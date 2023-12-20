https://ria.ru/20231220/kiev-1916841410.html

В центре Киева осквернили ханукию

В центре Киева осквернили ханукию - РИА Новости, 20.12.2023

В центре Киева осквернили ханукию

Житель Киевской области осквернил установленную в центре Киева "ханукию" – ханукальный подсвечник с восемью светильниками, заявила полиция украинской столицы. РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T01:24

2023-12-20T01:24

2023-12-20T10:45

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Житель Киевской области осквернил установленную в центре Киева "ханукию" – ханукальный подсвечник с восемью светильниками, заявила полиция украинской столицы."Правоохранители задержали мужчину, который осквернил ханукию в центре столицы", - говорится в заявлении полиции в соцсетях. Правонарушение было зафиксировано сотрудниками органов правопорядка в ходе мониторинга соцсетей. Они установили личность злоумышленника и задержали его, им оказался житель Киевской области."Следователи возбудили уголовное дело. Злоумышленнику грозит до пяти лет ограничения свободы", - указано в релизе.

https://ria.ru/20231126/vandalizm-1911938315.html

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