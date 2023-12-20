https://ria.ru/20231220/konstitutsiya-1916974578.html

Поправки в Конституцию подтвердили, что она жива, заявила Матвиенко

Поправки в Конституцию подтвердили, что она жива, заявила Матвиенко - РИА Новости, 20.12.2023

Поправки в Конституцию подтвердили, что она жива, заявила Матвиенко

Изменения в Конституцию 2020 года подтвердили, что она – не музейный экспонат, а живой документ, который был актуализирован согласно требованиям времени без... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T15:01

2023-12-20T15:01

2023-12-20T15:33

конституция рф

политика

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Изменения в Конституцию 2020 года подтвердили, что она – не музейный экспонат, а живой документ, который был актуализирован согласно требованиям времени без потери фундаментальных основ конституционного устройства РФ, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."За прошедшие годы основной закон страны прошёл настоящую проверку на прочность. И поправки, которые были внесены в 2020 году, только подтвердили, что Конституция – это не музейный экспонат, а живой документ, который был актуализирован согласно требованиям времени без потери или искажения фундаментальных основ конституционного устройства", - сказала политик на торжественном заседании Совета законодателей, посвященном 30-летию Федерального Собрания.По ее словам, поправками была усилена социальная составляющая государства, определён приоритет российского законодательства над международным, закреплены наши традиционные ценности. Семья и дети определены как высшая ценность нашего общества."Что немаловажно, новые весомые полномочия получил парламент. Думаю, такое доверие со стороны граждан и главы государства – это знак зрелости нашей парламентской системы", - добавила она.По мнению парламентария, опираясь на конституционные принципы, в России удалось выстроить "сбалансированную, гармоничную систему отношений между ветвями власти – без "перетягивания одеяла", без конфликтов между парламентом и правительством, которые мы видим во многих странах".Политик отметила, что среди ключевых конституционных основ России особую роль играет её федеративное устройство, это важнейшее условие существования нашей многонациональной и многоконфессиональной страны.

https://ria.ru/20231122/konstitutsiya-1911034523.html

https://ria.ru/20231215/konstitutsiya-1916114529.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

конституция рф, политика, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф