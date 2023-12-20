https://ria.ru/20231220/kiberproekty-1917025641.html
Германия выделила Киеву 23 миллиона евро на киберпроекты в 2023 году
Германия выделила Киеву 23 миллиона евро на киберпроекты в 2023 году - РИА Новости, 20.12.2023
Германия выделила Киеву 23 миллиона евро на киберпроекты в 2023 году
Германия выделила Киеву 23 миллиона евро на киберпроекты в 2023 году для укрепления защиты от кибератак, сообщил в среду германский МИД. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T17:21
2023-12-20T17:21
2023-12-20T17:23
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Германия выделила Киеву 23 миллиона евро на киберпроекты в 2023 году для укрепления защиты от кибератак, сообщил в среду германский МИД. Ранее в среду министерства иностранных дел Нидерландов, США, Канады, Великобритании, Дании, Швеции, Франции, Германии, Польши и Эстонии официально оформили так называемый таллинский механизм для помощи Украине в самозащите в киберпространстве и наращивании потенциала в этой сфере. "С помощью таллинского механизма мы хотим сотрудничать еще теснее и поддержать Украину в развитии кибернавыков и дальнейшем повышении ее киберустойчивости. С этой целью мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами на Украине, а также с ЕС и НАТО. В этом году Германия поддержала Украину киберпроектами на сумму 23 миллиона евро", - говорится на странице МИД Германии в социальной сети Х. На прошлой неделе произошел крупный сбой в работе украинского оператора связи "Киевстар", абоненты жаловались на проблемы со связью и отсутствие доступа к интернету. В компании сообщили, что причиной технического сбоя в работе сети стала "мощная хакерская атака", в результате которой частично разрушена IT-инфраструктура оператора.
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В мире, Германия, Украина, Киев, Киевстар, НАТО, Евросоюз
Германия выделила Киеву 23 миллиона евро на киберпроекты в 2023 году
МИД ФРГ: Германия выделила Украине 23 миллиона евро на киберпроекты в 2023 году