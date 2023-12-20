https://ria.ru/20231220/kiberproekty-1917025641.html

Германия выделила Киеву 23 миллиона евро на киберпроекты в 2023 году

Германия выделила Киеву 23 миллиона евро на киберпроекты в 2023 году - РИА Новости, 20.12.2023

Германия выделила Киеву 23 миллиона евро на киберпроекты в 2023 году

Германия выделила Киеву 23 миллиона евро на киберпроекты в 2023 году для укрепления защиты от кибератак, сообщил в среду германский МИД. РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T17:21

2023-12-20T17:21

2023-12-20T17:23

в мире

германия

украина

киев

киевстар

нато

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151527/65/1515276525_0:120:3215:1928_1920x0_80_0_0_ed752ee0ff822c1b217ba37de0e5a89c.jpg

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Германия выделила Киеву 23 миллиона евро на киберпроекты в 2023 году для укрепления защиты от кибератак, сообщил в среду германский МИД. Ранее в среду министерства иностранных дел Нидерландов, США, Канады, Великобритании, Дании, Швеции, Франции, Германии, Польши и Эстонии официально оформили так называемый таллинский механизм для помощи Украине в самозащите в киберпространстве и наращивании потенциала в этой сфере. "С помощью таллинского механизма мы хотим сотрудничать еще теснее и поддержать Украину в развитии кибернавыков и дальнейшем повышении ее киберустойчивости. С этой целью мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами на Украине, а также с ЕС и НАТО. В этом году Германия поддержала Украину киберпроектами на сумму 23 миллиона евро", - говорится на странице МИД Германии в социальной сети Х. На прошлой неделе произошел крупный сбой в работе украинского оператора связи "Киевстар", абоненты жаловались на проблемы со связью и отсутствие доступа к интернету. В компании сообщили, что причиной технического сбоя в работе сети стала "мощная хакерская атака", в результате которой частично разрушена IT-инфраструктура оператора.

https://ria.ru/20231220/kiberprostranstvo-1917017840.html

германия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, украина, киев, киевстар, нато, евросоюз