https://ria.ru/20231220/kiku-1916904090.html

Экс-премьер Молдавии призвал не впадать в эйфорию из-за решений ЕС

Экс-премьер Молдавии призвал не впадать в эйфорию из-за решений ЕС - РИА Новости, 20.12.2023

Экс-премьер Молдавии призвал не впадать в эйфорию из-за решений ЕС

Власти Молдавии должны не предаваться эйфории, а браться за работу, если хотят действительно получать преимущества от сближения с ЕС, заявил бывший премьер,... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T11:57

2023-12-20T11:57

2023-12-20T12:03

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КИШИНЕВ, 20 дек - РИА Новости. Власти Молдавии должны не предаваться эйфории, а браться за работу, если хотят действительно получать преимущества от сближения с ЕС, заявил бывший премьер, лидер Партии развития и объединения страны Ион Кику. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. "Все, что было до сих пор, важно, но давайте оставим эйфорию и перейдем к делу. Потому что те предвступительные фонды, те возможности, которые открываются перед нами даже в этот период, должны быть капитализированы. Если мы будем и дальше каждый день устраивать сабантуи и отмечать этот промежуточный результат, то, боюсь, средств мы не увидим", - заявил Кику в эфире телеканала Rlive. По его словам, Кишиневу стоит ориентироваться на пример других стран. "Способность капитализации, например, в Болгарии и Румынии была не слишком высокой. Прежде чем извлечь выгоду из этих средств, нам предстоит пройти долгий путь", – подчеркнул экс-премьер. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20231219/moldaviya-1916776700.html

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молдавия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, молдавия, евросоюз