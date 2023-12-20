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СМИ: США с союзниками намерены создать безопасный коридор в Красном море

СМИ: США с союзниками намерены создать безопасный коридор в Красном море - РИА Новости, 20.12.2023

СМИ: США с союзниками намерены создать безопасный коридор в Красном море

США вместе с не менее чем пятью союзниками намерены создать безопасный коридор для коммерческих судов в Красном море, сообщает газета Financial Times со ссылкой РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T17:58

2023-12-20T17:58

2023-12-20T17:58

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. США вместе с не менее чем пятью союзниками намерены создать безопасный коридор для коммерческих судов в Красном море, сообщает газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. В рамках плана США и союзников планируется, что корабли НАТО будут защищать коммерческие суда от дронов и ракет йеменских хуситов вместо сопровождения судов с конвоями. "В рамках операции "Страж процветания", усиленной группы в Красном море, о которой объявил Пентагон в понедельник, планируется установить безопасный коридор для коммерческого судоходства с по меньшей мере полдюжины союзников", - говорится в сообщении издания. Источник из США добавил, что план на данный момент находится на ранних этапах и может измениться. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции "Страж процветания" по защите Красного моря и Аденского залива на фоне атак хуситов на торговые суда, которые вынудили многие компании по организации морских перевозок прекратить использовать маршруты в Красном море. В операции, по его словам, будут участвовать Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Испания.

https://ria.ru/20231219/khusity-1916834999.html

https://ria.ru/20231219/operatsiya-1916678182.html

красное море

сша

аденский залив

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в мире, красное море, ллойд остин, сша, аденский залив, нато, министерство обороны сша