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Ольга Кузнецова: Мурманская область — лидер по количеству резидентов АЗРФ

Ольга Кузнецова: Мурманская область — лидер по количеству резидентов АЗРФ - РИА Новости, 20.12.2023

Ольга Кузнецова: Мурманская область — лидер по количеству резидентов АЗРФ

Мурманская область в последние годы становится все более привлекательной для бизнеса: на сегодняшний день резиденты ТОР "Столица Арктики" и Арктической зоны РФ... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T13:37

2023-12-20T13:37

2023-12-20T13:37

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Мурманская область в последние годы становится все более привлекательной для бизнеса: на сегодняшний день резиденты ТОР "Столица Арктики" и Арктической зоны РФ уже вложили в экономику более 200 миллиардов рублей, рассказала заместитель губернатора региона Ольга Кузнецова в интервью РИА Новости: — Ольга Александровна, как изменилось за последний год количество резидентов АЗРФ и ТОР "Столица Арктики", каков общий объем инвестиций? — Напомню, что с 28 августа 2020 года вступил в силу пакет федеральных законов о государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации (АЗРФ). Благодаря принятию пакета законов российская Арктика становится крупнейшей в России и мире экономической зоной с единым набором налоговых и административных преференций. Мурманская область – один из немногих регионов, который полностью вошел в Арктическую зону. Прежде всего, надо сказать, что Мурманская область остается абсолютным лидером по количеству резидентов Арктической зоны России. На сегодняшний день в регионе их зарегистрировано уже 219, а резидентами ТОР "Столица Арктики" стали семь проектов. В совокупности резидентами ТОР "Столица Арктики" и АЗРФ уже вложено более 204 миллиардов рублей и создано более 4,5 тысячи рабочих мест. — Наряду с федеральными мерами поддержки в Мурманской области действуют и региональные. Какие из них наиболее востребованы у бизнеса, какие сферы развиваются наиболее активно? — Мы видим, что в регионе продолжается рост предпринимательской активности. Субъекты малого и среднего предпринимательства активно пользуются и преференциальным режимом АЗРФ – налоговыми льготами и преференциальной поддержкой. Так, по итогам прошлого года количество зарегистрированных в регионе субъектов малого и среднего предпринимательства составило почти 25 тысяч, что на 1,5% больше по сравнению с предыдущим. В целях создания благоприятного предпринимательского климата и снижения налоговой нагрузки в регионе до 1 января 2026 года максимально снижены ставки по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для всех предпринимателей, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории Мурманской области. Ставка составляет 5% в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, и 1% в случае, если объектом налогообложения являются доходы. В целях создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в регион реализуется широкий спектр мер поддержки предпринимательства. Безусловным лидером по востребованности среди предпринимателей и граждан является грант "Губернаторский старт". Это конкурс грантов, направленный на поддержку малого и среднего предпринимательства, он позволил уже многим предпринимателям, которые раньше только мечтали об открытии бизнеса, начать свое дело. Подать заявку на конкурс могут субъекты малого и среднего предпринимательства, самозанятые и физические лица. "Губернаторский старт" включает в себя финансовую поддержку в зависимости от выбора приоритетной группы направления инвестиций. Два миллиона рублей могут получить проекты, реализуемые на территории моногородов, приграничных, удаленных населенных пунктов или в ЗАТО, проекты, реализуемые бывшими военнослужащими – участниками СВО и членами их семей, и проекты по открытию аптек в приграничных и удаленных населенных пунктах, а также реализуемые на земельном участке, выделенном по программе "Гектар Арктики". Один миллион рублей могут получить проекты в социальной, производственной, инновационной сферах, в области спорта, отдыха и развлечений. На все направления деятельности, о которых я сказала ранее, самозанятые граждане могут получить до 500 тысяч