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Нидерланды одобрили механизм для помощи Украине в киберпространстве
Нидерланды одобрили механизм для помощи Украине в киберпространстве - РИА Новости, 20.12.2023
Нидерланды одобрили механизм для помощи Украине в киберпространстве
Нидерланды и ряд западных стран одобрили механизм для помощи Украине в самозащите в киберпространстве и наращивании потенциала в этой сфере, говорится в... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T16:58
2023-12-20T16:58
2023-12-20T16:58
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ГААГА, 20 дек - РИА Новости. Нидерланды и ряд западных стран одобрили механизм для помощи Украине в самозащите в киберпространстве и наращивании потенциала в этой сфере, говорится в заявлении министерства иностранных дел страны. Сообщается, что в среду министерства иностранных дел Нидерландов, США, Канады, Великобритании, Дании, Швеции, Франции, Германии, Польши и Эстонии официально оформили так называемый таллиннский механизм. "Таллиннский механизм направлен на координацию и содействие наращиванию гражданского киберпотенциала, чтобы помочь Украине защитить свое фундаментальное право на самооборону в киберпространстве и удовлетворить долгосрочные потребности в киберустойчивости", - говорится в заявлении, которое распространил нидерландский МИД. Как отмечается, этот механизм призван укрепить усилия по наращиванию военного киберпотенциала и гражданские усилия по цифровому развитию. Таким образом страны-члены механизма намерены внести свой вклад в оказание помощи Украине в наращивании киберпотенциала.
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в мире, украина, нидерланды, сша
В мире, Украина, Нидерланды, США
Нидерланды одобрили механизм для помощи Украине в киберпространстве
Нидерланды и ряд стран одобрили механизм для помощи Украине в киберпространстве