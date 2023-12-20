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В центре Киева осквернили ханукию - РИА Новости, 20.12.2023
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01:24 20.12.2023 (обновлено: 10:45 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/kiev-1916841410.html
В центре Киева осквернили ханукию
В центре Киева осквернили ханукию - РИА Новости, 20.12.2023
В центре Киева осквернили ханукию
Житель Киевской области осквернил установленную в центре Киева "ханукию" – ханукальный подсвечник с восемью светильниками, заявила полиция украинской столицы. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T01:24
2023-12-20T10:45
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Житель Киевской области осквернил установленную в центре Киева "ханукию" – ханукальный подсвечник с восемью светильниками, заявила полиция украинской столицы."Правоохранители задержали мужчину, который осквернил ханукию в центре столицы", - говорится в заявлении полиции в соцсетях. Правонарушение было зафиксировано сотрудниками органов правопорядка в ходе мониторинга соцсетей. Они установили личность злоумышленника и задержали его, им оказался житель Киевской области."Следователи возбудили уголовное дело. Злоумышленнику грозит до пяти лет ограничения свободы", - указано в релизе.
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киевская область, в мире, украина, киев
Киевская область, В мире, Украина, Киев
В центре Киева осквернили ханукию

Украинские полицейские задержали мужчину за осквернение ханукии в центре Киева

© Фото : Полиция КиеваУстановленная в центре Киева "ханукия"
Установленная в центре Киева ханукия - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© Фото : Полиция Киева
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Житель Киевской области осквернил установленную в центре Киева "ханукию" – ханукальный подсвечник с восемью светильниками, заявила полиция украинской столицы.
«
"Правоохранители задержали мужчину, который осквернил ханукию в центре столицы", - говорится в заявлении полиции в соцсетях.
Правонарушение было зафиксировано сотрудниками органов правопорядка в ходе мониторинга соцсетей. Они установили личность злоумышленника и задержали его, им оказался житель Киевской области.
"Следователи возбудили уголовное дело. Злоумышленнику грозит до пяти лет ограничения свободы", - указано в релизе.
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