рублей. Победители конкурса имеют право на получение льготного микрозайма в сумме до миллиона рублей и возможность софинансирования затрат предпринимателя, связанных с бухгалтерским, маркетинговым и юридическим сопровождением деятельности на сумму до 50 тысяч рублей. Грант "Губернаторский старт" предоставляется при условии софинансирования расходов в размере не менее 20% для субъектов малого и среднего бизнеса, для самозанятых - не менее 10% суммы расходов на реализацию проекта. — Какие еще меры поддержки предусмотрены для малого бизнеса, как власти поддерживают молодых бизнесменов, тех, кто ведет социально направленный бизнес? — Действительно, мы стараемся работать адресно и учитывать интересы разных групп предпринимателей. Например, молодые предприниматели до 25 лет могут получить субсидию на реализацию своего проекта, также на финансовую поддержку могут рассчитывать социальные предприниматели. Предусмотрены гранты на франшизу, субсидии на общественно-значимую деятельность, возмещение затрат на кредит-лизинг, финансовая поддержка в форме инновационного ваучера. Если говорить в целом, то только за 2023 год будет поддержано более 70 субъектов предпринимательства на общую сумму порядка 65 миллионов рублей. Предоставляется широкий спектр микрозаймов и поручительств Фонда развития малого и среднего предпринимательства начинающим предпринимателям, самозанятым, социальным предпринимателям и другим категориям. Производственным компаниям доступны меры поддержки Фонда развития промышленности (ФОРМАП) в форме льготных займов. Таким образом у нас поддержано восемь предприятий. Хочу подчеркнуть, что малый и средний бизнес работает практически во всех сферах экономики Мурманской области. Наиболее распространенными видами экономической деятельности являются оптовая и розничная торговля, операции с недвижимостью, предоставление услуг населению, гостиничный и ресторанный бизнес, сфера транспорта. Это связано с некоторыми экономическими закономерностями и гибкостью предпринимателей: они в основном работают там, где есть спрос и поддержка государства. — Сфера туризма в последние годы становится все более серьезным драйвером заполярной экономики. Во многом это связано с развитием внутреннего туризма, и эти показатели в регионе растут с каждым годом. Планируют ли власти региона уделять больше внимания развитию сферы международного туризма? — Действительно, туристский поток в Мурманскую область увеличивается с каждым годом. Судите сами: в 2021 году регион принял 486 тысяч туристов, в 2022 году – 539 тысяч. По прогнозам, количество туристов, посетивших регион в 2023 году, еще увеличится. В 2023 году наибольшее число зарубежных гостей прибыли в регион из Белоруссии, Китая, Норвегии, Турции, следующими в списке значатся Филиппины, Финляндия, Таиланд и Индия. Мы всегда подчеркиваем: Мурманская область готова принимать в гости каждого, кто хочет познакомиться с Арктикой. Мы являемся участниками соглашения о безвизовом обмене туристами с Китаем и Ираном. В Мурманской области зарегистрировано 66 туроператоров, 11 из которых входят в список имеющих право принимать туристов из Ирана и Китая по безвизовому обмену. К приему гостей готовятся экскурсоводы и гиды-переводчики. На сегодняшний момент 22 экскурсовода имеют региональную аккредитацию, 62 экскурсовода успешно прошли аттестацию. Мы продолжаем активное взаимодействие с партнерами за рубежом. Так, Туристский информационный центр осенью принимал делегацию туроператоров из Белоруссии, а в начале декабря Центр экспорта Мурманской области организовал рабочий визит китайских туроператоров в регион для знакомства с регионом и переговоров с локальными туроператорами. В течение года Комитет по туризму и Туристский информационный центр Мурманской области совместно с туроператорами участвуют в международных выставках, где представляют региональный турпродукт. Мурманская область не перестает удивлять: к нам едут не только полюбоваться северным сиянием или покататься на лыжах, но и попробовать арктическую кухню, покататься на сапах, насладиться красотой Хибин и Териберки. Кольский Север прекрасен в любое время года.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

интервью, экономика, мурманская область, россия, китай