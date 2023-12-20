Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США с союзниками намерены создать безопасный коридор в Красном море - РИА Новости, 20.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:58 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/koridor-1917044954.html
СМИ: США с союзниками намерены создать безопасный коридор в Красном море
СМИ: США с союзниками намерены создать безопасный коридор в Красном море - РИА Новости, 20.12.2023
СМИ: США с союзниками намерены создать безопасный коридор в Красном море
США вместе с не менее чем пятью союзниками намерены создать безопасный коридор для коммерческих судов в Красном море, сообщает газета Financial Times со ссылкой РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T17:58
2023-12-20T17:58
в мире
красное море
ллойд остин
сша
аденский залив
нато
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137178/48/1371784869_0:151:3105:1897_1920x0_80_0_0_02c226b8f3afa28a70fe30fdf2e500be.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. США вместе с не менее чем пятью союзниками намерены создать безопасный коридор для коммерческих судов в Красном море, сообщает газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. В рамках плана США и союзников планируется, что корабли НАТО будут защищать коммерческие суда от дронов и ракет йеменских хуситов вместо сопровождения судов с конвоями. "В рамках операции "Страж процветания", усиленной группы в Красном море, о которой объявил Пентагон в понедельник, планируется установить безопасный коридор для коммерческого судоходства с по меньшей мере полдюжины союзников", - говорится в сообщении издания. Источник из США добавил, что план на данный момент находится на ранних этапах и может измениться. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции "Страж процветания" по защите Красного моря и Аденского залива на фоне атак хуситов на торговые суда, которые вынудили многие компании по организации морских перевозок прекратить использовать маршруты в Красном море. В операции, по его словам, будут участвовать Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Испания.
https://ria.ru/20231219/khusity-1916834999.html
https://ria.ru/20231219/operatsiya-1916678182.html
красное море
сша
аденский залив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137178/48/1371784869_187:0:2916:2047_1920x0_80_0_0_8d42a9a5b9f424916831afd5fc444974.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, красное море, ллойд остин, сша, аденский залив, нато, министерство обороны сша
В мире, Красное море, Ллойд Остин, США, Аденский залив, НАТО, Министерство обороны США
СМИ: США с союзниками намерены создать безопасный коридор в Красном море

FT: США с союзниками хотят создать безопасный коридор для судов в Красном море

© РИА Новости / Олег Ласточкин | Перейти в медиабанкКрасное море
Красное море - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Перейти в медиабанк
Красное море. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. США вместе с не менее чем пятью союзниками намерены создать безопасный коридор для коммерческих судов в Красном море, сообщает газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
В рамках плана США и союзников планируется, что корабли НАТО будут защищать коммерческие суда от дронов и ракет йеменских хуситов вместо сопровождения судов с конвоями.
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
США думают над повторным внесением хуситов в списки террористов
Вчера, 23:47
«
"В рамках операции "Страж процветания", усиленной группы в Красном море, о которой объявил Пентагон в понедельник, планируется установить безопасный коридор для коммерческого судоходства с по меньшей мере полдюжины союзников", - говорится в сообщении издания.
Источник из США добавил, что план на данный момент находится на ранних этапах и может измениться.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции "Страж процветания" по защите Красного моря и Аденского залива на фоне атак хуситов на торговые суда, которые вынудили многие компании по организации морских перевозок прекратить использовать маршруты в Красном море. В операции, по его словам, будут участвовать Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Испания.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
В Кремле прокомментировали операцию Запада в Красном море
Вчера, 12:27
 
В миреКрасное мореЛлойд ОстинСШААденский заливНАТОМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала