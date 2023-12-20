https://ria.ru/20231220/konstitutsiya-1917018241.html

Конституция России с честью выполняет главную задачу, заявил Косачев

Конституция России с честью выполняет главную задачу, заявил Косачев - РИА Новости, 20.12.2023

Конституция России с честью выполняет главную задачу, заявил Косачев

Конституция Российской Федерации выполняет цель объединения многонационального народа страны, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T17:02

2023-12-20T17:02

2023-12-20T17:03

россия

константин косачев

совет федерации рф

конституция рф

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Конституция Российской Федерации выполняет цель объединения многонационального народа страны, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Наша (конституция) про то, чтобы объединить народы, чтобы обеспечить единство нации. Я уверен, что Конституция России с блеском, с честью выполняет эту главную задачу. Без единства нации, без единства многонациональной России - не могла бы сохраниться наша страна", - сказал Косачев, выступая на Совете законодателей. Косачев напомнил первые пять слов российской Конституции: "Мы, многонациональный народ Российской Федерации". "Я освежил в моей памяти не так давно слова, с которых начинается Конституция Соединенных Штатов Америки. Их тоже пять, и они почти такие же: "Мы, народ Соединенных Штатов Америки". Почти такие же. Но разница огромная, потому что наша Конституция про многонациональный народ Российской Федерации. Их конституция про то, чтобы объединить Штаты, объединить территории", - рассказал парламентарий.

https://ria.ru/20231220/konstitutsiya-1916974578.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, константин косачев, совет федерации рф, конституция рф