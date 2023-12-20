https://ria.ru/20231220/lavrov-1917094561.html
Лавров прибыл с визитом в Тунис
Лавров прибыл с визитом в Тунис - РИА Новости, 20.12.2023
Лавров прибыл с визитом в Тунис
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Тунис, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T22:03
2023-12-20T22:03
2023-12-20T22:12
в мире
тунис (страна)
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сергей лавров
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ТУНИС, 20 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Тунис, передает корреспондент РИА Новости. Самолет главы российского МИД приземлился вечером в среду в аэропорту столицы. В четверг у министра запланирован ряд встреч. В Тунис Лавров прилетел из Марокко, где участвовал в заседании Российско-арабского форума сотрудничества. Последний раз министр посещал республику в 2019 году.
https://ria.ru/20231220/sessiya-1917091749.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тунис (страна), марокко, сергей лавров
В мире, Тунис (страна), Марокко, Сергей Лавров
Лавров прибыл с визитом в Тунис
Лавров прибыл с визитом в Тунис, на четверг у министра запланирован ряд встреч
ТУНИС, 20 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Тунис, передает корреспондент РИА Новости.
Самолет главы российского МИД приземлился вечером в среду в аэропорту столицы.
В четверг у министра запланирован ряд встреч.
В Тунис Лавров прилетел из Марокко
, где участвовал в заседании Российско-арабского форума сотрудничества.
Последний раз министр посещал республику в 2019 году.
Российско-арабский форум сотрудничества в 2024 году пройдет в Москве