https://ria.ru/20231220/konstitutsiya-1917018241.html
Конституция России с честью выполняет главную задачу, заявил Косачев
Конституция России с честью выполняет главную задачу, заявил Косачев - РИА Новости, 20.12.2023
Конституция России с честью выполняет главную задачу, заявил Косачев
Конституция Российской Федерации выполняет цель объединения многонационального народа страны, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T17:02
2023-12-20T17:02
2023-12-20T17:03
россия
константин косачев
совет федерации рф
конституция рф
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Конституция Российской Федерации выполняет цель объединения многонационального народа страны, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Наша (конституция) про то, чтобы объединить народы, чтобы обеспечить единство нации. Я уверен, что Конституция России с блеском, с честью выполняет эту главную задачу. Без единства нации, без единства многонациональной России - не могла бы сохраниться наша страна", - сказал Косачев, выступая на Совете законодателей. Косачев напомнил первые пять слов российской Конституции: "Мы, многонациональный народ Российской Федерации". "Я освежил в моей памяти не так давно слова, с которых начинается Конституция Соединенных Штатов Америки. Их тоже пять, и они почти такие же: "Мы, народ Соединенных Штатов Америки". Почти такие же. Но разница огромная, потому что наша Конституция про многонациональный народ Российской Федерации. Их конституция про то, чтобы объединить Штаты, объединить территории", - рассказал парламентарий.
https://ria.ru/20231220/konstitutsiya-1916974578.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, константин косачев, совет федерации рф, конституция рф
Россия, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, Конституция РФ
Конституция России с честью выполняет главную задачу, заявил Косачев
Косачев: Конституция выполняет цель объединения многонационального народа страны