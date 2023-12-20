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Экс-премьер Молдавии призвал не впадать в эйфорию из-за решений ЕС - РИА Новости, 20.12.2023
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11:57 20.12.2023 (обновлено: 12:03 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/kiku-1916904090.html
Экс-премьер Молдавии призвал не впадать в эйфорию из-за решений ЕС
Экс-премьер Молдавии призвал не впадать в эйфорию из-за решений ЕС - РИА Новости, 20.12.2023
Экс-премьер Молдавии призвал не впадать в эйфорию из-за решений ЕС
Власти Молдавии должны не предаваться эйфории, а браться за работу, если хотят действительно получать преимущества от сближения с ЕС, заявил бывший премьер,... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T11:57
2023-12-20T12:03
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КИШИНЕВ, 20 дек - РИА Новости. Власти Молдавии должны не предаваться эйфории, а браться за работу, если хотят действительно получать преимущества от сближения с ЕС, заявил бывший премьер, лидер Партии развития и объединения страны Ион Кику. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. "Все, что было до сих пор, важно, но давайте оставим эйфорию и перейдем к делу. Потому что те предвступительные фонды, те возможности, которые открываются перед нами даже в этот период, должны быть капитализированы. Если мы будем и дальше каждый день устраивать сабантуи и отмечать этот промежуточный результат, то, боюсь, средств мы не увидим", - заявил Кику в эфире телеканала Rlive. По его словам, Кишиневу стоит ориентироваться на пример других стран. "Способность капитализации, например, в Болгарии и Румынии была не слишком высокой. Прежде чем извлечь выгоду из этих средств, нам предстоит пройти долгий путь", – подчеркнул экс-премьер. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20231219/moldaviya-1916776700.html
https://ria.ru/20231218/moldaviya-1916513516.html
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в мире, молдавия, евросоюз
В мире, Молдавия, Евросоюз
Экс-премьер Молдавии призвал не впадать в эйфорию из-за решений ЕС

Экс-премьер Молдавии Кику призвал не впадать в эйфорию из-за сближения с ЕС

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкИон Кику
Ион Кику - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© Sputnik / Родион Прока
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Ион Кику. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 20 дек - РИА Новости. Власти Молдавии должны не предаваться эйфории, а браться за работу, если хотят действительно получать преимущества от сближения с ЕС, заявил бывший премьер, лидер Партии развития и объединения страны Ион Кику.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией.
"Все, что было до сих пор, важно, но давайте оставим эйфорию и перейдем к делу. Потому что те предвступительные фонды, те возможности, которые открываются перед нами даже в этот период, должны быть капитализированы. Если мы будем и дальше каждый день устраивать сабантуи и отмечать этот промежуточный результат, то, боюсь, средств мы не увидим", - заявил Кику в эфире телеканала Rlive.
По его словам, Кишиневу стоит ориентироваться на пример других стран. "Способность капитализации, например, в Болгарии и Румынии была не слишком высокой. Прежде чем извлечь выгоду из этих средств, нам предстоит пройти долгий путь", – подчеркнул экс-премьер.
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В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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