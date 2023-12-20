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В Липецкой области зарегистрирован первый промышленный кластер - РИА Новости, 20.12.2023
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Липецкая область
 
10:42 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/klaster-1916883551.html
В Липецкой области зарегистрирован первый промышленный кластер
В Липецкой области зарегистрирован первый промышленный кластер - РИА Новости, 20.12.2023
В Липецкой области зарегистрирован первый промышленный кластер
Кластер сельскохозяйственного машиностроения, в который входят 10 липецких компаний, официально зарегистрирован в Минпромторге РФ, сообщил губернатор области... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T10:42
2023-12-20T10:42
липецкая область
липецкая область
россия
игорь артамонов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Кластер сельскохозяйственного машиностроения, в который входят 10 липецких компаний, официально зарегистрирован в Минпромторге РФ, сообщил губернатор области Игорь Артамонов. Среди предприятий, входящих в кластер, – производители сельскохозяйственной техники и комплектующих к ней. Основная функция кластера – локализация процессов производства импортозамещающей продукции и формирование технологического суверенитета. По словам Артамонова, создание кластера позволит Липецкой области привлечь больше инвестиций, сформировать межрегиональные кооперационные связи, увеличить поступления в бюджет налоговых отчислений от реализации проектов, увеличить количество высококвалифицированных рабочих мест. "Мы очень заинтересованы в развитии машиностроения в регионе. Липецкая область находится в центре европейской части России и расположение наших производств позволяет охватывать практически все направления сбыта. Теперь импортозамещающие проекты могут быть финансово поддержаны не только с помощью региональных инструментов, но и на федеральном уровне", – подчеркнул Артамонов. Ключевым звеном развития кластерного направления является Фонд развития промышленности Липецкой области, который выполняет функции специализированной организации промышленного кластера. В фонде утверждена программа "Кластерный проект", которая позволяет получить финансирование на реализацию проекта по производству импортозамещающей продукции. Для производителей участие в кластере позволяет повысить устойчивость бизнеса при реализации проектов, широкую линейку льгот и преференций, способствующих снижению издержек при реализации проектов на всех этапах жизненного цикла, получить доступ к освоению новых направлений развития производства, гарантию долгосрочного спроса на продукцию.
https://ria.ru/20231220/sad-1916882377.html
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липецкая область, россия, игорь артамонов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Липецкая область, Липецкая область, Россия, Игорь Артамонов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)

В Липецкой области зарегистрирован первый промышленный кластер

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЛипецк
Липецк - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Кластер сельскохозяйственного машиностроения, в который входят 10 липецких компаний, официально зарегистрирован в Минпромторге РФ, сообщил губернатор области Игорь Артамонов.
Среди предприятий, входящих в кластер, – производители сельскохозяйственной техники и комплектующих к ней. Основная функция кластера – локализация процессов производства импортозамещающей продукции и формирование технологического суверенитета.
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По словам Артамонова, создание кластера позволит Липецкой области привлечь больше инвестиций, сформировать межрегиональные кооперационные связи, увеличить поступления в бюджет налоговых отчислений от реализации проектов, увеличить количество высококвалифицированных рабочих мест.
"Мы очень заинтересованы в развитии машиностроения в регионе. Липецкая область находится в центре европейской части России и расположение наших производств позволяет охватывать практически все направления сбыта. Теперь импортозамещающие проекты могут быть финансово поддержаны не только с помощью региональных инструментов, но и на федеральном уровне", – подчеркнул Артамонов.
Ключевым звеном развития кластерного направления является Фонд развития промышленности Липецкой области, который выполняет функции специализированной организации промышленного кластера. В фонде утверждена программа "Кластерный проект", которая позволяет получить финансирование на реализацию проекта по производству импортозамещающей продукции.
Для производителей участие в кластере позволяет повысить устойчивость бизнеса при реализации проектов, широкую линейку льгот и преференций, способствующих снижению издержек при реализации проектов на всех этапах жизненного цикла, получить доступ к освоению новых направлений развития производства, гарантию долгосрочного спроса на продукцию.
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Липецкая областьЛипецкая областьРоссияИгорь АртамоновМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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