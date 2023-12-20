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Нидерланды одобрили механизм для помощи Украине в киберпространстве - РИА Новости, 20.12.2023
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16:58 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/kiberprostranstvo-1917017840.html
Нидерланды одобрили механизм для помощи Украине в киберпространстве
Нидерланды одобрили механизм для помощи Украине в киберпространстве - РИА Новости, 20.12.2023
Нидерланды одобрили механизм для помощи Украине в киберпространстве
Нидерланды и ряд западных стран одобрили механизм для помощи Украине в самозащите в киберпространстве и наращивании потенциала в этой сфере, говорится в... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T16:58
2023-12-20T16:58
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ГААГА, 20 дек - РИА Новости. Нидерланды и ряд западных стран одобрили механизм для помощи Украине в самозащите в киберпространстве и наращивании потенциала в этой сфере, говорится в заявлении министерства иностранных дел страны. Сообщается, что в среду министерства иностранных дел Нидерландов, США, Канады, Великобритании, Дании, Швеции, Франции, Германии, Польши и Эстонии официально оформили так называемый таллиннский механизм. "Таллиннский механизм направлен на координацию и содействие наращиванию гражданского киберпотенциала, чтобы помочь Украине защитить свое фундаментальное право на самооборону в киберпространстве и удовлетворить долгосрочные потребности в киберустойчивости", - говорится в заявлении, которое распространил нидерландский МИД. Как отмечается, этот механизм призван укрепить усилия по наращиванию военного киберпотенциала и гражданские усилия по цифровому развитию. Таким образом страны-члены механизма намерены внести свой вклад в оказание помощи Украине в наращивании киберпотенциала.
https://ria.ru/20231220/pomosch-1917010779.html
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в мире, украина, нидерланды, сша
В мире, Украина, Нидерланды, США
Нидерланды одобрили механизм для помощи Украине в киберпространстве

Нидерланды и ряд стран одобрили механизм для помощи Украине в киберпространстве

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкФлаг Нидерландов
Флаг Нидерландов - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Флаг Нидерландов. Архивное фото
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ГААГА, 20 дек - РИА Новости. Нидерланды и ряд западных стран одобрили механизм для помощи Украине в самозащите в киберпространстве и наращивании потенциала в этой сфере, говорится в заявлении министерства иностранных дел страны.
Сообщается, что в среду министерства иностранных дел Нидерландов, США, Канады, Великобритании, Дании, Швеции, Франции, Германии, Польши и Эстонии официально оформили так называемый таллиннский механизм.
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16:35
«
"Таллиннский механизм направлен на координацию и содействие наращиванию гражданского киберпотенциала, чтобы помочь Украине защитить свое фундаментальное право на самооборону в киберпространстве и удовлетворить долгосрочные потребности в киберустойчивости", - говорится в заявлении, которое распространил нидерландский МИД.
Как отмечается, этот механизм призван укрепить усилия по наращиванию военного киберпотенциала и гражданские усилия по цифровому развитию.
Таким образом страны-члены механизма намерены внести свой вклад в оказание помощи Украине в наращивании киберпотенциала.
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