где участвовал в заседании Российско-арабского форума сотрудничества. Последний раз министр посещал республику в 2019 году.

https://ria.ru/20231220/sessiya-1917091749.html

тунис (страна)

марокко

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Наталья Макарова

в мире, тунис (страна), марокко, сергей лавров