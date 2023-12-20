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Поправки в Конституцию подтвердили, что она жива, заявила Матвиенко - РИА Новости, 20.12.2023
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15:01 20.12.2023 (обновлено: 15:33 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/konstitutsiya-1916974578.html
Поправки в Конституцию подтвердили, что она жива, заявила Матвиенко
Поправки в Конституцию подтвердили, что она жива, заявила Матвиенко - РИА Новости, 20.12.2023
Поправки в Конституцию подтвердили, что она жива, заявила Матвиенко
Изменения в Конституцию 2020 года подтвердили, что она – не музейный экспонат, а живой документ, который был актуализирован согласно требованиям времени без... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T15:01
2023-12-20T15:33
конституция рф
политика
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Изменения в Конституцию 2020 года подтвердили, что она – не музейный экспонат, а живой документ, который был актуализирован согласно требованиям времени без потери фундаментальных основ конституционного устройства РФ, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."За прошедшие годы основной закон страны прошёл настоящую проверку на прочность. И поправки, которые были внесены в 2020 году, только подтвердили, что Конституция – это не музейный экспонат, а живой документ, который был актуализирован согласно требованиям времени без потери или искажения фундаментальных основ конституционного устройства", - сказала политик на торжественном заседании Совета законодателей, посвященном 30-летию Федерального Собрания.По ее словам, поправками была усилена социальная составляющая государства, определён приоритет российского законодательства над международным, закреплены наши традиционные ценности. Семья и дети определены как высшая ценность нашего общества."Что немаловажно, новые весомые полномочия получил парламент. Думаю, такое доверие со стороны граждан и главы государства – это знак зрелости нашей парламентской системы", - добавила она.По мнению парламентария, опираясь на конституционные принципы, в России удалось выстроить "сбалансированную, гармоничную систему отношений между ветвями власти – без "перетягивания одеяла", без конфликтов между парламентом и правительством, которые мы видим во многих странах".Политик отметила, что среди ключевых конституционных основ России особую роль играет её федеративное устройство, это важнейшее условие существования нашей многонациональной и многоконфессиональной страны.
https://ria.ru/20231122/konstitutsiya-1911034523.html
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конституция рф, политика, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф
Конституция РФ, Политика, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Поправки в Конституцию подтвердили, что она жива, заявила Матвиенко

Матвиенко: поправки в Конституцию подтвердили, что она не музейный экспонат

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПаспорт гражданина Российской Федерации и Конституция РФ
Паспорт гражданина Российской Федерации и Конституция РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Паспорт гражданина Российской Федерации и Конституция РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Изменения в Конституцию 2020 года подтвердили, что она – не музейный экспонат, а живой документ, который был актуализирован согласно требованиям времени без потери фундаментальных основ конституционного устройства РФ, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"За прошедшие годы основной закон страны прошёл настоящую проверку на прочность. И поправки, которые были внесены в 2020 году, только подтвердили, что Конституция – это не музейный экспонат, а живой документ, который был актуализирован согласно требованиям времени без потери или искажения фундаментальных основ конституционного устройства", - сказала политик на торжественном заседании Совета законодателей, посвященном 30-летию Федерального Собрания.
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По ее словам, поправками была усилена социальная составляющая государства, определён приоритет российского законодательства над международным, закреплены наши традиционные ценности. Семья и дети определены как высшая ценность нашего общества."Что немаловажно, новые весомые полномочия получил парламент. Думаю, такое доверие со стороны граждан и главы государства – это знак зрелости нашей парламентской системы", - добавила она.
По мнению парламентария, опираясь на конституционные принципы, в России удалось выстроить "сбалансированную, гармоничную систему отношений между ветвями власти – без "перетягивания одеяла", без конфликтов между парламентом и правительством, которые мы видим во многих странах".
Политик отметила, что среди ключевых конституционных основ России особую роль играет её федеративное устройство, это важнейшее условие существования нашей многонациональной и многоконфессиональной страны.
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