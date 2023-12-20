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На Урале опровергли закупку конфет с алкоголем для детского сада - РИА Новости, 20.12.2023
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14:52 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/konfety-1916965832.html
На Урале опровергли закупку конфет с алкоголем для детского сада
На Урале опровергли закупку конфет с алкоголем для детского сада - РИА Новости, 20.12.2023
На Урале опровергли закупку конфет с алкоголем для детского сада
Закупки шести килограммов конфет с алкоголем для детского сада "Сказка" в поселке Арти Свердловской области не было, специалист, подающий заявку, ошиблась во... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T14:52
2023-12-20T14:52
общество
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 дек – РИА Новости. Закупки шести килограммов конфет с алкоголем для детского сада "Сказка" в поселке Арти Свердловской области не было, специалист, подающий заявку, ошиблась во внесении данных, заявили РИА Новости в управлении образования Артинского городского округа. В среду в Telegram-канале Ural Mash появилась информация о том, что в новогоднюю закупку продуктов питания для детского сада "Сказка" в поселке Арти, помимо "невинных" круп и масла, включили еще и шесть килограммов конфет с содержанием алкоголя. Цена договора – 421 тысяча рублей, отмечало издание. "Проверку провели, конфет, указанных на сайте закупок, в детском саду "Сказка" нет. В наличии конфеты "Паровозик из Дисландии", в составе которых алкоголь отсутствует. На сайте госзакупок ошибочно внесен ОКПД2 (общероссийский классификатор продукции – ред.)", – сказала собеседница агентства. "Сама закупка есть, она поставлена на сайте госзакупок, но по факту этих конфет в ней нет, их никто не заказывал. Это техническая ошибка специалиста, которая вносила данные. Сегодня бухгалтер внесла изменения, ошибка устранена", – подчеркнули в управлении. Также в ведомстве пояснили, что приобретали сладости в ноябре, к празднику осени. "Они исключительно вафельные, чтобы Осень достала их из мешочка и раздала детям", – заверили в администрации.
https://ria.ru/20231216/zapret-1916151721.html
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Наталья Макарова
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60
общество, свердловская область
Общество, Свердловская область
На Урале опровергли закупку конфет с алкоголем для детского сада

Власти опровергли закупку шести килограммов конфет с алкоголем детсадом на Урале

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкНовогодние подарки
Новогодние подарки - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 дек – РИА Новости. Закупки шести килограммов конфет с алкоголем для детского сада "Сказка" в поселке Арти Свердловской области не было, специалист, подающий заявку, ошиблась во внесении данных, заявили РИА Новости в управлении образования Артинского городского округа.
В среду в Telegram-канале Ural Mash появилась информация о том, что в новогоднюю закупку продуктов питания для детского сада "Сказка" в поселке Арти, помимо "невинных" круп и масла, включили еще и шесть килограммов конфет с содержанием алкоголя. Цена договора – 421 тысяча рублей, отмечало издание.
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"Проверку провели, конфет, указанных на сайте закупок, в детском саду "Сказка" нет. В наличии конфеты "Паровозик из Дисландии", в составе которых алкоголь отсутствует. На сайте госзакупок ошибочно внесен ОКПД2 (общероссийский классификатор продукции – ред.)", – сказала собеседница агентства.
«
"Сама закупка есть, она поставлена на сайте госзакупок, но по факту этих конфет в ней нет, их никто не заказывал. Это техническая ошибка специалиста, которая вносила данные. Сегодня бухгалтер внесла изменения, ошибка устранена", – подчеркнули в управлении.
Также в ведомстве пояснили, что приобретали сладости в ноябре, к празднику осени. "Они исключительно вафельные, чтобы Осень достала их из мешочка и раздала детям", – заверили в администрации.
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