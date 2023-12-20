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В России хотят создать аналог Куршевеля и альпийских "Трех долин" - РИА Новости, 20.12.2023
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Туризм
 
18:54 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/kurorty-1917064140.html
В России хотят создать аналог Куршевеля и альпийских "Трех долин"
В России хотят создать аналог Куршевеля и альпийских "Трех долин" - РИА Новости, 20.12.2023
В России хотят создать аналог Куршевеля и альпийских "Трех долин"
Горнолыжные курорты "Красная Поляна", "Архыз" и "Лагонаки" намерены построить 550 километров трасс и в перспективе готовятся принимать не менее пяти миллионов... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T18:54
2023-12-20T18:54
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Горнолыжные курорты "Красная Поляна", "Архыз" и "Лагонаки" намерены построить 550 километров трасс и в перспективе готовятся принимать не менее пяти миллионов туристов в год, сообщил гендиректор группы компаний "Мантера" Вадим Трукшин на пресс-конференции. "На Кавказе у нас в активе "Красная Поляна", приобретенный недавно курорт "Архыз" и проектируемый курорт "Лагонаки". Когда все эти три горнолыжных курорта будут запущены, с учетом перспектив развития, и соединены транспортом и отелями, мы получим аналог французского курорта "Три долины" с 550 километрами трасс, – сказал Трукшин. – Это позволит принимать до пяти миллионов туристов ежегодно. Это будет крупнейшая туристическая горнолыжная агломерация на территории России".Он отметил, что по итогам 2023 года турпоток на курорт "Красная Поляна" вырос за год на 15 процентов и, по предварительным итогам, принял 1,3 миллиона туристов. Вырос, по данным Трукшина, в 2023 году и поток туристов на курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесской республике – на 20 процентов по сравнению 2022 годом. Гендиректор группы компаний "Мантера" отметил, что до 2030 года в эксплуатацию будут введены не менее 30 километров горнолыжных трасс, 100 гектаров из которых будут оснащены системой искусственного снегообразования. "Это позволит продлить горнолыжный сезон на "Архызе" на 1,5 месяца", – отметил Трукшин. Он также сообщил, что сейчас будущий курорт "Лагонаки" в Адыгее проходит стадию проектирования, которая будет закончена в сентябре 2024 года. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе группы компаний "Мантера", инвестиции в строительство курорта "Лагонаки" скорректированы и составят 29 миллиардов рублей к 2028 году. В ноябре 2022 года директор проектного офиса по созданию курорта Инвер Калашаов сообщал, что на реализацию первого этапа проекта курорта "Лагонаки" будет направлено более 20 миллиардов рублей государственных и частных инвестиций.
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В России хотят создать аналог Куршевеля и альпийских "Трех долин"

На курорта "Красная Поляна", "Архыз" и "Лагонаки" построят 550 километров трасс

© Фото предоставлено УК "Архыз"Вид на подъемники на курорте Архыз
Вид на подъемники на курорте Архыз
© Фото предоставлено УК "Архыз"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Горнолыжные курорты "Красная Поляна", "Архыз" и "Лагонаки" намерены построить 550 километров трасс и в перспективе готовятся принимать не менее пяти миллионов туристов в год, сообщил гендиректор группы компаний "Мантера" Вадим Трукшин на пресс-конференции.
"На Кавказе у нас в активе "Красная Поляна", приобретенный недавно курорт "Архыз" и проектируемый курорт "Лагонаки". Когда все эти три горнолыжных курорта будут запущены, с учетом перспектив развития, и соединены транспортом и отелями, мы получим аналог французского курорта "Три долины" с 550 километрами трасс, – сказал Трукшин. – Это позволит принимать до пяти миллионов туристов ежегодно. Это будет крупнейшая туристическая горнолыжная агломерация на территории России".
Он отметил, что по итогам 2023 года турпоток на курорт "Красная Поляна" вырос за год на 15 процентов и, по предварительным итогам, принял 1,3 миллиона туристов. Вырос, по данным Трукшина, в 2023 году и поток туристов на курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесской республике – на 20 процентов по сравнению 2022 годом.
Гендиректор группы компаний "Мантера" отметил, что до 2030 года в эксплуатацию будут введены не менее 30 километров горнолыжных трасс, 100 гектаров из которых будут оснащены системой искусственного снегообразования. "Это позволит продлить горнолыжный сезон на "Архызе" на 1,5 месяца", – отметил Трукшин.
Он также сообщил, что сейчас будущий курорт "Лагонаки" в Адыгее проходит стадию проектирования, которая будет закончена в сентябре 2024 года. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе группы компаний "Мантера", инвестиции в строительство курорта "Лагонаки" скорректированы и составят 29 миллиардов рублей к 2028 году.
В ноябре 2022 года директор проектного офиса по созданию курорта Инвер Калашаов сообщал, что на реализацию первого этапа проекта курорта "Лагонаки" будет направлено более 20 миллиардов рублей государственных и частных инвестиций.
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